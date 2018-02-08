Afrin Şehidinin Cenazesinde Ağlatan Kare! Acılı Anne, Oğlunun Naaşını Getiren Askerin Elini Öptü

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan, memleketi Kilis'in Polateli ilçesi Karapınar köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.

KİLİS'E DÜZENLENEN HAİN SALDIRIDA ŞEHİT DÜŞTÜ

2016 yılında başladığı görevine Tunceli 4'üncü Komando Tugay'ında devam ederken geçici görevle Kilis'e gelen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan (25), dün Afrin El Maski civarında bulunan TSK unsurlarına yönelik gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırısında şehit düşmüştü. Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Karapınar köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın yakınlarının ağıtları yürek yaktı. Şehidin annesi Gülizar Doğan ve babası Hanifi Doğan görevlilerin yardımıyla ayakta zor dururken, yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'nın cenaze namazı Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe tarafından kıldırıldı.

UZMAN ÇAVUŞUN 4 KARDEŞİ VARMIŞ

4 kardeşi bulunan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın bekar olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger, askeri ve mülki erkan katıldı.

KÖYÜNE 35 KM UZAKLIKTA ŞEHİT OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamaya göre; Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan, Afrin kırsalındaki Bülbül bölgesinde düzenlenen hain saldırıda şehit oldu. Kilis'in Bulancak Köyü'nde defnedilecek olan Doğan'ın şehit olduğu bölge ile köyünün arası yalnızca 35 k...

KİLİS DEVLET HASTANESİ ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan, Kilis Devlet Hastanesinde düzenlenen törenle Polateli ilçesindeki baba ocağına uğurlandı. Hastane personeli ile törene katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

ŞEHİT ASTSUBAYIN CENAZESİ BABAEVİNE GETİRİLDİ

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın cenazesi, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki babaevine getirildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki havalimanından Karabük protokolü ve askeri erkan tarafından alınan şehit Akpınar'ın naaşı karayoluyla getirildiği Safranbolu ilçesindeki babaevinde karşılandı.

Şehidin annesi Ülker, eşi Hafize Nur, kız kardeşi Beyza Akpınar ayakta güçlükle durdu.

"BENİM ÖMER'İ Mİ SEN Mİ GETİRDİN YAVRUM" DEYİP AĞLADI

Şehit Ömer Bilal Akpınar'ın silah arkadaşı Uzman Çavuş Ünal Daştan'a sarılan anne Akpınar, "Seni Allah anana babana bağışlasın, evliysen karına çocuğuna bağışlasın. Benim Ömer'i mi sen mi getirdin yavrum, bu ellerle mi getirdin?" diyerek ağladı.

ANNEANNESİ DE TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Daha sonra şehidin annesi Ülker, eşi Hafize, babası İsmail Akpınar ve diğer akrabaları cenaze aracına binerek, helallik verildi. Şehit Akpınar'ın anneannesi de cenaze aracına binerek, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Akpınar'ın cenazesi, Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından ikindi vakti toprağa verilecek.