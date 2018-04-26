Adalet Bakanı Gül, Seçim Pusulasını Tgrt Haber'de Gösterdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlere ilişkin temsili oy pusulasını ilk kez TGRT Haber ekranlarında gösterdi. 24 Haziran seçimlerinin karmaşık olmayacağının altını çizen Gül, "İki tercihte bulunacağız. Tek oy pusulası yok, iki oy pusulası olacak. Bir oy pusulasında cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanacağız, ikinci oy pusulasında da partilerin ünvanı olacak ve herkes kendi partisinin logosunun altına tercihini yapacak" dedi.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü TGRT Haber Gündem Özel Programı'nda konuk etti. 16 Nisan 2017'de anayasa değişikliğine yönelik yapılan referandumda Türk halkının tercihini "evet" yönünde yaptığını anımsatan Gül, seçimlerin normal şartlarda 3 Kasım 2019'da yapılacağını kaydederek, "Ama anayasada 'bu tarihten önce TBMM seçim kararı alırsa her iki seçim birlikte olur ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de böylece yürürlüğe girer' diye bir hüküm vardı. Meclisimizin seçim kararı almasıyla birlikte her iki seçim bir arada olacak ve aynı günde yapılacak ve bugünden itibaren de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilecek. 24 Haziran'da vatandaşımız oy verdiği gün akşam televizyonun karşısına geçtiğinde hükümeti kimin kurduğunu görecek, bilecek, daha da önemlisi hükümeti kendisi kuracak. Bu seçimde en önemlisi 24 Haziran'da vatandaşlar oy kullanırken hem milletvekilini seçecek, hem hükümeti seçecek hem de cumhurbaşkanını belirleyecek. Daha önce 2-3 partiyi bir araya getirmeler, transferler, abudik gubidik işler, bir takım ayak oyunları, alavereler, dalavereler, milletin iradesine hipotek koymalar olmayacak. Talimatları önceden vesayetçiler veriyordu, şimdi talimatı irade-i millet verecek. Buna ilişkin hazırladığımız uyum yasaları da seçimin yapılmasına gereklilik duyduğumuz hususlarla ilgili kanun düzenlemeleri yapıldı ve Meclis'ten tamamlandı. Sadece ibare değişiklikleri, bir takım uyuma ilişkin teşkilat kanunlarına ilişkin düzenlemeler yapılacak. Bunlarla ilgili de gerekli çalışmalar yapılacak" diye konuştu.

"Bu tür demokrasi ayıplarından Türkiye kurtulacak"

CHP ile İYİ Parti arasındaki "milletvekili transferi"ni hatırlatan Yaşar, Bakan Gül'e, "Güneş Motel 2018 versiyonunu yaşadık. Sanki devam mı ediyor?" şeklinde soru yöneltti. Yaşar'ın bu sorusuna Gül, "Çünkü parlamenter sistem devam ediyor. Mevcut hükümet sistemi devam ediyor. Bu artık cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin ne kadar elzem olduğunu da gösteren bir tablodur. Bu artık parlamenter sistem tarihine geçecek son Güneş Motel örnekleridir. Bu tür demokrasi ayıplarından Türkiye kurtulacak. Artık ne 28 Şubat vakası gibi elinde parlamento çoğunluğunu alıp hükümet kurma yetkisi olduğu halde cumhurbaşkanı tarafından kurulmadığı, ya da 27 Nisan gibi e-muhtıra üzerinden milletin parlamentoya gitmesi için oy verdiği milletvekillerinin parlamentoya bırakılmadığı, odalarına kilitlendiği ayıplardan kurtulmuş olacağız. Bugün 'parlamenter sistemi koruyoruz' diyenler bir düdükle milletvekillerini adeta 'sen şuraya geçeceksin, sen burada kalacaksın' diye milletin iradesiyle dalga geçen bu tür ayıplı hallerden kurtulmuş olacağız. Bunlar artık geçmişte kalacak" ifadelerini kullandı.

"Ana muhalefetin hazmedemediği milletin 'evet' oyu vermesidir"

Bazı siyasi partilerin seçim vaadi olarak "parlamentor sisteme geri dönüşü" vaat etmesini milletin iradesini yok saymak olduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Millet sandığa gitmiştir, anayasa değişikliğine 'evet' oyu vermiştir. Sen 1 yıl sonra çıkıp 'ey milletim, ey vatandaşlarım sen yanlış tercihte bulundun, sen anlamazsın. Bak ben buna hayır diyorum, sen de hayır de' diyor. Bu millete dayatma anlayışıdır. Millet bir şeye karar verdiyse siyasetçilere düşen ona saygı duymaktır. Bugün ana muhalefetin hala hazmedemediği konu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine, anayasa değişikliğine milletin 'evet' oyu vermesidir. Milletin kabul ettiği bir şeyi 'hayır ben kabul etmiyorum' demek millete saygısızlıktır, millet iradesini hiçe saymaktır" dedi.

"Bizim adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Bakan Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İş zora ve ciddiye binince mindere çağıranların, meydana çağıranların nasıl kaçtığını milletimiz gördü. Bu işler grup toplantısında cumhurbaşkanımıza meydan okuyup, masalara eller vurarak olmaz. 'Milletin hakemliği' deyince milletten korkanlar, milletin iradesinden kaçanların nasıl milletin sandığından kaçtığını da herkes görmüş oldu. Bizim adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu milletin adayıdır. Demokrasi yarışı içinde herkes aday olabilir. Ama bölgesinde ve küresel yeni gelişmelerin olduğu bir yerde, coğrafyanın göbeğindeyiz. Türkiye'nin önümüzdeki döneminde totodan çıkar gibi, acaba hangi isim çıkacak şeklinde Türkiye'nin geleceğini bir belirsizliğe, bir takım siyasi parti genel başkanlarının cebinden 10 tane milletvekilini şuraya göndereyim, 5 tane şuraya göndereyim şekliyle Türkiye'nin geleceğini kimse riske atamaz. Türkiye büyük bir devlettir. Herkes Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne manaya geldiğini biliyor. Buradaki panik 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ülke ne olursa olsun' derdinde olanların Cumhurbaşkanımız ile milletimizin arasına giremeyeceklerini görmenin bir telaşıdır, paniğidir."

Gül, hükümet olarak tek dertlerinin millete hizmet yapmak olduğunu belirterek, 24 Haziran seçimlerini iple çektiklerini kaydetti. Yarım kalan işlerin, yapılacak çok önemli işlerin olduğunu dile getiren Gül, özgürlüğü, demokrasiyi genişleteceklerini, ekonomiyi büyüteceklerini bunu da Erdoğan liderliğinde yapılacağına kimsenin şüphesinin olmadığını söyledi.

Oy pusulası ilk kez TGRT Haber ekranlarında

24 Haziran seçimlerinde oy pusulasının karmaşık olabileceği yönündeki algılara açıklık getiren Gül, temsili oy pusulasını ise ilk kez TGRT Haber ekranlarında gösterdi. 24 Haziran seçimlerinin karmaşık olmayacağının altını çizen Gül, "İki tercihte bulunacağız. Tek oy pusulası yok, iki oy pusulası olacak. Bir oy pusulasında cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanacağız, ikinci oy pusulasında da partilerin ünvanı olacak ve herkes kendi partisinin logosunun ambleminin altına tercihini yapacak. Yani bir oy pusulasında milletvekilliği için oy kullanılacak, diğer oy pusulasında da cumhurbaşkanlığı için oy kullanılacak. Cumhurbaşkanlığında adayların resmi olacak, ismi olacak, parti amblemi olmayacak. Çünkü bütün partilerden oy almaya yönelik bir cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu. Milletvekili pusulasındaysa yine partilerin amblemi olacak. Şöyle bir soru var; sanki ittifak ünvanı olacak, partilerin isimleri olmayacak gibi. Hayır, herkes kendi partisini logosunu görecek, genel başkanını görecek, ittifak ünvanını görecek" dedi.

Gül, "Oy pusulası iki ayrı zarfa değil, tek zarfa konulacak. O da seçmen için kolaylık olsun diye. Oy pusulasında sandık mührü olacak, ilçe seçim kurulu mührü olacak, Yüksek Seçim Kurulu filigramı olacak. Sandık kurulunda ihmalden dolayı, YSK'nın filigramı var, ilçe seçim kurulunun mührü var. Ama oradakiler ihmalle, kötü niyetle ya da unutarak mühür basmadıysa bunun faturası vatandaşa çıkmayacak. Seçimlerin en güvenli bir şekilde katılımıyla ilgili çok önemli düzenlemek yapılıyor. Burada önemli olan hususu bütün siyasi partilerin temsilcilerinin gözü önünde yapılıyor. Bir yanlışlık varsa her parti itiraz edebiliyor" açıklamalarında bulundu.

"AKPM'nin açıklaması demokrasi açısından trajikomik bir açıklamadır"

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) skandal bir karara imza atarak Türkiye'deki seçimlerin ertelenmesi yönündeki açıklamasını değerlendiren Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir kurum, Meclis, içeride ve dışarıda egemenliğin kaynağı olan TBMM'nin üzerinde değildir. Hiçbir şekilde egemenlik hakkına halel getirecek bu tür açıklamaları kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti egemen ve bağımsız bir devlettir, hiçbir otorite bu egemenliği kullanmamıza engel olamaz. Avrupa'daki bir Meclis'in veya Konseyin Türkiye'nin almış olduğu bu karara saygı duymalarını bekleriz. Farklı bir kararın bizim açımızdan hiçbir geçerliliği bulunmamakta. Parlamentonun seçileceği bir seçimin ve parlamentonun aldığı bir kararın AKPM tarafından 'kabul etmiyoruz' şeklindeki açıklaması demokrasi açısından trajikomik bir açıklamadır. Türkiye, egemenlik hakkını kimseye vermez, Türkiye bir manda devleti değildir. Türkiye himaye edilecek değil, bölgesinde ve dünyada demokrasisiyle, özgürlükleriyle örnek olmuş bir ülkedir. Milletimizin vermiş olduğu ve partilerin hep beraber ortak vermiş olduğu bu kararı hiçbir güçle paylaşamayız. Bu tür açıklamaları asla tasvip etmiyoruz."

"Türkiye'yi başka yerlere şikayet eden bir ana muhalefet var"

AKPM'nin açıklamasından önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun OHAL sürecinde seçime gidilmesine karşı çıktığının hatırlatılması üzerine Gül, "Türkiye'yi başka yerlere şikayet eden bir ana muhalefet var. Ana muhalefet dediğiniz iktidar olmaya namzet bir partidir. Ama kendi ülkesini şikayet eden bir ana muhalefetin bu ülkeye hiçbir şekilde, ne cumhurbaşkanı adayıyla ne de parlamentodaki çabasıyla hiçbir katkısının olmayacağını ve Türkiye'yi öngörülemez bir takım risk alanlarına taşıyan yaklaşım ve tutum içinde olduğunu herkes görmektedir. Paris'te, Fransa'da OHAL ile seçim yapılıyor, demokratik oluyor da, Ankara'da bir darbe girişiminden sonra zaruri olarak ilan edilen OHAL'e karşı çıkılıyor. Hani sen parlamenter sistemi savunuyordun? Parlamento OHAL'in devamına karar verdiyse sen 'bu parlamentonun kararını tanımam' diyemezsin" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de yürütmenin yargıya talimatı olmaz"

AB Komisyonu Başkanı Juncker'in tutuklu Yunan askerleri için yaptığı açıklamaya Bakan Gül'den yanıt geldi. Gül, "Türkiye'nin yargısına hiçbir şekilde bir yürütmenin müdahalesi, tavsiyesi, telkini, talimatı olamaz. Dışarıdan hiçbir şekilde de böyle bir müdahale 'şu tutuklansın, şu serbest kalsın' şeklinde talimat almaz. İster yürütme olsun, ister başka bir kurum olsun yargı bağımsızdır. Bu tür talimatlar yargıyı bağlamaz. Yargı kendi önündeki dosyasının delillerine bakar öyle karar verir. Eğer gerçekten bir terörle mücadele yapacaksanız, Türkiye'nin parlamentosunu yıkmak için bombalar yağdıran, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bombalar yağdıran, 251 vatandaşımızı şehit eden bu FETÖ teröristlerini korumayın, kollamayın. Yunanistan'daki 8 darbeci iade edilmiyor ve dünyadan da böyle bir çağrı yapılmıyor" dedi.

Gül, FETÖ yargılamalarında darbecilerin hak ettiği cezayı bir an önce almalarının Türk halkı tarafından talep edildiğini vurgulayarak, "Bütün adliye personeli büyük bir özveriyle bu yargılamaları adalet terazisi kapsamında yapmaktadırlar. Milleti ve devleti ayakta tutan adalet duygusudur. 'Şu kadar kişi tutuklandı, şu kadar kişi alındı' değil, haksız yere bir kişinin dahi ceza almaması bizim temel arzumuzdur. Bu kararı verecek olan yargının görevidir. Bizim beklentimiz adalet, hakkaniyet, vicdan çerçevesinde yargılamaların yapılmasıdır. Eğer haksız yere farklı bir takım manipülasyonlar oluyorsa bu konuyla ilgili şikayetlerini vatandaşlarımız HSK'ya bildirebilir. 'Şu kadar verin sizi kurtarırız' diyen duyarsanız hemen bildirin, yargı yerini yapar. FETÖ ile yoğun mücadele eden yargı mensuplarımızı lekelemeye kimsenin hakkı yok. Bu hususta temel arzumuz hiçkimsenin bir haksızlığa uğratılmaması. Ömer Halisdemir'in hakkını koruyamazsak bizim iki yakamıza yapışır. Hak eden cezasını alacak. Suçsuzsa da beraat edecek. Bu kararı da mahkeme verecek" diye konuştu.

"FETÖ elebaşının iadesi için 7 defa iade talebinde bulunduk"

Pensilvanya'da bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin açıklamalarda bulunan Gül, "ABD'den 7 defa iade talebinde bulunduk. Bu konuda hiçbir adım atılmadı. Biz bu konuda önemli bir adımın atılmasını bekliyoruz. Hiçbir devlet bir terör örgütü mensubunu koruyamaz, muhafaza edemez. Bu konuda uluslararası hukuk diye bir şey varsa bunun gereğini yapmak gerekir. Türkiye Cumhuriyetini tehdit eden bir terör örgütü elebaşını Türkiye'ye iade etmesi ve Türkiye'deki bağımsız mahkemelerce yargılanmasına imkan tanıyan iadenin gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaşar'ın "Adil Öksüz'ün yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi noktasında yeni bir gelişme var mı?" şeklindeki sorusuna Gül, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği husustan başka ilave edeceğim bir husus yok. Bu konuda da yine iade taleplerimizi ilgili yerlere gönderdik. Hep beraber sürecin takipçisi olacağız. Bu bir parti meselesi, kişisel bir mesele değil. Bu ülkenin geleceğine dair yapılan, devletin millet adına verdiği bir mücadeledir" dedi.

"Bu operasyonlar hukuksuz operasyonlar değil"

MİT'in operasyonlarına değinen Gül, şunları söyledi:

"Bu konuda zaten hukuki olarak bu mücadeleler yapılıyor. Bu devletin bekası anlamında herkesin göstermesi gereken bir mücadele ve buna öncülük yapan cumhurbaşkanımızdır. Elbette bu operasyonlar hukuksuz operasyonlar değil. Mahkeme kararına dayanan, delillerle yapılan işlerdir. Bu mücadeleler hukuk çerçevesinde sürecektir. Mahkemeler bu konuda talepte bulunuyorlar ama ideolojik ya da farklı sebeplerle kırmızı bülten çıkarmama yönünde bir sorun oluyor. Kırmızı bülten çıkınca dünyanın neresinde olursa olsun onu elde edebiliyorsunuz. Ama siyasi sebeplerle bunlar yayınlanmayınca o tür adımlara da zorluk oluyor. Kırmızı bülten konusunda bazı ülkelerle sorun elbette çıkıyor ama biz sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz."

"Çocuk icralık bir mal değildir"

"Ömür boyu nafaka konusu ne olacak? Ne oluyor bu işin aslı?" şeklindeki soruya Gül, "Bu bir sorun olarak dile getiriliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Her iki tarafı da mağdur etmeden bir çalışma yapılıyor. Bakanlar Kurulu'nda bir sunum yaptık, çocukların teslimi ile ilgili. Çocuğunu görmek isteyen baba ya da anne icraya para yatırarak çocuğunu görmeyecek. Taleple dilekçesini yazacak çocuğunu görecek. Para yatırma işi kalkacak. Çocuk icralık bir mal değildir" yanıtını verdi. - ANKARA