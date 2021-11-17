İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi şair, besteci ve ses sanatçısı Ahmet Kaya'yı, vefatının 21'inci yıl dönümünde unutulmaz bir konserle andı. Cem Adrian, Hilmi Yarayıcı ve Faruk Demir'in sahne aldığı gecede konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ahmet Kaya'nın yaşamı boyunca barışı ve kardeşliği savunduğunun altını çizerek, "Bu hikaye Ahmet Kaya'nın değil koca bir ülkenin hikayesi" dedi.

Türkiye'de özgün ve protest müziğin öncülerinden şair, besteci, ses sanatçısı Ahmet Kaya, ölümünün 21'inci yılında unutulmayacak bir konserle anıldı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen geceye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Parti Meclis Üyeleri Hasan Efe Uyar, Rıfat Nalbantoğlu, CHP eski İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve eşi Müyesser Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatçılar ve çok sayıda İzmirli katıldı.

"Gönül anmayı değil kavuşmayı dilerdi"

Anma konserinin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Şüphesiz ki gönül, başka türlü bir Ahmet Kaya gecesi yaşamak isterdi. Gönül isterdi ki o, bugün aramızda olsaydı. Onla birlikle ağlasaydık, mahur besteyi onunla çalsaydık. Gönül Ahmet Kaya'yı anma gecelerinde buluşmayı dilemezdi. Ne yazık ki o, büyük bir özlem duyduğu ülkesinden uzakta, Paris'te sürgündeyken geçirdiği kalp krizi sonucu çok genç yaşta aramızdan ayrıldı ve ardında birbirinden güzel sayısız şarkı ve bir hüzünlü hikaye bıraktı. Bu hikaye yalnızca Ahmet Kaya'nın hikayesi değil. Koskoca bir ülkenin hikayesi" diye konuştu.

"Sayende daha cesur, daha güçlü ve kararlıyız"

Konuşmasını Ahmet Kaya'nın sürgün yıllarında söylediği sözlerle noktalayan Başkan Tunç Soyer, "Ahmet Kaya, yaşamı boyunca zulme ve haksızlıklara başkaldırdı. Bu yüzden yaşamını sürgünde yitirdi. Biliyorum ki bu ülkede hemen herkes, Ahmet Kaya'nın bıraktığı bir eserde kendini bulmuştur. Herkes bir gün mutlaka Ahmet Kaya'nın çınarı altında soluklanmıştır. 'Yüreğim ve beynim, yaşadığım sürece dünyanın her yanında acılar çeken halkların yanında olacak. Bunun bedeli beni yaşadığım topraklardan, ülkemden, halkımdan, işimden, ailemden, sevenlerimden koparmak bile olsa, ben ceketimi daima yağmurlara asacağım. ' Biz de kararlılığımızı, onun bu ölümsüz sözlerine asıyoruz. Ahmet Kaya vakitsiz hırsa başkaldıran adam. Bir arada yaşamı, kardeşliği ve barışı savunan usta. Edirne'den Ardahan'a, ülkesinin her karış toprağına aşık yürek. Sayende daha cesur, daha güçlü ve kararlıyız. Yaralı kuşların Ahmet Kaya'sı rahat uyu; biz varız" şeklinde konuştu.

Can Dündar'ın belgeseli duygulandırdı

Anma gecesi gazeteci ve belgesel yapımcısı Can Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Ahmet Kaya belgeseli ile başladı. Ahmet Kaya'nın kendi röportajının yer aldığı belgeselde Kaya, yaşam öyküsünü anlatırken izleyicileri hem güldürdü hem de duygulu anlar yaşattı. Belgesel gösteriminin ardından müzik şölenine geçildi.

Konser büyüledi

Ahmet Kaya'nın kitlelere ulaşan ölümsüz şarkı ve bestelerinin seslendirildiği konserde, ilk olarak sahneye ünlü müzisyen ve söz yazarı Cem Adrian çıktı. Adrian'ın ardından Ardahan'ın sanatçı Belediye Başkanı Faruk Demir dinleyenlerle buluştu. Ahmet Kaya'nın anısına düzenlenen gecede son olarak sahneye Hilmi Yarayıcı çıktı. Hilmi Yarayıcı konserin son şarkısını Ahmet Kaya'ya ve tüm devrimcilere armağan ederek Çav Bella adlı şarkıyı söyledi. Çav Bella'ya Başkan Tunç Soyer ve tüm izleyenler ayakta eşlik etti.

Ahmet Kaya sevgisi salonlara sığmadı

Konsere İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. AASSM'deki salona sığmayan kalabalık için açık havaya beyaz perde kuruldu. Konseri izleyen Günay Özer, "Çok güzeldi. Şarkılarını çok seviyoruz. Diğer sanatçılarımız için de aynı organizasyonları bekliyoruz" dedi. Zeynep Özdemir ise "Çok mutlu olduk, Cem Adrian'ı uzun zamandır bekliyorduk. Ahmet Kaya'yı da çok seviyoruz" şeklinde konuştu.

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