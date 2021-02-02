Öztrak: "(Boğaziçi Üniversitesindeki gösteriler) Bu filmin, bu millete hiçbir hayrı yoktur"
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Öztrak: "(Boğaziçi Üniversitesindeki gösteriler) Bu filmin, bu millete hiçbir hayrı yoktur"

02.02.2021 12:18 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:36

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Bayram Şahin'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Bayram Şahin'i ziyaret etti. (3)

Öztrak: '(Boğaziçi Üniversitesindeki gösteriler) Bu filmin, bu millete hiçbir hayrı yoktur'
Öztrak: '(Boğaziçi Üniversitesindeki gösteriler) Bu filmin, bu millete hiçbir hayrı yoktur'
Öztrak: '(Boğaziçi Üniversitesindeki gösteriler) Bu filmin, bu millete hiçbir hayrı yoktur'
Öztrak: '(Boğaziçi Üniversitesindeki gösteriler) Bu filmin, bu millete hiçbir hayrı yoktur'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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