Trabzon Beşikdüzü'nde heyelan karayolunu kapattı, o anlar cep telefonuna yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Beşikdüzü'nde dün öğle saatlerinde sağanak sonrası meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak Ağasar Deresi'nin yatağını kapatınca dere taştı. Taşan sular Şalpazarı ile Beşikdüzü'nü bağlayan karayolunu trafiğe kapatırken heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Trabzon'da etkili olan sağanak yağışlar sonrasında Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy mahallesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen heyelan anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Aşırı yağışlar sonrasında Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy Mahallesi mevkiinde dün öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan toprak Ağasar Deresi'nin yatağını kapatınca dere taştı, dere suları Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan karayolunu trafiğe kapattı. Heyelan anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Heyelanda yamaçta yaşanan kopma sonrası bölgeyi bir toz bulutu kapladı.