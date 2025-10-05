Kırşehir'deki Cinayet Zanlısı Cezaevinde Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Akçakent ilçesinde yaşlı çifti silahla vurarak öldüren katil zanlısı, cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Akçakent ilçesine bağlı Yaylaözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Refik K. (63) ve eşi Emine K. (62); evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı detaylı incelemenin ardından cinayet şüphelisi olduğu belirlenen H.D., Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındı. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan H.D., çıkarıldığı Yerköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevinde kaldığı sırada fenalaşan H.D., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan H.D.'nin, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. H.D.'nin cenazesi, defnedilmek üzere Kırıkkale'ye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRŞEHİR