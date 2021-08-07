Ahlat'ta şanlı zaferin 950. yıl dönümünün kutlanacağı millet bahçesi tamamlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri ile kutlama programının yapılacağı millet bahçesi tamamlandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri ile kutlama programının yapılacağı millet bahçesi tamamlandı.

İlçede, 400 bin metrekare alana sahip Çarho mevkisinde, 150 bin metrekare uygulama alanı bulunan millet bahçesinde 50 çadır, helikopter pistleri, sosyal donatı alanları, kıraathane, cami ve müştemilatı, 50 dükkan, 3 köprü, hipodrom ve dere ıslah çalışması yapıldı.

Oluşturulan 80 bin metrekare yeşil alanda da 5 bin fidan dikimi gerçekleştirilen millet bahçesi, şanlı zaferin 950. yıl dönümü etkinliklerine hazır hale getirildi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, AA muhabirine, millet bahçesinin sadece bir ilçenin ihtiyacıyla alakalı olmadığını, bölgedeki tüm insanları kucaklama adına yapılan bir çalışma olduğunu söyledi.

İlçede inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve bakan misafirhanelerinin diğer çalışmalara öncülük yaptığını anlatan Çoban, şöyle konuştu:

"Bir önemli çalışmamız da millet bahçesidir. Türkiye'de birçok yerde millet bahçesi inşa edildi, gözümüzü doldurdu, insanımızı mutlu etti ama buradaki millet bahçesi Türkiye'deki en nadide millet bahçelerinden biri. Sadece millet bahçesi değil, Türkiye'nin en gözde festival alanlarından birini de oluşturma şansı yakaladık. Bahçemizde köprü, kıraathanemiz, camilerimiz ve 80 bin metrekare yeşil alanımız var. Bugün ülkemizdeki yangınları görünce yaptığımız işin önemini anlıyoruz, vurguluyoruz. Bahçemize 5 bin ağaç dikimi gerçekleştirdik. Buna devam edeceğiz. 200 bin ağacın dikimiyle ilgili bir çalışma yürütüyoruz. En önemlisi Sultan Alparslan Otağı'nı burada kalıcı olarak inşa ettik."

"Tüm Türkiye'yi davet ediyoruz"

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlar Kurulu ile kuvvet komutanlarını 24-25 Ağustos'ta ilçede ağırlayacaklarını aktaran Çoban, "Buradan birliğimize ve dirliğimize kuvvet veriyoruz. Ahşaptan yaptığımız 50 dükkanda Türkiye'deki bütün belediyelerimizin çalışmalarını ve el sanatlarını sergileyeceğiz. Çalışmamızı destekleyen TOKİ Başkanlığımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Okçular Vakfımıza ve en önemlisi Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

Millet bahçesinin açılışını 23 Ağustos'ta yapacaklarını bildirerek düzenleyecekleri festivale herkesi davet ettiklerini belirten Çoban, şöyle devam etti:

"Yeşillendirerek oksijen alanına dönüştürdüğümüz millet bahçesini bölgemizin, ülkemizin ve birliğimizin buluşma alanı olarak belirtiyoruz. Ahlat tarihte böyle bir görevi yapmış. Anadolu'nun yurt yapılmasında böyle bir görevi üstlenmiş ve bin yıl önceki başkentimiz. Yapacağımız çalışmaları bu eksende yürütüyoruz. Milletimizin birliğine ve dirliğine halel getirmemek için bütün mesaimizi harcıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu iltifatına da layık olmaya çalışıyoruz. Bahçede çalışmamız bitti. Son rötuşları yapıyoruz. 23-25 Ağustos tarihleri arasında Ahlat'ta tüm ülkeyi ağırlamak için şimdiden davette bulunuyoruz. Her yılki gibi obalarımızı kuracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş