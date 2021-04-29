ABD tarihine geçen görüntü! Biden'ın konuşması da kongredeki detay da bir ilk

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden bu yana ilk kez Kongre'de ortak oturuma hitap etti. Görevdeki 100. gününden bir gün önce konuşan ve "Amerika yeniden ilerliyor" mesajını veren Biden'ın Kongre hitabı sırasındaki bir detay ise büyük dikkat çekti. ABD tarihinde ilk kez bir başkanın arkasında iki üst düzey kadın hükümet yetkilisinin oturduğu görülürken, Biden konuşmasına Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi selamlayarak başladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongredeki ilk konuşmasında, eğitim, çocuk bakımı ve ailelere yönelik harcama paketini, Kovid-19 ile mücadelede alınan yolu ve Amerikan dış politikasının detaylarını anlattı. ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden bu yana ilk kez Kongre'de ortak oturuma hitap etti. Görevdeki 100. gününden bir gün önce Kongre'de konuşan Biden "Amerika yeniden ilerliyor" mesajını verdi.

KONUŞMASINA HARRIS VE PELOSI'YI SELAMLAYARAK BAŞLADI

Biden'ın Kongre hitabı sırasında öne çıkan tarihi görüntü, ABD tarihinde ilk kez Biden'ın arkasında iki üst düzey kadın hükümet yetkilisinin oturması oldu. Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi selamlayarak konuşmasına başladı. Biden, 20 Ocak 2021'den bu yana ilk kez Kongre ortak oturumunda Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine hitap etti.

Yıllar boyunca birçok başkanın bu kürsüye gelerek, savaş ilanı, barış kutlaması, yeni plan ve olanakların duyurulması gibi konularda konuştuğuna işaret eden Biden, "Bugün buraya krizden ve fırsatlardan konuşmak için geldim. Ülkemizi yeniden inşa etmek ve demokrasimizi yeniden diriltmek konusunda konuşmak için geldim." diye konuştu.

"AMERİKA YENİDEN HAREKET HALİNDE"

Görevdeki 100. gününün arifesinde bu konuşmayı yaptığını vurgulayan Biden, şu anda yüzyılın en kötü salgını ve Büyük Buhran'dan bu yana en kötü ekonomik kriz ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Biden, "Şimdi görevdeki 100. günümde şunu ülkeme söyleyebilirim ki, Amerika yeniden hareket halinde" diye konuştu.

BİDEN VİRÜSE KARŞI SAVAŞLARINI ANLATTI

İlk olarak görevindeki ilk 100 gününde 100 milyon Kovid-19 aşısı sözü verdiğini ve şu ana kadar 220 milyon doz aşı vurulduğunu vurgulayan Biden, ülkenin tüm olanaklarını aşı için seferber ettiklerini vurguladı.

Biden elde ettikleri tüm başarılara rağmen şu anda virüse karşı gardlarını düşürmemeleri gerektiğinin altını çizerek, "Ancak bu gece size şunu söyleyebilirim ki son 100 yılda tarihimizdeki en kötü salgınların birinde, ülkemizin gördüğü en büyük lojistik başarıya ulaştık." dedi.

"ÇİN İLE ÇATIŞMA PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Dış politika konusunda da önemli sözler verdiklerini belirten Biden, "Çin de dahil tüm ülkelerin küresel ekonomide aynı kurallarla oynadığından emin olacağım. Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile telefon görüşmesinde kendisine de söyledim, rekabeti memnuniyetle karşılıyoruz ve çatışma peşinde değiliz" ifadesini kullandı.

Biden, tüm dünyada Amerika'nın çıkarlarını savunmaya devam edeceklerini ifade ederek "Şi'ye Hint-Pasifik bölgesindeki güçlü askeri varlığımızın, tıpkı Avrupa'daki NATO askerleri gibi olduğunu, niyetimizin bir çatışma başlatmak değil, bir çatışmayı önlemek olduğunu bildirdim" bilgisini paylaştı.

ABD'nin insan hakları ve temel özgürlükleri savunmaya devam edeceğinin de altını çizen Biden, "Sorumluluk sahibi hiçbir Amerikan başkanı, temel insan hakları ihlal edilirken sessiz kalamaz" ifadesini kullandı.

RUSYA'YA "İŞ BİRLİĞİ" MESAJI

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde de bir çatışmanın peşinde olmadıklarını ancak eylemlerinin bir sonucu olacağını söylediğini aktararak, "Rusya'nın seçimlerimize müdahalesine, hükümetimiz ve işletmelerimize siber saldırısına orantılı yanıtlar verdik. Ancak konu ortak çıkarlarımıza geldiğinde iş birliği içinde olabiliriz. Putin, bizim gerekli cevapları vereceğimizi çok iyi anladı." diye konuştu.

İran ve Kuzey Kore'nin nükleer programlarının dünya için ciddi tehdit olduğunun altını çizen Biden, "Bu ülkelerin ortaya çıkardığı tehditlerle, diplomasi ve mutlak kararlılıkla mücadele için müttefiklerimizle yakından çalışacağız." diye konuştu.

AFGANİSTAN'DAKİ ASKERLER İÇİN EVE DÖNME ZAMANI

ABD'nin şu anda dünyadaki en büyük savaş güçlerinden birine sahip olduğunun altını çizen Biden, "Amerikan liderliği, Afganistan'daki sonsuz savaşı bitirmek anlamına geliyor." dedi.

Biden, Afganistan'a 11 Eylül saldırılarının hesabını sormak üzere gittiklerini belirterek, "Usame Bin Ladin'e adaleti sağladık ve Afganistan'daki El-Kaide'nin terör tehdidini azalttık. 20 yıllık kahramanlık ve fedakarlığın ardından, ülkemizdeki askerleri evine getirme zamanı." ifadesini kullandı.

"BEYAZ IRKÇILIK BİR TERÖRİZMDİR VE BUNU GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Şu anda terör tehditlerinin dünyanın birçok yerinde olduğunu ve ABD'nin bununla mücadele kararlığını sürdürdüğünü vurgulayan Biden, "İstihbarat ajanslarımızın kararını görmezden gelemeyiz. Bugün bizim vatanımıza en büyük terör tehdidi beyaz ırkçılıktır. Beyaz ırkçılık bir terörizmdir ve bunu görmezden gelemeyiz. Amerikalılar, ülkemizin ruhunu iyileştirmek için bir araya gelmeliyiz." çağrısı yaptı.

Biden, ülkedeki ırk eşitliği tartışmalarına da değinerek, "Şimdi bir araya gelmeliyiz. Güvenlik güçlerimiz ve hizmet ettikleri toplumlar arasında güveni yeniden tesis etmek için, ceza adaleti sistemimizde sistematik ırkçılığın kökünü kazımak için yeniden bir araya gelmeliyiz." ifadesini kullandı.

"AMERİKAN HALKINI ŞİDDET SALGININDAN KORUMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Silah satışı konusundaki kanuni açıkları da kapatmaya çalışacaklarını belirten Biden, "Bunu kimseye söylememe gerek yok ama silahlı şiddet bu ülkede bir salgın" diye konuştu.

Yarı otomatik silahların yasaklanması ve sabıka kaydı konusunda önemli adımlar attıklarını kaydeden Biden, "Amerikan halkını bu silahlı şiddet salgınından korumak için elimden geleni yapacağım. Şimdi Kongrenin harekete geçme zamanı." değerlendirmesini yaptı.