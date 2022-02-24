Adana Milli Eğitim Müdürlüğü ihalelerine fesat karıştırılması davasına başlandı

ADANA (AA) - Adana'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ihalelerine fesat karıştırıp devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla haklarında 4 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 8'i tutuklu 183 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski İl Milli Eğitim Müdürü V.D, yardımcısı K.B. ve şube müdürü K.B. ile suç örgütü yöneticisi olduğu öne sürülen müteahhit T.T, A.D, A.K, D.K.G. ve T.M. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Eski İl Milli Eğitim Müdürü V.D. savunmasında, müteahhitlerin kendisinden önce de müdürlüğün işlerini yaptığını ileri sürdü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumluluğunda çok fazla bina bulunduğunu belirten V.D, "Her binanın yapım, onarım ve benzeri işlerini takip etmem mümkün değildir. Bu nedenle yetkilendirmiş olduğumuz şube müdürleri var. Birimler aracılığıyla onların altında yer alan personeller iş ve işlemleri yapar. Müdürlüğünü yaptığım dönemde Milli Eğitimin yapmış olduğu hiçbir ihaleye fesat karıştığına tanık olmadığım gibi bu yöndeki bir fiile de doğrudan ya da dolaylı olarak iştirakim olmamıştır." dedi.

Tutuklu sanıklardan müteahhit T.T. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Yaklaşık 50-60 ihaleye katıldım ve katıldığım ihalelerden sadece 5'ini kazandım. Ben suç örgütü yöneticisi değilim. Böyle bir durum olsaydı katıldığım bu kadar çok ihaleden sadece 5 tanesi benim şirketime kalmazdı. Ben almış olduğu işleri kaliteli şekilde yapan, yapmış olduğu inşaat işlerini titizlikle teslim eden birisiyim." ifadesini kullandı.

Çok sayıda devlet memuruyla işi gereği görüşebileceğini, aldığı ihaleleri de usulüne uygun şekilde tamamladığını iddia eden T.T, "Eski İl Milli Eğitim Müdürü V.D'ye talimat vermedim. Eğer ben böyle bir talimat vermiş olsaydım kapısında saatlerce bekler miydim? Kamera kayıtlarından da anlaşılacaktır, ben bir sorunu iletmek için V.D'nin kapısında saatlerce bekledim." diye konuştu.

Duruşmada diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar V.D, T.T. ve K.B'nin tutukluluk hallerinin devamına, A.D, A.K, D.K.G, K.B. ve T.M'nin ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.

Operasyon geçmişi ve iddianame

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, geçen yıl 15 Ekim'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında eski İl Milli Eğitim Müdürü V.D. ile müteahhitlerin de bulunduğu çok sayıda zanlı gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 8'i tutuklanmış, diğerleri salıverilmişti. Şüphelilerin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ihalelerine fesat karıştırarak devleti zarara uğrattıkları iddia edilmişti.

Tutuklu sanıklar eski İl Milli Eğitim Müdürü V.D, yardımcısı K.B. ve şube müdürü K.B, suç örgütü yöneticisi olduğu öne sürülen müteahhit T.T, A.D, A.K, D.K.G. ve T.M. ile 175 tutuksuz sanık hakkında "rüşvet almak", "rüşvet vermek", "ihaleye fesat karıştırmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "suç örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek" gibi çeşitli suçlardan iddianame hazırlanmıştı.

Sanıkların bazılarının, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen açık ihalelere birbirleriyle irtibatlı girdikleri, bu açık ihalelerde kademeli teklif sunarak "fesat karıştırma" suçunu işledikleri iddianamede yer almıştı.

İddianamede, sanıkların ihalesini aldıkları okul yapım işlerini yarım bırakarak, tadilat işlerini ise yapmayarak devleti milyonlarca lira zarara uğrattıkları anlatılmıştı.