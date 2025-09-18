Kırşehir'de Silahlı Saldırı: Çift Hayatını Kaybetti

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde evlerinde silahla vurulan çift hayatını kaybetti.

Yaylaözü köyünde yaşayan Refik Kaygısız (63) ve eşi Emine Kaygısız'ın (62) ikametinden silah sesleri duyulması üzerine komşuları eve geldi.

Çifti silahla yaralanmış halde gören komşuları, sağlık ve jandarma ekiplerine bilgi verdi.

Sağlık ekipleri, karı kocanın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, şüphelinin Kırıkkale'ye kaçtığını belirledi.

Kırşehir ve Kırıkkale jandarma ekipleri ile Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü personelince düzenlenen operasyonda, zanlı H.D. Kırıkkale'de saklandığı ikamette gözaltına alındı.

Şüpheli, Kırşehir'e getirildi.

H.D'nin Kaygısız çifti ile kuru ot ve ağaç yakılması nedeniyle tartıştığı, olayın büyümesi üzerine yanındaki silahla çifte ateş ettiği öğrenildi.