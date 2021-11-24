Adalet Bakanı Gül: "İnsan Hakları Eylem Planı iki yıllık uygulama dönemine yayılan 393 faaliyetin 138'ini yani yüzde 35'ini hayata geçirmiş...
Adalet Bakanı Gül: "İnsan Hakları Eylem Planı iki yıllık uygulama dönemine yayılan 393 faaliyetin 138'ini yani yüzde 35'ini hayata geçirmiş durumdayız".
Adalet Bakanı Gül: "İnsan Hakları Eylem Planı iki yıllık uygulama dönemine yayılan 393 faaliyetin 138'ini yani yüzde 35'ini hayata geçirmiş durumdayız". - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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