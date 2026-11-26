İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 17 Kasım'da meydana gelen silahlı saldırıda iş hanı sahibi Ferhat Yamen (40) hayatını kaybetti. Otomobiliyle kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan Yamen'i öldüren kişinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. olduğu belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli, cinayette kullandığı değerlendirilen silahla birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen Halil F., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, 17 Kasım günü saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş hanının sahibi olan Ferhat Yamen, otomobiliyle iş merkezinin önündeki trafik ışıklarında beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Aracın yanına yaklaşan saldırgan, Yamen'e ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yamen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 19 boş kovan bulundu. Hastanede tedavi altına alınan 40 yaşındaki Yamen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ŞÜPHELİYİ ELE VERDİ

Cinayetin ardından saldırganın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Saldırı anı ve şüphelinin olay yerinden kaçtığı anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına da yansıdı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla cinayette kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte gözaltına alındı.

İFADESİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Halil F., ifadesinde Ferhat Yamen ile aralarında daha önceden husumet bulunduğunu söyledi. Telefonda kendisine küfür edildiğini öne süren şüphelinin, "Bana telefonda küfür etmişti. Bu yüzden aramızda husumet vardı. Olay günü otomobilin içinde onu görünce anlık bir kararla olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında, olayın nedeni olarak gösterilen alacak verecek meselesinde Halil F.'nin doğrudan taraf olmadığı belirlendi. İddiaya göre şüpheli, söz konusu anlaşmazlığı çözmeye çalıştığı sırada Ferhat Yamen ile arasında küfürleşme yaşandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F., adliyeye sevk edildi. Kırmızı ışıkta bekleyen iş hanı sahibinin öldürülmesine ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı