Ağır Romantik filmi nerede, ne zaman çekildi? Ağır Romantik filmi konusu nedir? Ağır Romantik oyuncuları kimler?

Romantik komedi türünde yer alan filmlerden biri olan Ağır Romantik bu akşam televizyonda izleyicisiyle buluşacak. Oyuncu kadrosunda yer alan deneyimli isimler ve konusu dikkat çeken Ağır Romantik hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Ağır Romantik filmi nerede, ne zaman çekildi? Ağır Romantik filmi konusu nedir? Ağır Romantik oyuncuları!

Romantik-Komedi türündeki uzun metrajlı 'Ağır Romantik' filmi 14 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini Deniz Denizcler'in üstlendiği, başrollerinde Tuvana Türkay ve Onur Tuna'nın yer aldığı Ağır Romantik filminin oyuncu kadrosu ve konusu şimdiden merak edilmeye başlandı. İşte Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncularını sizler için derledik.

AĞIR ROMANTİK FİLMİ KONUSU

Aslı Egeli, heykeltıraş annenin ve profesör babanın konservatuarda okuyan genç kızıdır. Bir gün, Beyoğlu'nda gezerken bir adamın saldırısına uğrar ve çantası çalınır. Korku ve panik içindeki Aslı'ya, Kerem çantasını bulmasında yardımcı olur. Bu zorunlu buluşmadan sonra; Aslı ve Kerem'in arasında, aşk ve evlenmeye kadar uzanan romantik bir ilişki başlar. Başlangıçta, Kerem Aslı'nın alışkın olmadığı bir dünyadan gelse de kendisini büyük şirketlere danışmanlık yapan bir finansal uzman olarak tanıtır.

Kerem'in babası, İstanbul'un en büyük hırsızlık çetesinin reisidir. Aslı'nın dayısı ise, bu korsan çetesini yok etmek isteyen Polis Şefi Danyal'dır. Yani, Aslı ve Kerem'in hoşbeş günü, asla unutamayacakları bir güne dönüşür.

AĞIR ROMANTİK NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Ağır Romantik Filminin Yapımcısı Azeri iş insanı Ruhi Aliyeva, yönetmen ve senarist Deniz Denizciler ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, akşamın en işlek saati 21.30' da Nişantaşı'nda caddeyi trafiğe kapatarak aksiyon ve silahlı çatışma sahnelerinin çekimlerini gerçekleştirdi.

AĞIR ROMANTİK OYUNCULARI

TUVANA TÜRKAY

Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Beykent Üniversitesi Radyo TV Sinema bölümünde okuyan Türkay henüz 9 yaşındayken reklam filmlerine oynamaya başladı. Çeşitli kurumlardan oyunculuk, şan ve diksiyon dersleri alan Tuvana Türkay, 2009 yılında yayınlanan "Ayrılık" dizisinde yer aldı. İlk sinema filmi "Güvercin Uçuverdi"de Atalay Demirci ile başrolde oynayan Türkay, ayrıca "Kara Para Aşk", "Yer Gök Aşk", "Sen Sağ Ben Selamet", "Bir Nefes Yeter", "Deli Gönül" gibi birçok dizi ve filmde yer aldı.

ONUR TUNA

Filinta ve Bi Küçük Eylül Meselesi adlı yapımlarla adını duyuran Onur Tuna'nın; ailesi aslen Selanik göçmeni olup babasıyla abisi matematik öğretmenidir.

1.97 cm boyundaki oyuncu, lisanslı basketbol, voleybol, masa tenisi ve futbol oynamıştır. 15 yaşında lisanslı basketbolcu olarak Bursa Oyak Renault'a transfer oldu ve dolayısıyla Bursa Erkek Lisesi'nde okudu. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisansını tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda bir yıl Sanat Müziği Ses Eğitimine devam etti. Tiyatro sahnesine ilk kez, altı yaşında İbiş'i oynayarak çıkan ve üniversite yıllarında eş zamanlı olarak tiyatro oyunlarında yer almaya devam eden oyuncu, İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde 2,5 yıl oyunculuk eğitimi aldı ve Neşe Erberk Ajans'ta 4 yıl fotomodellik yaptı.

İstanbul'a geldiğinde ise Üç Mota Ümit Çırak'la, Rodin'in Heykelleri metodunu öğreten Ayla Algan'la bir yıl, sekiz ay Craft Tiyatro gibi özel tiyatrolarda ve son olarak Yasak Elma dizisindeki Alihan Taşdemir karakteri için Saim Güveloğluile metod ve kamera önü oyunculuğu çalıştı.14 yaşından beri müzikle de ilgilenen sanatçı, nota ve ses eğitimi almayı da ihmal etmedi; gitar ve piyano çalan, besteler yapan, kendine ait müzik stüdyosu da bulunan, dört duvar arası müzisyeni Tuna, sözü ve bestesi kendisine ait, 4 şarkıdan oluşan ilk EP albümü Uzay Misali yle digital platformlarda 22 Haziran 2018 tarihinde yerini aldı. İlk albümünde yer alan Korkmadım ve Ben Özlerim şarkıları, Yasak Elma dizisinde de yayınlandı. Şu sıralar, yine sözü ve bestesi kendisine ait, tek şarkıdan oluşan ikinci Single albümü Yangın Yeri'yle 22 Kasım 2019 tarihinde, tüm digital platformlarda yerini almaya hazırlanıyor. 2011, Hayat Devam Ediyor dizisiyle oyunculuk hayatına adım atan oyuncu, sürecinde Cesur Yürek dizisi, Ağır Romantik[16] filmi, Yadel Uzun'un sanatsal kısa filmi "Kir"ve günümüzde FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

SERMİYAN MİDYAT

02 Aralık 1974'de Ankara-Çankaya'da dünyaya geldi.Aslen Mardin kökenli olan Midyat, 7 yaşındayken ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı. Serhat ve Evin adında kendinden büyük ve Türkan Rojda adında da küçük kardeşi vardır. 1998 yılında Ortaoyuncular'a oyuncu yetiştiren Nöbetçi Tiyatro'ya sınavla girdi. Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi aldı. 1993- 1996 yılları arasında Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi aldı. Bu eğitiminin ardından Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya bölümüne başladı. 3 yıl sonra İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptı. 1,5 yıl New York'ta yaşadı. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu "9 Ay Son Gün"ü yazıp yönetti. Daha sonra ise senaryosunu yazdığı Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza' rolüyle ülke çapında tanındı.Senaryosu ve yönetimi de kendisine ait olan Hükümet Kadın, Hükümet Kadın 2 Ay Lav Yu filmlerini çekti.

ALTAN ERKEKLİ

Reşit Altan Erkekli 18 Kasım 1955, İstanbul doğumlu Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur. Lise eğitimini Kadıköy Maarif Koleji'nde aldı. Lise döneminde tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Erkekli, karşılaştığı zorluklar sebebiyle tiyatrodan vazgeçip inşaat mühendisi olmaya karar verdi. Ancak lisedeki İngilizce hocasının ısrarıyla bu kararını değiştirerek 1975 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'ne girdi. Eğitimi sırasında, fakülte öğrencileri tarafından hazırlanan "Kopermikli Yüzbaşı" oyununda, başrol oyuncusunun gösterime gelememesi sebebiyle başrolde sahneye çıktı. Oyunun galasının ardından yanına yaklaşan Rutkay Aziz'in "AST gemisine hoş geldin" sözleriyle profesyonel oyunculuğa başlamış oldu.

Mezun olduktan sonra, DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı ve AST'ta oyunculuğa devam etti. 1985 – 1989 yılları arasında Devlet Tiyatroları'nın Çocuk ve Gençlik Tiyatroları bölümünde çalışan Erkekli, 1989 yılında yeniden AST'a döndü. Susam Sokağı'ndaki Edi karakterini seslendirdi. BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) Oyuncuları arasına AST'daki görevine veda ederek katılan Erkekli, "Bir Demet Tiyatro" adlı dizide de rol aldı. "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü" adlı tiyatro oyununda, vefat eden Gürdal Tosun'un rollerini üstlenen sanatçı, "Vizontele" adlı sinema filminde de Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'la başrolü paylaştı. 2009 Yerel seçimleri'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Beşiktaş Belediye meclisi üyeliğine seçildi. 2007 yılından beri, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, Seslendirme ve Oyunculuk eğitimleri vermektedir.

DURUL BAZAN

Durul Bazan, 20 Eylül 1972 İstanbul doğumlu Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. Durul Bazan 2000 yılında Çarli İş Başında isimli dizide Tarkan rolüyle televizyona adım atmıştır. 2001 yılında Aşkım Aşkım isimli dizide Necati karakterini canlandırarak ünlenmiştir. 2002 yılında Papatya ile Karabiber isimli sinema filminde Ömer karakterini canlandırmıştır. 2002 yılında Martılar Açken isimli dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. 2002 yılı içerisinde Lahmacun ve Pizza isimli tv dizisinde Şemistan karakterini canlandırmıştır. Yine 2002 yılında Yıldızların Altında isimli dizide Hayati karakterini canlandırmıştır.

2003 yılında Hayat Bilgisi isimli dizide Ramadan karakteri ile diziye katılmıştır. 2003 yılında Yuvam Yıkılmasın isimli dizide Alpaslan rolünü oynamıştır. 2004 yılında Canım Benim adlı dizide Ali karakterini canlandırmıştır. 2005 yılında Türk yapımı Tombala filminde Şakir karakterini canlandırmıştır. Bu film kariyerindeki ikinci sinema filmi olma özelliğini taşımaktadır. 2005 yılı içerisinde Sensiz Olmuyor dizisinde Mino rolünde oynamıştır. 2006 yılında, Türk yapımı Maskeli Beşler: Irak filminde Davi, Emret Komutanım: Şah Mat filminde Yusuf rolüyle izleyici ile buluşan oyuncu, 2007 yılında Son Ders: Aşk ve Üniversite filminde Cem rolünü oynamıştır. 2009 yılında Türkler Çıldırmış Olmalı filminde Korsan Ercüment karakterini canlandırmıştır. Bunun dışında birkaç sinema filminde daha rol alan oyuncu 2011 yılında TRT 1 kanalında yayınlanan Avrupa Avrupa isimli dizide Tekin karakterini canlandırmıştır. 2014 yazında Fox TV'de başlayan Kocamın Ailesi'dizisinde Cüneyt (Cücü) karakterini canlandırmaktadır.

SEMRA DİNÇER

Semra Dinçer, 1965 Ankara doğumlu. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer "alaylı" diye tabir edilen işin mutfağında yetişmiş, birçok dizi ve sinema filminde roller almış, başarılı bir performans sergilemiştir. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır.

SERVET PANDUR

27 Mart 1970 yılında Bergama'da doğdu. 1993 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Halen Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevini sürdürmektedir.

GAZANFER ÜNDÜZ

22 Mayıs 1950 Adana doğumlu Gazanfer Ündüz kendisi gibi oyuncu olan Bilge Şen ile evlidir. İlk evliliğini ise Gazanfer Özcan'ın kızı Fulya Özcan ile gerçekleştirmiş bu evliliği 20 yılın ardından son bulmuştur. Bu evliliğinden Issız Adam, Not Defteri ve İstanbul Çocukları gibi projelerde rol alan yakışıklı oyuncu Tarık Ündüz isminde bir oğlu vardır. Burcu İkizlerdir. Uzun yıllar Kenter Tiyatrosu ve Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Tiyatrosunda çalışmalar gerçekleştirmiştir.