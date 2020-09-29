ABD'den Yunanistan açıklaması: Enerji politikalarını destekliyoruz

Yunanistan'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, burada yaptığı açıklamalarda iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. İlişkilerinin en üst düzeyde olduğunu söyleyen Pompeo, "ABD, Yunanistan'ın enerji politikasını destekliyor." dedi.

Yunanistan'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, burada önemli açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'deki durum nedeniyle Türkiye ile gerilim halinde olan Yunanistan'la aralarındaki ilişkinin en üst düzeyde olduğunu belirten Pompeo, "ABD, Yunanistan'ın enerji politikasını destekliyor." ifadelerini kullandı.

Eşi ile birlikte ilk defa Selanik'i ziyaret eden Pompeo, sınır kenti Dedeağaç'ta ABD'nin Balkanlar ve Orta Avrupa'ya yönlendirilmesi öngörülen doğal gaz depo alanları hakkında bilgi aldıktan sonra Girit adasına hareket etti. Pompeo ve eşi adada Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in evinde ağırlandı.

POMPEO, YUNAN YETKİLİLER İLE TOPLANTIYA KATILDI

ABD'nin Girit adasındaki Suda askeri üssünü Miçotakis ile birlikte ziyaret eden Pompeo, Yunanistan Dışişleri bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Başbakan Miçotakis'in başdanışmanı Eleni Surani ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantin Floros'un yer aldığı bir toplantıya katıldı.

"GÖRÜŞMELERİN CİDDİYETLE ELE ALINMASINI DESTEKLİYORUZ"

Daha sonra açıklamalarda bulunan Pompeo, "ABD'nin Yunanistan'ı bölgedeki istikrar unsurlarından biri olarak gördüğünü" söyledi. Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğe de değinen Pompeo, "İki müttefik ülke olan Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin ciddiyetle ele alınmasını bekliyor ve destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Yunan haber ajansı APE'ye de konuşan Pompeo, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Doğu Akdeniz gerginliğinde soğukkanlı davrandığını ve onun gerginliği azaltan bu yaklaşımını Türkiye'den de beklediğini." söyledi.

Pompeo, "Müttefikler arasındaki gerginliğin tek taraflı güç gösterileri ile değil; diyalog ve barış yoluyla giderilmesi gerektiğini" de sözlerine ekledi.

Atina'da Pompeo'nun, Yunanistan'ı ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ziyaret ederken, Türkiye'yi ziyaret etmemesi, "Washington'un Türkiye'ye verdiği bir mesaj" olarak değerlendirildi.

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de ABD ile olan ilişkilerinin yakın ve verimli olduğunu söyledi ve Girit'teki Suda üssünün "bölgenin en önemli üssüne dönüştüğünü" belirtti.

Miçotakis, "Yunan ve ABD savaş uçaklarının aynı hava koridoru kullanacak" ifadelerine de yer verdi. Yunan başbakan, ABD ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmasının, 84 adet Yunan F-16 savaş uçağının modernizasyonunu ve bazı fırkateynlerin Yunan tersanelerinde inşa edilmesini de öngördüğünü söyledi.

Miçotakis, ABD'nin Dedeağaç limanındaki tesislerinin yanı sıra Kavala limanına da ilgi gösterdiğini belirtti.

"YUNANSİTAN TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMEYE HAZIR"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran gereksiz adımlar attığını, söyleminin de kışkırtıcı olduğunu" öne sürdü. Miçotakis, "Yunanistan, İtalya ve Mısır'la olduğu gibi Türkiye'yle de iyi komşuluk ilkelerine saygı ve hukuk kuralları temelinde görüşmeye hazır" dedi.

POMPEO PROTESTO EDİLDİ

Öte yandan Pompeo'nun Yunanistan ziyareti geniş katılımlı bir yürüyüş ile protesto edildi. Protesto gösterilerine katılanlar İngilizce be Yunanca "Pompeo evine git" yazılı pankartlar taşıdı. Gösterilerde ABD bayrağı yakılırken, şehrin pek çok yerinde de ziyaretin protesto edildiği afişler asıldı.