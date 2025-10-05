Haberler

Kırşehir'deki Cinayet Zanlısı Cezaevinde Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Kırşehir'deki Cinayet Zanlısı Cezaevinde Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde yaşlı çifti öldüren katil zanlısı H.D., cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Cinayet soruşturması devam ediyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Akçakent ilçesinde yaşlı çifti silahla vurarak öldüren katil zanlısı, cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Akçakent ilçesine bağlı Yaylaözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Refik K. (63) ve eşi Emine K. (62); evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı detaylı incelemenin ardından cinayet şüphelisi olduğu belirlenen H.D., Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındı. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan H.D., çıkarıldığı Yerköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevinde kaldığı sırada fenalaşan H.D., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan H.D.'nin, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. H.D.'nin cenazesi, defnedilmek üzere Kırıkkale'ye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MİT'ten siber suç örgütüne operasyon! 10 kişi tutuklandı

PTT ve HGS sistemleri üzerinden dolandırıcılık! MİT geçit vermedi
Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor

Tarihi kare! Türkiye'nin yanı başında bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay

Rumlardan büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay
Nepal'de şiddetli yağışlar 47 can aldı

Şiddetli yağışlar can aldı: 47 kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.