15.11.2019 21:11 | Son Güncelleme: 15.11.2019 21:16

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümüne ilişkin, "Dünün zalimlerini görsün bugünkü zalimler. Dünün zalimleri bugün nerede, bugünün zalimleri de yarın nerede olacaklarını düşünsünler." dedi.

Gürcistan'ın Ahıska kentinde, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Programda, dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri Josef Stalin tarafından 75 yıl önce ana vatanlarından sürgün edilen Ahıskalı Türklerinin yaşadığı acı anıldı.

Kent yakınındaki eski demiryolu hattında düzenlenen törene, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Türkiye-Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Konya Milletvekili Halil Etyemez, dostluk grubu üyesi milletvekilleri Zafer Işık, Uğur Bayraktutan, Arslan Kabukcuoğlu ile YTB Başkan Yardımcısı Yusuf katıldı.

Tören, sürgün sırasında hayatını kaybedenler için yapılan duayla başladı.

Programın açılışında konuşan Kassanov, törenin düzenlenmesine katkı sağlayan Türkiye ve Gürcistan hükümetine teşekkür ederek, "75 yıl sonra biz atalarımızın topraklarına gelerek anma programı düzenleme imkanına sahibiz bugün. Bunu yıllar önce hayal dahi edemezdik." diye konuştu.

"Bizim arkamızda dağ gibi devletimiz Türkiye'miz var, arkamızda Türk dünyamız var." ifadesini kullanan Kassanov, sürgün edildikten sonra Ahıskalılara destek veren tüm ülkelere teşekkür etti.

Kassanov, Türk heyetinin Ahıska'da bulunmasının, Türk milletinin Ahıska Türklerine verdiği desteğin göstergesi olduğunun altını çizdi.

Etyemez de "Burada 75 yıl önce işlenen insanlık suçunun hatırlanması ve bunun dünyana duyurulması, aynı zamanda bir daha bu insanlık suçunun yaşanmaması için hassasiyetlerimizi geliştirmek üzere buraya geldik." ifadesini kullandı.

YTB Başkan Yardımcısı Yusuf da Ahıskalıların sürgün sırasında çok büyük acılar yaşandığına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Bu acı duygular içinde insan ne konuşacağını bilemiyor. 75 yıl öncesini hatırlayınca bugün insanın nutku tutuluyor. Özelikle dünün zalimlerini görsün bugünkü zalimler, dünün zalimleri bugün nerede, bugünün zalimlerin de yarın nerede olacaklarını böylece düşünsünler. Bugünün mazlumları, dünün mazlumlarının gelip burada şu güneşin altında şu güzel yerde, adeta tarihe bir not düşercesine bu fırsatı yakaladıklarını görsünler. Onların torunlarının nasıl şanla şerefle o tarihi ve o tarihte yaşadığı o çileyi bir madalya olarak göğüslerine taşıdıklarını görsünler."

Törende demiryolu hattına çelenk bırakıldı.

Kaynak: AA