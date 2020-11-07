ABD'nin başkanı seçilen Joe Biden'a mesaj yağıyor! İlk tebrik Kanada Başbakanı Justin Trudeau'den geldi

ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak seçilen Joe Biden'a tüm dünya liderinden kutlama mesajları geldi. Biden'a ilk kutlama mesajı Kanada Başbakanı Justin Trudeau'den geldi. Avrupa Birliği (AB) yönetimi ve NATO'nun mesaj yayınladığı Biden'a çok sayıda ülke liderinden de tebrik geldi.

Trudeau Twitter'dan yaptığı paylaşımda Biden'ı tebrik ederek, "İki ülke, yakın dost, ortak ve müttefiktir. Dünya sahnesinde eşsiz bir ilişkiyi paylaşıyoruz. Birlikte çalışmayı ve her ikinizle bunu geliştirmeyi gerçekten dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'da Biden'ı başkan seçilmesinden ve yardımcısı Harris'i tarihi başarısından ötürü tebrik ederek "ABD, bizim en önemli müttefikimiz, iklim değişikliğinden ticaret ve güvenliğe kadar ortak önceliklerimiz için yakından çalışmayı dört gözle bekliyorum." paylaşımını yaptı.

MACRON: HAYDİ BİRLİKTE ÇALIŞALIM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabında "Amerikalılar Başkanını seçti. @Joe Biden'a ve @Kamala Harris'e tebrikler. Bugünün zorluklarının üstesinden gelmek için yapacak çok şey var. Haydi birlikte çalışalım." ifadelerini paylaştı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter hesabında Biden'ı kutlayarak "ABD Başkanı seçilen @JoeBiden'a tebrikler. Joe Biden, Yunanistan'ın gerçek dostu ve eminim başkanlığı sırasında ülkelerimiz arasındaki ilişki daha da güçlenecek." paylaşımını yaptı.

MERKEL: AMERİKAN HALKI KARAR VERDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in Twitter'dan paylaştığı kutlama mesajına göre, Merkel, "Tebrikler. Amerikan halkı karar verdi. Joe Biden ABD'nin 46'ncı başkanı olacak. Ona gönülden şans ve başarı diliyorum, aynı zamanda ülkenin seçilmiş ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris'i de tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Joe Biden ile gelecekte birlikte çalışacağından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Merkel, "Bu zamanın büyük zorluklarının üstesinden gelmek istiyorsak, transatlantik dostluğumuz vazgeçilmezdir." değerlendirmesinde bulundu.

CONTE: BIDEN İLE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Twitter'da "Amerikan halkına ve kurumlarına, demokratik hayatın olağanüstü katılımı için tebrikler. Başkan seçilen @Joe Biden ile transatlantik ilişkiyi güçlendirmek için çalışmaya hazırız. ABD, sağlam bir müttefik ve stratejik bir ortak olarak İtalya'ya güvenebilir." ifadesine yer verdi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo da Biden'ı soysal medya mesajıyla kutladı. De Croo, tebriklerini ilettikten sonra "Bu seçimde rekor sayıda seçmen oy kullandı. Bu, Amerikan siyasi hayatının ve demokrasisinin canlılığını göstermektedir." ifadesine yer verdi.

NATO'DAN KUTLAMA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yazılı açıklamasında, "Joe Biden'ın yeni ABD Başkanı seçilmesinden samimi memnuniyet duyuyorum. Sayın Biden'ın NATO'nun ve transatlantik ilişkisinin güçlü bir destekçisi olduğunu biliyorum." ifadesini kullandı.

"ABD'nin liderliğinin öngörülemez bir dünyada çok önemli olduğunu" belirten Stoltenberg, Biden ve Harris ile Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki bağı güçlendirmek için çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

Stoltenberg, güçlü bir NATO'nun Kuzey Amerika ve Avrupa için iyi olacağını belirterek, daha iddialı bir Rusya, uluslararası terörizm, siber ve füze tehditleri ile Çin'in yükselişiyle gelen küresel dengedeki değişim gibi meydan okumalara karşı bu ortak güce ihtiyaç olduğunu vurguladı.

AB, BİDEN'I TEBRİK ETTİĞİ MESAJINDA YÜKSEK KATILIMA DİKKAT ÇEKTİ

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yazılı açıklamasında AB'nin ABD'deki seçimleri yakından takip ettiğini ve seçim sürecindeki son gelişmeyi not ettiklerini belirterek, "AB, Başkan seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris'i yeterli oya ulaşmalarından dolayı kutlamaktadır." ifadesini kullandı.

ABD seçimindeki rekor katılımdan memnuniyet duyduklarını dile getiren Michel, şunları kaydetti:

"Sonuçların onay sürecini takip ediyoruz ve ABD seçim sisteminin yakında sonuçları açıklayacağına inanıyoruz. AB bir kez daha güçlü transatlantik ortaklığına bağlılığını vurgulamaktadır ve yeni Başkan, yeni Kongre ve yönetimle çalışmaya hazırdır."

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yazılı açıklama yaparak Joe Biden ve Kamala Harris'i seçim zaferlerinden ötürü samimi şekilde kutladığını bildirdi.

Von der Leyen, "AB ve ABD dost ve müttefiktirler. Vatandaşlarımız derin bağları paylaşmaktadır. Başkan seçilen Biden ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesine yer verdi.

Avrupa Parlamento Başkanı David Sassoli ise "Yeni Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e en iyi dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımında bulundu.

Sassoli, "Dünyanın özellikle bu zor zamanlarda Avrupa ile ABD arasında güçlü bir ilişkiye ihtiyacı var. Kovid-19'la mücadele, iklim değişikliği ve yükselen eşitsizlik konularında birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

FİLİSTİN 'KAZANIM' DEDİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Özel Temsilcisi Nebil Şaas, ABD'deki başkanlık seçimlerini Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın kazanmasını Filistin için "bir kazanım" olarak değerlendirdi.

Şaas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(Filistin için) Donald Trump'ın döneminden daha kötü bir dönem olmadı, ondan kurtulmak bir kazanımdır." dedi.

Filistin davasına ilişkin ABD'nin duruşunda stratejik bir değişim beklemediklerini vurgulayan Şaas, "Trump'tan daha kötüsü yoktu. Kim olursa olsun ondan daha iyi olacağı kesin." ifadelerini kullandı.

Şaas, şöyle devam etti:

"Biden ve yardımcısı Kamala Harris'ten duyduğumuza göre, daha dengeli olacaklarını, (İsrail Başbakanı) Netanyahu'nun peşinde daha az yürüyeceklerini ve dolayısıyla bize Trump'tan daha az zararlı olacaklarını düşünüyorum."

İsviçre Başbakanı Simonetta Sommaruga Twitter'da "@JoeBiden ve @KamalaHarris'e tebrikler. Bu güçlü bir işaret. İsviçre, yeni yönetimde ABD ile mükemmel ilişkilerimizin gelişmeyi sürdüreceğine ve zenginleşeceğine inanıyor." paylaşımını yaptı.

Malta Başbakanı Robert Abela, Twitter hesabından "ABD Başkanlığına seçildiği için Joe Biden'a ve ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris'e tebrikler. Çok ilham verici." paylaşımında bulundu.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sonucunun Amerikan halkının büyük zaferi ve ABD demokrasisinin gücünün göstergesi olduğunu belirtti. Biden'ı tebrik eden Djukanovic, seçim sonucunun, iki ülke arasındaki verimli iş birliğinde yeni bir başlangıç niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin 46. başkanı seçilen Biden'ı şahsı ve Slovenya halkı adına tebrik etti.