Kaygısız Çiftin Katili Yeğeni Yakalandı

Güncelleme:
Kırşehir'in Akçakent ilçesinde Refik ve Emine Kaygısız'ı tabancayla öldüren yeğen Haydar Dağ, Kırıkkale'de yakalandı. Olay, bahçedeki bir tartışma sonrası gerçekleşti.

KAYGISIZ ÇİFTİNİ ÖLDÜREN YEĞEN YAKALANDI

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde, Refik (63) ve eşi Emine Kaygısız'ı (62), evlerinde tabancayla öldürerek olay yerinden kaçan şüphelinin Haydar Dağ olduğu belirlendi. Şüpheli Kırıkkale'deki adreste polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Diğer yandan Refik Kaygısız'ın bahçesinde bulunan otları yakarken alevlerin komşusu ve aynı zamanda yeğeni olan Haydar Dağ'ın ağaçlarına sıçradığı, bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma sonucu Haydar Dağ'ın dayısı Refik Kaygısız ile yengesi Emine Kaygısız'ı tabancayla öldürerek olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
