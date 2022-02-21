Savaşı gölgede bırakacak iddia! Putin, işgal sonrası öldürülecek isimlerin listesini hazırladı

Abd'li Washington Post gazetesinin haberine göre Abd, Birleşmiş Milletler'e ellerinde Rusya'nın " Ukrayna'nın işgali sonrası öldürülecek veya kampa gönderilecek Ukraynalılar listesi" hazırladığına dair güvenilir bilgiler olduğunu belirtti.

MEKTUPTA "ORTADAN KAYBOLMA" MADDELERİ VAR İDDİASI

Washington Post tarafından ulaşıldığı söylenen mektupta Abd, BM'ye Moskova'nın işgal sonrası planında "işkence, ortadan kaybolmalar ve insanların yaygın acı çekmesi" maddelerinin olduğu söylendi.

UKRAYNA'NIN İŞGALİNE KARŞI ÇIKACAK İSİMLER HEDEFTE

Mektubun altında imzası olan Abd'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Bathsheba Crocker, bazı isimlerin hedef alınarak öldürülebileceğini belirtti. Crocker, Rusya'nın elinde bulunan "ölüm listesi"ndeki isimlerin, Rusya'nın Ukrayna'da yapacağı hamleye karşı çıkacağı düşünülen isimlerden oluştuğunu düşündüklerini ifade etti.

"ELİMİZDE GÜVENİLİR BİLGİLER VAR"

Crocker, Moskova'nın hedef almayı planladığı isimler arasında, Rusya'dan ve Belarus'tan Ukrayna'ya kaçmış muhalifler, gazeteciler, yozlaşma karşı aktivistler, dini ve etnik azınlıklar olacağını vurguladı. Crocker ayrıca, "Daha spesifik olarak Rusya güçlerinin öldürülecek veya kampa gönderilecek Ukraynalıların isimlerinin konulduğu bir liste hazırlanıyor. Elimizde buna işaret eden güvenilir bilgiler var" iddiasında da bulundu.

ABD'Lİ GAZETE: PUTİN, UKRAYNA İÇİN SALDIRI EMRİNİ VERDİ

Washington Post gazetesi, Abd'li yetkililere dayandırdığı bir diğer haberinde, Putin'in Ukrayna saldırının başlatılmasına ilişkin emrinin ordu komutanlarına gittiğine dair Amerikan istihbaratının elinde bilgi olduğunu iddia etti. Haberlerde bu bilginin Washington'a geçen hafta geldiği ve ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın istihbarat bilgisine dayanarak, Putin'in Ukrayna'yı işgal edeceğine karar verdiği şeklinde açıklama yaptığı ileri sürüldü.

BIDEN VE BLINKEN İSTİHBARAT BİLGİSİ DOĞRULTUSUNDA KONUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, Cuma günü yaptığı açıklamada, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine ikna olduğunu ve Rus ordusunun Kiev'i işgal edebileceğini ifade etmişti. Blinken ise Pazar günü CNN televizyonuna bağlanarak, Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerini gerçek bir işgal sürecinin başlangıcı olarak yorumlamıştı. Bu bilginin tamamen yanıltma amacıyla da Rusya tarafından dolaşıma sokulmuş olabileceği de tartışılıyor.