Acısı dinmeyen Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile romantik anlarını paylaştı - Haberler
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Acısı dinmeyen Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile romantik anlarını paylaştı

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Acısı dinmeyen Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile romantik anlarını paylaştı

2 hafta önce Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in acısı dinmiyor. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Erken, bu sefer de eşiyle dans ettiği bir videoyu paylaştı.

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Apar topar hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 7 ay önce evlendiği Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken ise yaşadığı acıyı takipçileriyle de paylaşıyor.

MUTLU ANLARINI PAYLAŞTI

Zorlu süreçte bol bol dua ettiğini belirten Ece Erken, dün akşam Instagram hesabından eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birbirine sarılarak dans ettiği görüntüleri paylaştı. Oldukça mutlu oldukları anları takipçileriyle paylaşan Erken, herhangi bir not yazmadı.

Acısı dinmeyen Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile romantik anlarını paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Instagram, Ölüm, Magazin, Haberler

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