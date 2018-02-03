Tank Saldırısında Şehit Olan 5 Asker Gaziantep'e Getirildi! İşte Kimlikleri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, terör örgütlerinin saldırısı sonucu isabet alan tankta şehit olan 5 askerin naaşı, Gaziantep'e getirildi.

ŞEHİT ATEŞİ ŞANLIURFA'YA DÜŞTÜ

Suriye'nin Afrin kenti Şeyhhoroz Mevkiinde Tankcı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Şehit Düştü. Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'un Şanlıurfa Eyyübiye nüfusuna kayıtlı olduğu fakat İzmir Buca'da ikamet ettiği öğrenildi

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/PYD'li teröristlerce bölgedeki görevli tanka düzenlenen saldırıda şehit olan 29 yaşındaki Uzman Çavuş Ufuk Aktağ'ın acı haberi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Avutmuş Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASI

Şehidin annesi Tülay Aktağ ve babası Mehmet Aktağ'a acı haberi veren Şebinkarahisar Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz ve komutanlan başsağlığı diledi.

Evli ve bir çocuk babası olan şehidin cenazesinin pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.

Asıl görev yeri Gaziantep'in İslahiye ilçesi olan Ufuk Aktağ'ın, 4 yaşında bir oğlunun bulunduğu ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'de görevlendirildiği öğrenildi.

BİR YILDIR SÖZLEŞMELİ ASKERLİK YAPIYORDU

Şehit Nurullah Secen'in, Konya'nın Ereğli ilçesinde oturan nakliyeci babası Sedat ve ev hanımı annesi Söngül Secen'e acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Yaklaşık 1,5 yıldır sözleşmeli er olan şehit Secen'in, nişanlı ve 3 kız kardeşinin olduğu belirtildi.

ŞEHİDİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit haberini duyan yakınları ise eve akın etti.Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

ACI HABERİ ALAN ANNE- BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 22 yaşındaki Tank Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan babası Mustafa Aygül'e acı haber verildi.

ŞEHİDİN CENAZESİ ÇORUM'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Oğlunun şehit haberini alan baba Mustafa Aygül, gözyaşlarına boğuldu. Şehit Aygül'ün, anne ve babasının ayrı yaşadığı, anne Zeynep Aygül'ün Çorum'da ikamet ettiği öğrenildi. Şehit Tank Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün cenazesinin, Çorum'un Alaca ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

ŞEHİT ATEŞİ MUŞ'A DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Fırat Karaca'nın (28), acı haberi Muş'taki ailesine verildi.

ŞEHİT BABASI AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

7 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan 28 yaşındaki Tankçı Uzman Çavuş Fırat Karaca'nın, Muş'ta yaşayan babası Alican Karaca'ya acı haber verildi.

Oğlunun şehit haberini alan baba Alican Karaca ayakta durmakta güçlük çekerken, şehidin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Şehidin akciğer kanseri olan annesi Ziyamet Karaca'ya ise, sağlık personelleri eşliğinde acı haber verildi.