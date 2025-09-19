Akçakent'te Kanlı Aile İçi Tartışma: İki Kişi Hayatını Kaybetti

KIRŞEHİR'in Akçakent ilçesinde dayısı Refik (63) ile yengesi Emine Kaygısız'ı (62), evlerinde tabancayla vurarak öldüren Haydar Dağ, tutuklandı.

Olay, 17 Eylül günü saat 21.00 sıralarında Akçakent ilçesi Yaylaözü köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Refik Kaygısız bahçesinde bulunan otları yakarken alevlerin komşusu ve aynı zamanda yeğeni olan Haydar Dağ'ın ağaçlarına sıçraması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle Haydar Dağ evde bulunan tabancayı yanına alarak adresine gittiği dayısı Refik ile eşi Emine Kaygısız'a ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği çift olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheli Kırıkkale'de adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Kırşehir'e getirilen Dağ, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.