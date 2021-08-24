Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı ailen 3 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Aracın içindeki dede, babaanne ve torun olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.