Adalet Bakanı Gül, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sayın Kılıçdaroğlu'na yargının bağımsız olduğunu, şu kişi tutuklanmasın, şu kişi tutuklansın diye kimsenin tavsiye, telkinde bulanamayacağını, Anayasa'nın 138. maddesini hatırlatırım.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sayın Kılıçdaroğlu'na yargının bağımsız olduğunu, şu kişi tutuklanmasın, şu kişi tutuklansın diye kimsenin tavsiye, telkinde bulanamayacağını, Anayasa'nın 138. maddesini hatırlatırım. Yürütmenin hiçbir şekilde 'kalsın' ya da 'kalmasın' diye bir karar veremeyeceğini, yürütmenin cübbesinin olmadığını hatırlatırım." dedi.

Gül, Habertürk televizyonunda yayınlanan ve Kübra Par'ın moderatörlüğünü yaptığı "Açık ve Net" programında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesi ve Osman Nuri Kabaktepe'nin AK Parti İstanbul İl Başkanlığına getirildiği hatırlatılarak, "Hükümet Milli Görüş açılımı mı yapıyor?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Dün Erbakan Hoca boncuk boncuk terlerken vesayetin yanında yer alanların, bugün Erbakan Hocamızın anma günlerinde de arzıendam etmeleri ayrı bir paradoks. Erbakan Hoca hayattayken karşısında başörtüsüne, Müslümanların inançlarına karşı, Erbakan Hoca'nın siyasetine karşı her türlü mücadeleyi yapanların bugün farklı yerde olmasını da bir tarafa bırakıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu siyasi hareketin 1994'te büyük bir mücadelesiyle önemli başarılar elde ettiğini anlatan Gül, AK Parti'nin sadece bir düşünceye, yaklaşıma tanımlanacak bir yapı değil, toplumun her kesiminin destek verebileceği bir siyasi parti olduğunu söyledi.

Gül, bu ruhun çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bu anlamda milli, Türkiye'ye dair hikayesi, şarkısı, rüyası olan kim olursa olsun. Hangi partili olursa olsun AK Parti'nin kapısı açıktır. AK Parti, bu düşüncedeki herkesle yol yürümeye devam edecektir, kapısını, gönlünü herkese açmıştır. Çünkü bizim yeniden büyük Türkiye idealimiz var. Bunu da tüm milletimizle beraber gerçekleştireceğiz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var." dedi.

"Kılıçdaroğlu'na yürütmenin cübbesinin olmadığını hatırlatırım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili eleştirilerde bulunarak, Cumhurbaşkanına hakaret davalarından vazgeçilmesi ve Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerektiği gibi önerileri hatırlatılan Gül, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'na yargının bağımsız olduğunu, şu kişi tutuklanmasın, şu kişi tutuklansın diye kimsenin tavsiye, telkinde bulanamayacağını, Anayasa'nın 138. maddesini hatırlatırım. Yürütmenin hiçbir şekilde 'kalsın' ya da 'kalmasın' diye bir karar veremeyeceğini, yürütmenin cübbesinin olmadığını hatırlatırım. Onların demokrasi anlayışında demek ki bir parti genel başkanı, 'şu kişi kalsın bu kişi kalmasın, bu tahliye olsun' diye bir yargı anlayışları var. Bizim böyle bir yetkimiz yok. Hükümetin öyle bir yetkisi yok."

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" davaları ile ilgili adım atmasını istediğini belirten Bakan Gül, "Bu çağrıyı yapalım Sayın Kılıçdaroğlu, Bu ülkenin yüzde 50'sinden fazla vatandaşımızın oyunu almış seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler yapmaktan vazgeçmeye ne dersiniz. Her gün hakaretler yapıyorsunuz. Nitekim Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz sonrasında bu adımları da attı. Bu konudaki yaklaşımı da belli." ifadelerini kullandı.

"Daha demokratik bir Türkiye'yi gerçekleştireceğiz"

Abdulhamit Gül, AK Parti'nin reformlarla ilgili sınavlardan başarıyla geçerek dediği her şeyi yaptığını anlatarak, "Bu konuda da hem hukuk anlamında söylediklerini gerçekleştirecek hem ekonomi hem de demokrasi anlamında söylediği, daha demokratik bir Türkiye'yi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Muhalefetin de İnsan Hakları Eylem Planı'nı daha fazla genişletmek adına her türlü desteği vermeleri gerektiğine dikkati çeken Gül, "İlla 12 Eylül, 28 Şubat, 12 Eylül darbesiyle mi anayasa yürürlüğe girecek. Anayasa diyoruz, 'biz istemezük'... Eylem planı diyoruz, yargı reformu, hukuk reformu, ekonomi reformu... Gelin taşın altına elinizi koyun. Biz burada siyaset üstü, toplumun her kesimi için diyoruz." dedi.

Bakan Gül, bu eylem planını daha iyi uygulama adına nereden bir öneri gelecekse daha iyisini yapma adına bunlara açık olduklarını belirterek, eylem planını tüm milletvekillerine gönderdiklerini kaydetti.

Eylem planın takvimini haftaya, iki hafta içinde açıklayacaklarını dile getiren Bakan Gül, her eylemin karşısında bir tarih koyacaklarını söyledi.

Gül, iyi reformun iyi uygulamayla hayat bulacağını aktararak, "Kanunda eksiklik varsa, uygulamada çıkan hadiselerle ilgili kendimize ev ödevi veriyoruz. Bunu düzelteceğiz, daha iyisini yapacağız." dedi.

"Milletten kaçarak hiçbir şey yapamazsınız"

Tam başarıya ulaşmak için yeni bir sivil anayasanın yapılmasının zaruret olduğunu dile getiren Gül, bu anayasayla beraber bu demokratik süreci reformları taçlandıracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok büyük bir katılımcılıkla önemli bir çağrıda bulunarak, "Gelin hep beraber yeni bir anayasa yapalım" dediğini aktaran Gül, "Milletin gözü önünde yapılan bu çağrıya milletten kaçarak hiçbir şey yapamazsınız. Siyasi partiler millettin beklentilerini, arzusunu yerine getirir. Anayasa, bir partinin verebileceği bir kararla değil, toplumun tüm kesimlerinin anayasası olacaktır. Biz bu çerçevede usulü de esası da başlattık ve bunu da sürdürmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Gül, siyasetçilerin kararlar üzerine yorum ve değerlendirme yapabildiğini ifade ederek, "Kim ne derse desin hukuk devletinde hakim ve savcılar, 'şu, şu yorumu yapmış bu, bu yorumu yapmış ben buna göre karar vereyim' demez, diyemez, dememeliler. Bizim buradaki tutumumuz bu." dedi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy