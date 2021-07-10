AK Parti'li Karaaslan: Şehirlerimiz için ortak noktada buluşmalıyız
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AK Parti'li Karaaslan: Şehirlerimiz için ortak noktada buluşmalıyız

AK Parti'li Karaaslan: Şehirlerimiz için ortak noktada buluşmalıyız
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nca 3 yıl önce 81 ilde hayata geçirilen 'Şehrim 2023' projesinin 'Şehir buluşmaları' etabı Edirne'den başlatıldı.

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nca 3 yıl önce 81 ilde hayata geçirilen 'Şehrim 2023' projesinin 'Şehir buluşmaları' etabı Edirne'den başlatıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Türkiye'de gerçekleştirilen kalkınma hamlesiyle şehirlerde önemli ivme kat edildiğini belirterek, "Siyaseten ayrıştığımız noktalar olabilir, mümkündür. Fakat Türkiye ortaklığında, şehirlerimizin geleceğe taşınması ortaklığında buluşmamamız için hiçbir neden yok" dedi.

Proje kapsamında ilk olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan'ın da katıldığı çalıştay düzenlendi. Çalıştaydan önce Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, kent ormanında gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Cemre Projesi' etkinliğine katıldı. Etkinlik kapsamında gençlerle Meriç Nehri kıyısında yürüyüş yapan Karaaslan, nehir kenarındaki TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Tesisi'ni ziyaret etti. Burada sporcularla sohbet eden Karaaslan, nehirde kürek çekti. Karaaslan, ardından Meriç Nehri yanında bulunan bir tesiste 'Şehrim 2023' çalıştayına katıldı. Çalıştayda kentteki sivil toplum örgütü temsilcileri ve gençlerle şehrin çevre ve kültür konusundaki geleceğiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. 

Karaaslan, projenin, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı için konulan hedeflere, şehir hedeflerini de ekleyerek geleceğe daha güçlü ilerlemek anlamını taşıdığını söyledi. Projenin ikinci etabını Edirne'den başlattıklarını dile getiren Karaaslan, "Tarih kokan bir şehrin bu tarihini geleceğe taşımak, tam da bu zamanda karar alma mekanizmalarında bulunan bizlerin görevi. Aslında dinlemek için buradayız, uzun uzun anlatmak için değil, alışılageldik konuşmaları yapmak için değil. Birtakım bilgilendirmeleri burada kürsülerden sizinle paylaşmak için değil. Bugün tam da sizi dinlemek, bu şehri anlamak, geleceği noktasında sizin katkılarınızı almak için bir aradayız. Masalarınızın her birinde bulunan sizler aslında bizim bu şehrin çok önemli aktörleri olarak tanımladığımız, kimi zaman kanaat önderi diyebiliriz, kimi zaman yön verenler diyebiliriz ama bu şehir için başta fikir olmak üzere yönetenler olarak bu masalarda buluştuk" dedi.'YAPTIKLARIMIZA YENİLERİNİ EKLEMEK İSTİYORUZ'Türkiye için hedefleri ve hayalleri olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Siyaseten ayrıştığımız noktalar olabilir, mümkündür. Fakat Türkiye ortaklığında, şehirlerimizin geleceğe taşınması ortaklığında buluşmamamız için hiçbir neden yok. Aslında o buluşmalardan bir tanesini yaşıyoruz. Biz üretmek istiyoruz, bugüne kadar bu ülke ve bu şehir için yaptıklarımıza yenilerini eklemek istiyoruz. Fakat bunu yaparken yeni bakış açılarına ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü geçmişin ihtiyaçlarını bugünle kıyasladığımızda, beklentiler, koşullar haklı olarak değişti. Bugün karşı karşıya kaldığımız tehditler çok başka. Edirne olarak sel baskınlarıyla çokça mücadele eden bir şehirde yaşıyorsunuz, zaman zaman kayıplar verdiğinizi, acılar yaşadığınızı hepimiz biliyoruz. Bunun bir kader olmasını kabullenmekten ziyade çözüm üretmek aynı zamanda şehrin geleceğe taşınması noktasında özellikle Meriç Nehri'nin ve göz bebeği Selimiye'nin, dolayısıyla bu şehrin geleceğe daha güçlü taşınmasını arzulamaktayız" diye konuştu.'TEMEL İHTİYAÇLAR KONUSUNDA ÖNEMLİ İVME KAT EDİLDİ'Türkiye'de gerçekleştirilen kalkınma hamlesiyle birlikte, bütün şehirlerde temel ihtiyaçlar noktasında önemli ivme kat edildiğini de kaydeden Karaaslan, "Bu şehrin kültürel birikiminin farkındayız fakat onun güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugün Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz kalkınma hamlesiyle birlikte, bütün şehirlerimizde özellikle temel ihtiyaçlar noktasında çok önemli ivme kat edildi yıllar içerisinde. Sonra üstüne yenilerini eklemeye başladık. Bugün temel sorunu çözülmüş şehirlerimizde artık mimari, estetik, şehir silueti kavramları daha ön plana çıkmakta. Bugün şehirlerimizi konuşurken, iklim değişikliği konusunu göz ardı edemeyiz, çünkü değişen iklimle birlikte hepimizin yaşamları hızla değişmekte ve bu değişim artık gelecekte gerçekleşmeyecek, bugün gerçekleşiyor" diye konuştu.

Çalıştayın devamı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Çalıştaya AK Parti Antalya Milletvekili MKYK Üyesi Tuğba Vural Çokal, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, önceki dönem Konya Milletvekili İlksen Ciritoğlu Kurt, MKY Yedek Üyesi Serpil Yılmaz, MKYK Yedek Üyesi Eyüp Gökhan Özekin, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Seda Gören Bölük katıldı.


AK Parti'li Karaaslan: Şehirlerimiz için ortak noktada buluşmalıyız
AK Parti'li Karaaslan: Şehirlerimiz için ortak noktada buluşmalıyız
AK Parti'li Karaaslan: Şehirlerimiz için ortak noktada buluşmalıyız
AK Parti'li Karaaslan: Şehirlerimiz için ortak noktada buluşmalıyız
AK Parti'li Karaaslan: Şehirlerimiz için ortak noktada buluşmalıyız
AK Parti'li Karaaslan: Şehirlerimiz için ortak noktada buluşmalıyız
AK Parti'li Karaaslan: Şehirlerimiz için ortak noktada buluşmalıyız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler

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