Afganistan televizyonunda tarihi anlar! Taliban elinde silahla yayına çıktı
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Afganistan televizyonunda tarihi anlar! Taliban elinde silahla yayına çıktı

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Dünya

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da ''Barış Stüdyosu'' adlı siyasi tartışma programına katılan Taliban üyeleri, ellerinde silahla yayına çıktı. Sunucunun çevresini kuşatan Taliban üyeleri izleyenleri hayrete düşürürken, komutanları olduğu öğrenilen bir kişi ise "Bir gün Amerika'yı yenebileceğimizden emindik" ifadesini kullandı. Yayın sosyal medyada geniş yankı bulurken, eleştirilerin de hedefi oldu. Sunucunun korku dolu bakışları ise dikkatlerden kaçmadı.

ABD askerlerinin Afganistan'daki tahliye çalışmaları sürerken, ABD Başkanı Biden'ın saldırı uyarısında bulunduğu Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bir eve roket düşmüştü. Kabil'de zaman zaman patlamalar meydana gelirken, ülkenin bir televizyon kanalında yaşananlar ise büyük yankı uyandırdı.

Afganistan televizyonunda tarihi anlar! Taliban elinde silahla yayına çıktı

ELLERİNDE SİLAHLARLA YAYINA ÇIKTILAR

''Barış Stüdyosu'' adlı siyasi tartışma programına ellerinde silahlar çıkan Taliban üyeler, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İzleyenlerin gözlerine inanamadığı anlarda Taliban komutanı "Bir gün Amerika'yı yenebileceğimizden emindik" ifadesini kullandı.

Afganistan televizyonunda tarihi anlar! Taliban elinde silahla yayına çıktı

YAYINA ELEŞTİRİ YAĞDI

Sosyal medyada anında yankı bulan yayını özellikle yerel gazeteciler eleştirdi. Bunun üzerine Taliban'a yakın sosyal medya hesapları ise söz konusu gazeteciler için "Göçmen olmak için başka bir yol bulabilirsiniz" yazarak tehdit etti. BBC'den Yelda Hakim, gerçeküstü olarak nitelediği sahneleri paylaşıp Afgan televizyonundaki yeni tartışma programlarında militanların sunucuyu başucunda izlediğini yazdı. Hakim, "Sunucu, 'Taliban Afganlar korkmamalı' diyor'' ifadelerini kullandı.

PATLAMALARDA ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

31 Ağustos saat 24.00'e kadar Kabil'i terk etmeye hazırlanan ABD ordusu, havalimanı yakınlarında gerçekleşecek bir bombalı araç saldırısını drone kullanarak önlediğini açıklamıştı. Geçen hafta 13'ü ABD askeri 170'i aşkın insanın ölümüne yol açan intihar saldırılarını düzenleyen DEAŞ-K terör örgütü, bu kez canlı bomba yerine bir araç kullanmayı seçmişti. ABD'nin Kabil Havalimanı'na yaklaşık üç kilometre uzaklıktaki bir mahallede insansız hava aracıyla vurduğu bomba yüklü aracın havaya uçmasıyla gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi. Ancak patlamada aralarında çocukların da olduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar ikisi iki yaşında bebek, dördü çocuk dokuz sivilin ABD saldırısının hemen ardından gerçekleşen patlamalarda can verdiğini bildiriyor.

Afganistan televizyonunda tarihi anlar! Taliban elinde silahla yayına çıktı
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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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