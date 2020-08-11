Afrika ülkeleri hangileridir? Afrika kıtasındaki tüm ülkelerin isimleri, Afrika kıtası ülkeler haritası Ülke isimlerinden en çok Afrika kıtasındaki ülkelerin isimleri merak ediliyor. Çünkü dünyada sayı bakımından en çok ülke Afrika kıtasında yer almaktadır. Bu bakımdan isimleri çok merak ediliyor. Şimdi sizlere Afrika ülkelerinin isimlerini ve haritasını paylaşalım.

Afrika ülkeleri, sınavlarda, genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında vb. yerlerde soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan isimlerini iyi bilmemiz gerekiyor. Sizler için Afrika ülkeleri isimlerini tek sayfa altında topladık.

AFRİKA ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?

Afrika kıtasında toplamda 58 ülke vardır . Bunun dışında BM tarafından tanınmayan iki devlet vardır. Bunlar Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti ve Somaliland 'dır. Afrika kıtasındaki 58 ülkenin isimleri kıtanın bulunduğu konuma göre aşağıdaki gibidir.

Kuzey Afrika ülkeleri:

Fas

Mısır

Tunus

Libya

Cezayir

Sudan

Batı Afrika ülkeleri:

Benin

Burkina Faso

Fildişi Sahili

Yeşil Burun Adaları

Gambiya

Gana

Liberya

Mali

Moritanya

Nijerya

Senegal

Sierra Leano

Togo

Gine

Doğu Afrika ülkeleri:

Burundi

Komor Adaları

Mozambik

Mayotte

Cibuti

Eritre

Etiyopya

Kenya

Madagascar

Uganda

Zambiya

Zimbabwe

Tanzanya

Somali

Seyşeller

Ruanda

Mauritus

Malavi

Güney Afrika ülkeleri:

Güney Afrika

Lesoto

Svaziland

Namibya

Botsvana

Orta Afrika ülkeleri:

Angola

Kamerun

Çad

Gabon

Ekvator Ginesi

Sao Tome

Çad

Orta Afrika Cumhuriyeti

AFRİKA KITASI ÜLKELERİNİN İSİMLERİ (TÜM ÜLKELER)

Afrika kıtasında toplamda 58 ülke vardır. Kıtada yer alan tüm ülkelerin isimleri aşağıdaki gibidir:

Cezayir Angola Benin Botsvana Burkina Faso Burundi Cape Verde Orta Afrika Cumhuriyeti Çad Comoros Kongo Kongo Dem. Cumh. Cibuti Misir Ekvador Ginesi Eritre Etiyopya Gabon Gambiya Gana Gine Gine Bissau Ivory Coast Kenya Lesotho Liberya Libya Madagaskar Malavi Mali Moritanya Mauritius Mayotte Fas Mozambik Namibya Güney Sudan Nijer Nijerya Réunion Ruvea Sahra Saint Helena São Tomé ve Príncipe Senegal Seysel Adalari Sierra Leone Somalia Güney Afrika Sudan Swazilve Tanzanya Togo Tunus Uganda Yeşil Burun Adaları Zambiya Zimbabve

AFRİKA KITASINDA TOPLAM KAÇ ÜLKE VAR?

Afrika kıtasında toplamda 58 ülke bulunmaktadır. Fakat bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan 2 ülke vardır. Bunlar Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti ve Somaliland 'dır. Ayrıca Birleşik Krallık'a bağımlı Saint Helena ülkesi, Fransa'ya bağımlı Mayotte ve Réunion ülkeleri, İspanya'ya bağımlı Ceuta, Kanarya Adaları ve Melilla ülkeleri, Portekiz'e bağlı ise Madeira ülkesi de vardır. Fakat bu ülkeler tam olarak devlet niteliğinde geçmediği için listemize eklemedik. Afrika kıtasında yer alan ülkelerin isimleri yukarıda paylaşılmıştır.

AFRİKA KITASI HAKKINDA KISACA BİLGİLER

Afrika kıtası, hem yüzölçümü hem de nüfus açısından Asya kıtasından sonra dünyanın en büyük 2. kıtasıdır. Yüzölçümü yaklaşık olarak 30 milyon kilometrekaredir. Dünya topraklarının %20'lik kısmını kapsamaktadır. Afrika kıtasında yaklaşık 1 milyar insan yaşamaktadır. Bu da dünya nüfusunun yaklaşık %15 'ini oluşturmaktadır.

Afrika kıtası; kuzeyde Akdeniz, kuzeydoğuda Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz, doğu ve güneydoğuda Hint Okyanusu ve batıda Atlas Okyanusu tarafından sınırlandırılır.

AFRİKA KITASI ÜLKELER HARİTASI (SİYASİ HARİTA)

Afrika kıtası ülkeler haritasına yukarıdan bakabilirsiniz. Ülke ülke gösterimi haritada verilmiştir.