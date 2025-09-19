Kırşehir'de Çiftin Öldürülmesi: Şüpheli Tutuklandı

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde bir çifti silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yaylaözü köyünde yaşayan Emine (62) ve Refik Kaygısız'ın (63) ikametlerinde silahla öldürülmelerinin ardından Kırıkkale'de yakalanan şüpheli H.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Yerköy Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Yaylaözü köyünde yaşayan çift ile kuru ot ve ağaç yakılması nedeniyle tartışan, olayın büyümesi üzerine yanındaki silahla çifte ateş ederek öldüren H.D, kaçtığı Kırıkkale'de gözaltına alınmıştı.