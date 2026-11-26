Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trabzon'da etkili olan sağanak yağışlar sonrasında Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy mahallesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen heyelan anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Aşırı yağışlar sonrasında Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy Mahallesi mevkiinde dün öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan toprak Ağasar Deresi'nin yatağını kapatınca dere taştı, dere suları Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan karayolunu trafiğe kapattı. Heyelan anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Heyelanda yamaçta yaşanan kopma sonrası bölgeyi bir toz bulutu kapladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı