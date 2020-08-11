Afrika ülkeleri hangileridir? Afrika kıtasındaki tüm ülkelerin isimleri, Afrika kıtası ülkeler haritası
Ülke isimlerinden en çok Afrika kıtasındaki ülkelerin isimleri merak ediliyor. Çünkü dünyada sayı bakımından en çok ülke Afrika kıtasında yer almaktadır. Bu bakımdan isimleri çok merak ediliyor. Şimdi sizlere Afrika ülkelerinin isimlerini ve haritasını paylaşalım.
Afrika ülkeleri, sınavlarda, genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında vb. yerlerde soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan isimlerini iyi bilmemiz gerekiyor. Sizler için Afrika ülkeleri isimlerini tek sayfa altında topladık.
AFRİKA ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?
Afrika kıtasında toplamda 58 ülke vardır. Bunun dışında BM tarafından tanınmayan iki devlet vardır. Bunlar Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti ve Somaliland 'dır. Afrika kıtasındaki 58 ülkenin isimleri kıtanın bulunduğu konuma göre aşağıdaki gibidir.
Kuzey Afrika ülkeleri:
- Fas
- Mısır
- Tunus
- Libya
- Cezayir
- Sudan
Batı Afrika ülkeleri:
- Benin
- Burkina Faso
- Fildişi Sahili
- Yeşil Burun Adaları
- Gambiya
- Gana
- Liberya
- Mali
- Moritanya
- Nijerya
- Senegal
- Sierra Leano
- Togo
- Gine
Doğu Afrika ülkeleri:
- Burundi
- Komor Adaları
- Mozambik
- Mayotte
- Cibuti
- Eritre
- Etiyopya
- Kenya
- Madagascar
- Uganda
- Zambiya
- Zimbabwe
- Tanzanya
- Somali
- Seyşeller
- Ruanda
- Mauritus
- Malavi
Güney Afrika ülkeleri:
- Güney Afrika
- Lesoto
- Svaziland
- Namibya
- Botsvana
Orta Afrika ülkeleri:
- Angola
- Kamerun
- Çad
- Gabon
- Ekvator Ginesi
- Sao Tome
- Çad
- Orta Afrika Cumhuriyeti
AFRİKA KITASI ÜLKELERİNİN İSİMLERİ (TÜM ÜLKELER)
Afrika kıtasında toplamda 58 ülke vardır. Kıtada yer alan tüm ülkelerin isimleri aşağıdaki gibidir:
- Cezayir
- Angola
- Benin
- Botsvana
- Burkina Faso
- Burundi
- Cape Verde
- Orta Afrika Cumhuriyeti
- Çad
- Comoros
- Kongo
- Kongo Dem. Cumh.
- Cibuti
- Misir
- Ekvador Ginesi
- Eritre
- Etiyopya
- Gabon
- Gambiya
- Gana
- Gine
- Gine Bissau
- Ivory Coast
- Kenya
- Lesotho
- Liberya
- Libya
- Madagaskar
- Malavi
- Mali
- Moritanya
- Mauritius
- Mayotte
- Fas
- Mozambik
- Namibya
- Güney Sudan
- Nijer
- Nijerya
- Réunion
- Ruvea
- Sahra
- Saint Helena
- São Tomé ve Príncipe
- Senegal
- Seysel Adalari
- Sierra Leone
- Somalia
- Güney Afrika
- Sudan
- Swazilve
- Tanzanya
- Togo
- Tunus
- Uganda
- Yeşil Burun Adaları
- Zambiya
- Zimbabve
AFRİKA KITASINDA TOPLAM KAÇ ÜLKE VAR?
Afrika kıtasında toplamda 58 ülke bulunmaktadır. Fakat bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan 2 ülke vardır. Bunlar Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti ve Somaliland 'dır. Ayrıca Birleşik Krallık'a bağımlı Saint Helena ülkesi, Fransa'ya bağımlı Mayotte ve Réunion ülkeleri, İspanya'ya bağımlı Ceuta, Kanarya Adaları ve Melilla ülkeleri, Portekiz'e bağlı ise Madeira ülkesi de vardır. Fakat bu ülkeler tam olarak devlet niteliğinde geçmediği için listemize eklemedik. Afrika kıtasında yer alan ülkelerin isimleri yukarıda paylaşılmıştır.
AFRİKA KITASI HAKKINDA KISACA BİLGİLER
Afrika kıtası, hem yüzölçümü hem de nüfus açısından Asya kıtasından sonra dünyanın en büyük 2. kıtasıdır. Yüzölçümü yaklaşık olarak 30 milyon kilometrekaredir. Dünya topraklarının %20'lik kısmını kapsamaktadır. Afrika kıtasında yaklaşık 1 milyar insan yaşamaktadır. Bu da dünya nüfusunun yaklaşık %15 'ini oluşturmaktadır.
Afrika kıtası; kuzeyde Akdeniz, kuzeydoğuda Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz, doğu ve güneydoğuda Hint Okyanusu ve batıda Atlas Okyanusu tarafından sınırlandırılır.
AFRİKA KITASI ÜLKELER HARİTASI (SİYASİ HARİTA)
Afrika kıtası ülkeler haritasına yukarıdan bakabilirsiniz. Ülke ülke gösterimi haritada verilmiştir.