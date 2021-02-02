Öztrak: "(Boğaziçi Üniversitesindeki gösteriler) Bu filmin, bu millete hiçbir hayrı yoktur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Bayram Şahin'i ziyaret etti.