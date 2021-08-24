Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı ailen 3 kişi hayatını kaybetti
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Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı ailen 3 kişi hayatını kaybetti

Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı ailen 3 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Aracın içindeki dede, babaanne ve torun olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Kalkumaç Mahallesi Tilki Deresi mevkisinde Mehmet Ali Atalay yönetimindeki otomobil,sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DEDE, BABAANNE VE TORUN YAŞAMINI YİTİRDİ

İtfaiye erlerinin araçtan çıkarttığı sürücü Mehmet Ali Atalay, eşi Eşe Atalay ve torunları İbrahim Atalay'ın öldüğü belirlendi. Cenazeler, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morga kaldırıldı.

Jandarmanın kazanın sebebiyle ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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