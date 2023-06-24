Kırşehir'de kaybolan 65 küçükbaş hayvan bulundu

Kırşehir'in Akçakent ilçesine bağlı Küçükabdiuşağı köyünde kurt saldırısı sonucu dağılan sürüsü ve kaybolan 65 küçükbaş hayvan jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Kırşehir'de jandarma ekipleri, arazide kaybolan 65 küçükbaş hayvanı bulup sahibine teslime etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akçakent ilçesine bağlı Küçükabdiuşağı köyünde E.A.Ö. (70), jandarma ekiplerini arayarak küçükbaş hayvan sürüsüne kurt saldırdığını ihbar etti.

Kurt saldırısıyla dağılan sürüsü ve kaybolan küçükbaş hayvanları için yardım talebinde bulunan E.A.Ö'nün tarif ettiği bölgede jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin dron destekli çalışmasında 65 küçükbaş hayvan meşelik alanda bulunarak sahibine teslim edildi.

Sürü sahibi E.A.Ö, jandarma ekiplerine teşekkür etti.