Afganistan cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti mi? Afganistan cumhurbaşkanı nereye, neden kaçtı? Afganistan cumhurbaşkanı kaçtı mı? Afganistan son durum ne

Afganistan son durum ne? Ülkemize çok sayıda Afgan göçmenin ülkemize gelmesinin tartışmaları devam ederken Afganistan'da gelişen olaylar vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Son dönemde ise Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kaçtığı iddia edildi. Peki, Afganistan cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti mi? Afganistan cumhurbaşkanı nereye, neden kaçtı? Afganistan cumhurbaşkanı kaçtı mı?

Türkiye'nin Afganistan politikasını açıklamasının ve Afgan göçmenlerin Türkiye'ye girmesinin ardından vatandaşlar tarafından Afganistan'daki gelişmeler yakından takip edilmekte. Vatandaşlar son dönemde en çok "Afganistan cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti mi? Afganistan cumhurbaşkanı nereye, neden kaçtı? Afganistan cumhurbaşkanı kaçtı mı? Afganistan son durum ne" sorularını aratmakta. Detaylar haberimizde...

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI KAÇTI MI?

Taliban, Afganistan'daki 31 kent merkezini ele geçirmesinin ardından Kabil'e girdi. Taliban'ın Kabil'i almak için müzakereleri sürerken, Cumhurbaşkanı Eşref Gani Tacikistan'a kaçtı. Gani'nin ülkeyi terk etmesine tepkiler de çığ gibi yükseldi. Afganistan Savunma Bakanı Vekili Bismillah Muhammedi ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ellerimizi arkamızdan bağladılar ve vatanı sattılar. Gani ve ekibine lanet olsun" ifadelerin kullandı.

Afganistan'da Taliban'ın şehir merkezlerini bir bir ele geçirmesi nedeniyle büyük panik yaşanıyor. 31 il merkezinde hükümet güçleriyle girdikleri çatışmalardan başarılı çıkan ve şehir merkezlerinde kontrolü ele alan Taliban güçleri, gözlerini Kabil'e dikti. Sınırdan şehre giren Taliban, kurşun atmadan kenti ele geçirmek için müzakerelerini sürdürüyor. Masada kavga devam ederken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Tacikistan'a kaçmasına tepkiler, çığ gibi büyüdü. Gani, dün yaptığı açıklamada, Taliban'a karşı cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini söylemişti.

"GANİ VE EKİBİNE LANET OLSUN"Gani'nin ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile doğrulayan Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ise "Afganistan'ı zor zamanda terk etti. Allah ondan hesap soracak" ifadelerini kullandı.

Afganistan Savunma Bakanı Vekili Bismillah Muhammedi ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ellerimizi arkamızdan bağladılar ve vatanı sattılar. Gani ve ekibine lanet olsun" ifadelerin kullandı.

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI EŞREF GANİ KONUŞTU!

Ülkeden ayrılmaması halinde çok sayıda kişinin hayatını kaybedeceğine dikkat çeken Gani, Kabil'in harap olacağına ve 6 milyonluk şehirde büyük bir insani felaket yaşanacağını ifade etti. "Taliban, beni devirmek için tüm Kabil'e ve Kabil halkına kanlı bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını açıkça belirtmişti" ifadelerini kullanan Gani, "Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

"KABA KUVVET MEŞRUİYET KAZANDIRMAZ"

Gani, "Taliban kılıç ve silah yargısını kazandı ve şimdi yurttaşlarının onurunu, mülkünü ve benliğini korumaktan sorumlu" ifadelerini kullanarak, tarihte kaba kuvvetin kimseye meşruiyet kazandırmadığına dikkat çekti.

"TALİBAN ARTIK YENİ BİR SINAVLA KARŞI KARŞIYA"

Taliban artık yeni bir tarihi sınavla karşı karşıya olduğunu ifade eden Gani, "Ya Afganistan'ın adını ve onurunu koruyacak ya da başka yerlere ve ağlara öncelik verecek. Birçok insan ve pek çok tabaka korku içinde ve geleceğe inancı yok" şeklinde konuştu.

Gani ayrıca, Afganistan halkına her zaman hizmet etmeye devam edeceğini açıkladı.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ ABD'NİN ÇEKİLMESİYLE BAŞLADI

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi. Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

BAŞKENT DÜŞTÜ, CUMHURBAŞKANI ÜLKEDEN KAÇTI

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yapmıştı. Cumhurbaşkanı Eşref Gani akşam saatlerine doğru ülkeyi terk etmişti. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıkladı. Taliban, Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan açıklamada bulunarak başkent ve ülkeye hakim olduğunu ilan etti.