AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik "sosyete" eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik "Sosyete damat" sözlerine tepki göstererek, "Sürekli olarak aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz. Statüko sosyetesi kendisi için geçerli kavramları başkası için kullanmamalıdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaklaşık iki ay sonra yüz yüze yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik "Sosyete damat" sözlerine tepki gösteren Ömer Çelik, "Özellikle Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Bey üzerinden sürekli aile konusu gündeme getiriyorlar. Aile meselesi Türk siyasetinde adı konulmamış etik bir alanı ifade eder. Ve bu alan ilk defa CHP tarafından ihlal edilmiştir. Aile meselesini siyasi konusu yapmak vatandaşlarımız tarafından ahlak dışı bir tutum olarak kabul edilir. Ama sürekli olarak aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz, ondan sonra bize cevap verilmiyor diyorsunuz. Bunun neyine cevap vereceğiz? Statüko sosyetesi kendisi için geçerli kavramları başkası için kullanmamalıdır" ifadelerini kullandı.

ABD'DEKİ GEORGE FLOYD CİNAYETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyahi vatandaş George Floyd'un polis memuru tarafından boğularak öldürülmesi sonrasında başlayan protestolarla ilgili konuşan Çelik, "Dünyanın gündemi ABD'deki 'nefes alamıyorum' protestolarında. Biz uzun zamandır siyahilere dönük olarak oradan yükselen ırkçı şiddeti takip ediyoruz.Dile getirilen eşitlik talebini Amerikan demokrasisinin, toplumunun geleceği açısından sağlıklı buluyoruz. Son zamanlarda ırkçı polis şiddetinin, siyahi olduğu için orantısız güç kullanılması gibi bir tablo söz konusuydu. George Floyd nefes alamıyorum dediği halde orantısız güç uygulanmıştır. Bu zihniyet ile mücadele edilmesi gerekiyor.Dolayısıyla bu tepkileri gelecek açısından sağlıklı buluyoruz" dedi.

"BATI İTTİFAKI TEHDİDİ DIŞARIDAN BEKLİYORDU"

AK Parti Sözcüsü Çelik konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Batı dünyası, batı ittifakı tehdidi dışarıdan bekliyordu. Çin ve Rusya gibi ülkelerin altı çiziliyordu. Ama tehdit içeriden ırkçılar tarafından yükseltiliyor. Irkçı yükselişle yüzleşme konusunda geri durulduğu gibi tam tersine siyasi olarak istismar etmek arkasına yabancı ve İslam düşmanlığını alarak büyümesine yol açtı. Her protesto ve toplumsal olayda olduğu gibi bu meşru protestoları çalmak isteyen şiddet grupları ortaya çıkar. Bu yağmacı gruplar ABD'de de ortaya çıkmıştır. Meşru protestoları şiddete, yağmaya dönüştürmeye çalıştıran, kamu düzenini yıkıcı etkiyle karşı karşıya bırakmaya çalışan gruplara da karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Özgürlük, adalet, eşitlik taleplerini son derece meşru buluyoruz, kamu düzenini bozacak şekilde şiddet uygulayanlar, meşru protesto hakkını, şiddet hakkına dönüştürenlere tamamen karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz"

"YENİ FİNANSMAN PAKETLERİ AÇIKLANDI"

Bu süreçte atılan adımların 260 milyar liraya ulaşmıştır. Çarpan etkisiyle 600 milyar liraya ulaşmıştır. Biz bu destekleri açıklamaya devam ediyoruz. Bundan sonrası için toparlanma ve atılım dönemi olduğunu söylüyoruz. Kendi dönemlerinde vizyon ortaya koyamayanlar çıkmış '6 ay sonra ne olacak' diyorlar. Anayasa kitabının atılırken seyredenler o gün bir şey yapamayanlar şimdi bundan sonra ne olacak diyorlar. Şimdi yeni finansman paketleri açıklandı. Biz bugünü planladığımız gibi bundan sonrası da desteklerimizi vereceğiz. Formülümüz şudur önce toparlanma sonra atılım.

YUNANİSTAN'IN "AYASOFYA" AÇIKLAMASI

Bu sene İstanbul'un fethini son derece güzel bir şekilde kutladık. Bu kutlama sırasında Ayasofya'da Kur'an tilaveti, Cumhurbaşkanımızın Fetih Süresi'nin anlamını açıklaması büyük yankı buldu. Nedense Yunanistan Dışişleri Bakanı Hristiyanların dini duygularına hakaret olduğunu söylüyor. Biz hiçbir Hristiyan vatandaşımızın dini duygularına hakaret etmeyiz.

İslama düşmanlık sizin coğrafyalarınızda bulunuyor. Biz dünya mirasına da saygı göstererek böylesine kutlama yapılmıştır. Bunun kimseye hakaret eden bir tarafı yoktur. Bizde dini temelde düşmanlık sözkonusu değildir. Tüm Avrupa ülkelerinde minarelerinde ezan sesini yasaklayan tek devlet Yunanistan'dır. Başkentinde cami olmayan tek ülke Yunanistan'dır. İslam düşmanlığı ile yüzleşecek yerde Yunanistan'ın bu konulara girmesi akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Biz Fetih Süresi okuyoruz, onlar meydan okuyorsunuz diyorlar. Biz burada kendi tarihimizi, hafızamızı anmak için gereken şekilde toplumumuzla buluşmak için bu törenleri düzenliyoruz.

"FATİH SONDAJ GEMİSİ'NİN KARADENİZ'E AÇILMASI SON DERECE ÖNEMLİ"

Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'e açılması son derece önemlidir. Doğu Akdeniz'de 4 sondajı yaparak görevini tamamladı. Bu çalışmaları yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onları koruma görevini sağlayan TSK'ya teşekkür ve başarılı dileklerimizi iletiyoruz.

"LİBYA'DA UMH HÜKÜMETİ YENİ BAŞARILARA İMZA ATTI"

Libya'da Sarrac hükümeti yeni başarılara imza atmıştır. Darbeci Hafter'in yaptığı provokasyon ve katliamlar konusunda Türkiye büyük bir misyon üretmiştir. Uluslararası toplumun meşru olan hükümetin yanında yer alması gerekir. Maalesef Türkiye'de bir CHP milletvekili Hafter'in ılımlı, Sarraca'ın radikal olduğu gafletine düşmüştür. Türkiye'nin buradaki pozisyonu BM ile uyumlu olduğu kadar NATO tarafından da teyit edilmiştir.

"İSRAİL'İN BATI ŞERİA'YI İLHAKINI ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ"

İdlib'de ateşkes ihlallerine rağmen ateşkesin korunması için gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Rejim halkın göç etmesi için sağlık hizmetlerinden uzak tuttu. Sağlık hizmetlerinin buraya girmesini engellemeye çalıştı. Batı Şeria'nın İsrail yönetimince ilhaki konusunu şiddetle reddediyoruz.

ABD'de çeşitli senatörlerin İsrail'in bunu yapmaması konusundaki uyarısını önemli buluyoruz. Bu Ortadoğu'ya barış getirmez. Filistin meselesi sadece Ortadoğu'nun değil dünyadaki bütün olayların meselesidir.

İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ MASKELER

Bu dönem çevre sağlığının ne kadar önemli olduğunu, kişisel sağlığımız kadar çevre sağlığının önemini gösterdi. Geçen çok üzücü bir manzara gördük. Boğazın altında yapılan çekimlerde suyun altında çok sayıda maske görüldü. Bu hastalıkların ortaya çıkmasının sebebi çevrenin kirlenmesidir. Denizin, nehirlerin, suyun temizliği insanlığın geleceği için yüzyıllar ötesinden beri bize ses veren bir şeydir.

Bunu temiz bir şekilde tutmak insanlığın geleceği açısından önemlidir. Temiz denizler derinlere indikçe daha çok kirleniyor. Plastikten adacıklar oluşmuş, buna hassasiyet göstermemiz gerekir. Hepimiz boğazın, denizin sesinin gönüllü taşıyıcıları olmamız gerekir.