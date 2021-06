Aamir Khan kimdir? Aamir Khan kaç yaşında, nereli? Aamir Khan biyografisi!

Aamir Khan, Dangal filmi ile bu akşam izleyenlerin karşısına çıktı.

Yardımsever kimliği ile tanınan Aamir Khan, Hint toplumunda bazıları politik krize dönüşmüş çeşitli sosyal problemlere çözüm aramaktadır.Bu amaçla hazırladığı televizyon programı Satyamev Jayate (Doğru Her Zaman Kazanır) ile bu sosyal sorunlara çözüm aramaktadır.

AAMİR KHAN KİMDİR?

Aamir Khan (14 Mart 1965; Mumbai, Maharashtra), Hint oyuncu, yapımcı ve yönetmendir. Tam adı Mohammed Aamir Hussain Khan (Muhammed Emir Hüseyin Han)'dır.

Aamir Khan başarılı kariyeri boyunca, Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler aktörü olmuş ve dört Ulusal Film Ödülü ile yedi Filmfare Ödülü kazanmıştır. Bununla birlikte Hindistan Hükümeti tarafından 2003 yılında Padma Shri ve 2010 yılında Padma Bhushan olarak onurlandırılmıştır. 30 Kasım 2011 de UNICEF Ulusal Barış Elçisi seçilmiştir. Ayrıca 2014 yılında 2. Kez Barış Elçisi seçilmiştir.

Sinema kariyerine çocuk yaşta amcası Nasir Hussain'in filmi Yaadon Ki Baaraat(1973) ile adım atan Khan, ilk uzun metrajlı filmi Holi (1984) ve arkasından trajik aşk filmi Qayamat Se Qayamat Tak(Kıyametten Kıyamete) (1988) ile başarısını kanıtlamıştır. Korku filmi olan Raakh (1989)'taki rolü ile Ulusal Film Ödülleri Juri Özel Ödülüne layık görülmüştür. 1990'lı yıllarda yaptığı romantik dram filmi Dil (1990), romans Raja Hindustani (1996) ve ona ilk Filmfare Ödüllerinde En İyi Oyuncu Ödülünü kazandıran dram filmi Sarfarosh(1999) ile Hint Sineması'na öncülük edeceğini kanıtlamıştır. Khan ayrıca Kanada-Hint ortak yapımı Earth (Toprak)(1998) filmindeki rolü ile takdir toplamıştır.

2001 yılında Khan, kendi adını taşıyan film prodüksiyon şirketini kurmuş (Aamir Khan Productions) ve yaptığı ilk filmi Lagaan (2001) ile Akademi Ödüllerinde En İyi Yabancı Dil Film kategorisine aday gösterilmiş ve Ulusal Film Ödüllerinde En Popüler Film ve Filmfare Ödüllerinde En İyi Aktör ve En İyi Film ödüllerini kazanmıştır. Dört yıl aradan sonra 2006 yılında yayınlanan filmleri Fanaa (Kayboluş) ve Rang De Basanti (Onu Sarıya Boya) filmlerindeki rolleri ile büyük beğeni toplamıştır. Bir sonraki yıl yönetmenliğini yaptığı ve rol aldığı Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir) filmindeki başarısı ile Filmfare Ödüllerinde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini almıştır. Khan'ın En büyük ticari başarısı aksiyon - dram filmi Ghajini(2008) ile gelmiş ve bunu komedi-dram filmi 3 idiots (3 Aptal) (2009), macera filmi Dhoom 3 (2013) ve hiciv(yerme) filmi PK (2014) ile Bollywood film tarihinde zirveye oturmuştur.

HAYATI

Khan 14 Mart 1965 yılında Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai (Bombay) şehrinde doğmuş yapımcı Tahir Hussain ve Zeenat Hussain'in oğludur. Amcası,Nasir Hussain yapımcı ve yönetmen olan Khan'ın bazı akrabaları da Hint film sektöründedir.Dört kardeşinin en büyüğü kendisi olup erkek kardeşi Faisal Khan (Aktör), iki kız kardeşi Farhat ve Nikhat Khan'dır.[9] Yeğeni Imran Khan da Hint sinemasının önde gelen aktörlerindendir.

Çocuk yaşta aldığı iki küçük rol ile sinema hayatına başlamıştır. Sekiz yaşında Nasir Hussain'in müzikal filmi Yaadon Ki Baaraat (1973) filminde şarkı söylemiştir. Bir sonraki yıl babasının yapımcılığını yaptığı Madhosh filminde Mahendra Sandhu'sun gençliğini canlandırmıştır.

Khan ilk okula J.B. Petit Okulu'unda başlamış sonra Bandra'daSt. Anne Lisesi'nde 8. sınıfa kadar devam etmiş, 9. ve 10.sınıfı Mahim'de Bombay İskoç Okulu'unda okumuştur. Eyalet şampiyonasında tenis oynamıştır, hatta eğitim hayatından daha başarılı olmuştur. Mumbai's Narsee Monjee Koleji'nden 12. sınıfı tamamlamıştır. Khan çocukluğunu babasının yapımcılığını yaptığı filmlerin başarısızlığı sebebiyle yaşadığı finansal problemler sebebiyle "zorlu bir dönem" olarak tanımlamaktadır; "günde en az 30 kez kredi ödemeleri için aranıyorduk." diyen Khan o günlerde okul taksitlerinin ödenememesi riski ile karşı karşıyaydı.

On altı yaşında okul arkadaşı Aditya Bhattacharya'nın yönetmenliğini yaptığı Paranoia (Paranoya) adlı 40 dakikalık sessiz sinema film çalışmalarına katıldı. Film Aditya Bhattacharya'nın yakını film yapımcısı Shriram Lagoo tarafından birkaç bin Rupi olarak finanse edildi. Khan'ın ailesi yaşadıkları olumsuz tecrübe nedeniyle onun bu film sektörüne girmesine karşı çıkıyorlardı, sinema yerine doktor veya mühendis gibi istikrarlı bir kariyer seçmesini istemişlerdi. Bu sebeple Paranoia (Paranoya) 'nın çekimleri gizli sürdürülüyordu. Filmde, Neena Gupta ve Bhattacharya tarafından seslendirilen Victor Banerjee'nin yanı sıra Aamir Khan da başrol oynadı. Bu film tecrübesi onu sinema kariyerinde devam etmesi için yüreklendirmişti.

Sonrasında Avantar isimli bir tiyatro grubuna katılan Khan burada bir yıldan fazla bir süre sahne arkasında görev aldı. İlk sahne rolünü Prithvi Tiyarosu'nda oynanan Gujarati oyununda rol aldı.Khan iki Hintçe oyun ve Takas Merkezi adlı İngilizce oyunla tiyatroya devam etti.[21] Liseyi bitirdikten sonra ailesinin itirazlarına rağmen yüksek okula devam etmemiş bunun yerine amcası Nasir Hussain'in iki Hint filmi Manzil Manzil (1984) ve Zabardast (1985) filmlerinde yardımcı yönetmen olarak görev almıştır.

AKTÖRLÜK KARİYERİ

1984-94: İlk Sahneye Çıkış ve Zorluklar;

Amcası Nasir Hussain'in asistanlığını yapmakla birlikte, Khan Pune'da Hindistan Film ve Televizyon Enstitüsü (FTII) öğrencileri tarafından yönetilen belgesel filmlerinde rol aldı.[23] Bu filmlerdeki rolü ile yönetmen Ketan Mehta'nın dikkatini çekti ve düşük bütçeli bir deneme filmi olan Holi (1984) için teklif aldı. Genç ve kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip olan Holi, Mahesh Elkunchwar'ın bir oyununu ve Hindistan'da okullarda üst sınıfların yeni gelenlere eziyetleriyle (Ragging in India)[25] başa çıkma yollarını konu alır.New york Times filmi bir "amatör oyuncular tarafından terbiye çerçevesinde ve verimli bir şekilde oynanan" bir "melodram" şeklinde yazmıştır. Khan'ın kabadayı bir kolej öğrencisi olarak önemsiz bir rol aldığı film[25] CNN-IBN tarafından başarısız bir yapım olarak tanımlanmıştır. Holi geniş izleyici kitlesinin beğenisini toplayamayacak ancak Khan Nasir Hussain ve oğlu Mansoor'un yönetmenliğini yapacağı Qayamat Se Qayamat Tak(Kıyametin Kıyameti) (1988) filmi için Juhi Chawla ile başrol oyunculuğu sözleşmesini imzalayacaktı.[25] Khan'ın komşunun erdemli ve yakışıklı oğlu Raj rolünü canlandıracağı film Shakespeare'in Romeo ve Juliet trajedisine benzer şekilde ailelerin karşı çıktığı karşılıksız bir aşkın hikâyesiydi.[27]Qayamat Se Qayamat Tak (Kıyametin Kıyameti)Khan ve Chawla'nın yıldız olma yolundaki ana ticari başarısını kanıtladı.[28] Film, Khan'ın En İyi Erkek Oyuncu Ödülü dahil yedi Film Fare Ödülü kazanmıştır.Bollywood Hungama portalinde "çığır açan ve trend yaratan" olarak tanımlanan filmHint Sinemasında kült film statüsü elde etmiştir.

Aditya Bhattacharya'nın 1989'da gösterime giren cinayet ve korku filmi Raakh(Küller) Qayamat Se Qayamat Tak filminden daha önce yapılmıştır. Film bir genç adamanın eski (Supriya Pathak tarafından canlandırılan) kız arkadaşından intikam almak için ona tecavüz etmesini konu alır. Gişe başarısı düşük olmasına rağmen film eleştirmenlerin beğenisini toplamıştır. Khan Qayamat Se Qayamat Tak ve Raakh filmlerindeki preformansıyla Ulusal Film Ödüllerinde Juri Özel/ Özel Mansiyon Ödülünü kazanmıştır. Sonraki yıl ticari başarısızlık olan Love Love Love (Gençler Severse) filminde Chawla ile bir araya geldiler.

1990 yılına gelindiğinde Khan'ın beş filmi gösterime girmişti. Bir spor filmi olan Awwal Number (Bir Numara), mitolojik korku filmi Tum Mere Ho ( Sen Benimsin), aşk fimi Deewana Mujh Sa Nahin (Kahır) ve sosyal dram filmi Jawani Zindabad 'da herhangi bir ödül alamamıştır.[35] Ancak Indra Kumar'ın yönettiği romantik dram filmi Dil (Kalp) ise büyük bir başarıdır.[36] Ailelerin karşı çıktığı bir gençlik aşkını konu alan Dil gençler arasında çok popüler olmakla bitlikte Hint filmleri arasında yılın en çok gişe yapan filmi olmuştur. Onun bu başarısı Pooja Bhatt ile rol aldığı 1934 yapımı bir Hollywood filmi olan It Happened One Night 'ın yeniden çevrilmiş versiyonu olan ve gişe rekoru kıran romantik komedi Dil Hai Ke Manta Nahin (Kalp Anlamaz)(1991) filminde devam etmiştir.

Bundan sonra 80'lerin sonu ve 90'ların başından birkaç filmde daha rol aldı; Jo Jeeta Wohi Sikandar (Kral İskender Hep Kazanır)(1992), senaryosunu yazdığı Hum Hain Rahi Pyar Ke (Aşk Yolunun Gezegenleri)(1993) ve Rangeela (Rengarenk) (1995). Bu filmlerin çoğu eleştirmenlerden tam not aldı ve ticari olarak başarı sağladı.[39][40][41] Salman Khan'ın yardımcı oyuncu olarak rol aldığı Andaz Apna Apna (Herkesin Bir Tarzı Vardır) (1994) filmi başta eleştirmenler tarafından beğenilmese de yıllar geçtikçe kült filmler arasına girmiştir.

1995-01: Oyunculuk Kariyerinde Başarılı Yıllar ve Durağan Dönemi;

Khan yılda bir veya iki filmde rol almaya devam ederek ve kabul görmüş Hint sinema aktörleri arasında sıra dışı bir karakter olmuştur. Dharmesh Darshan'ın yönettiği ve Karisma Kapoor ile baş rolü paylaştığı gişe rekorları kıran Raja Hindustani 1996 yılında gösterime girmişti. Yedi dalda aday gösterilen film ona ilk kez Filmfare En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandırmış ve 1990'ların Hint filmleri arasında en yüksek gişe hasılatına sahip olmasının yanında yılın en beğenilen filmi olmuştu. [48] Khan'ın kariyeri bu başarı sonrasında durağan bir döneme girmiş ve takip eden birkaç yıl çoğu filmde kısmen başarı sağlamıştı. 1997 yılında Ajay Devgn, Kajol ve John Mathew ile başarolü paylaştığı Ishq filmi ile iyi bir gişe yapmıştı. Bir sonraki yıl Khan, geri planda şarkıları da seslendirdiği Ghulam filmi ile kısmen başarı sağladı. [49]

FİLMLERİ

• 1973 - Yaadon Ki Baarat - Karakter: Young Ratan

• 1974 - Madhosh - Karakter:

• 1985 - Holi - Karakter: Madan Sharma

• 1988 - Qayamat Se Qayamat Tak (Kıyametin Kıyameti) - Karakter: Raj

• 1989 - Raakh (Küller) - Karakter: Amir Hussein

• 1989 - Love Love Love (Gençler Severse) - Karakter: Amit Verma

• 1990 - Deewana Mujh Sa Nahin (Kahır) - Karakter: Ajay Sharma

• 1990 - Jawani Zindabad - Karakter: Shashi Sharma

• 1990 - Tum Mere Ho (Sen Benimsim) - Karakter: Shiva

• 1990 - Dil (Kalp) - Karakter: Raja

• 1990 - Awwal Number (Bir Numara) - Karakter: Sunny

• 1991 - Afsana Pyar Ka (Efsane Aşk) - Karakter: Raj

• 1991 - Dil Hai Ke Manta Nahin (Kalp Anlamaz) - Karakter: Raghu Jetley

• 1992 - Parampara (Gelenek) - Karakter: Ranvir Prithvi Singh

• 1992 - Daulat Ki Jung - Karakter: Rajesh Chaudhry

• 1992 - Isi Ka Naam Zindagi - Karakter: Chhotu

• 1992 - Jo Jeeta Wohi Sikandar (Kral İskender Hep Kazanır) - Karakter: Sanjaylal Sharma

• 1993 - Hum Hain Rahi Pyar Ke (Aşk Yolunun Gezegenleri) - Karakter: Rahul Malhotra

• 1994 - Andaz Apna Apna (Herkesin Bir Tarzı Vardır) - Karakter: Amar Manohar

• 1995 - Aatank Hi Aatank - Karakter: Rohan

• 1995 - Baazi (Bahis) - Karakter: Amar Damjee

• 1995 - Rangeela (Rengarenk) - Karakter: Munna

• 1995 - Akele Hum Akele Tum (Ben Yalnızım Sen Yalnız) - Karakter: Rohit Kumar

• 1996 - Raja Hindustani (Hindistan'ın Kral'ı) - Karakter: Raja Hindustani

• 1997 - Ishq (Aşk) - Karakter: Raja

• 1998 - Earth - 1947 (Toprak) - Karakter: Dil Navaz

• 1998 - Ghulam (Köle) - Karakter: Siddharth Marathe

• 1999 - Mann (Gönül) - Karakter: Karan Dev Singh

• 1999 - Sarfarosh (Ülkem İçin) - Karakter: Ajay Singh Rathod

• 2000 - Mela - Karakter: Kishan Pyare

• 2001 - Dil Chahta Hai (Kalbin Arzusu) - Karakter: Akash Malhotra

• 2001 - Lagaan (Vergi) - Karakter: Bhuvan

• 2005 - The Rising: Ballad Mangal Pandey (İsyan: Mangal Pandey) - Karakter: Mangal Pandey

• 2006 - Rang De Basanti (Bahar'ın Rengi/Onu Sarıya Boya) - Karakter: Daljeet 'DJ'/ Chandrashekhar Azad

• 2006 - Fanaa (Kayboluş) - Karakter: Rehan Qadri

• 2007 - Taare Zameen Par (Yerdeki Yıldızlar/Her Çocuk Özeldir) - Karakter: Ram Shankar Nikumbh

• 2008 - Ghajini - Karakter: Sanjay Singhania/ Sachin

• 2009 - 3 Idiots (3 Aptal) - Karakter: 'Rancho' Shamaldas Chanchad

• 2009 - Luck By Chance - (Misafir Oyuncu)

• 2010 - Dhobi Ghat (Mumbai Günlükleri) - Karakter: Arun

• 2011 - Big In Bollywood (Belgesel) - Misafir Oyuncu

• 2011 - Delhi Belly - (Misafir Oyuncu)

• 2012 - Talaash (Aranıyor) - Karakter: Surjan Singh Shekhawat

• 2013 - Bombay Talkies - (Misafir Oyuncu) Karakter: Aamir Khan(Kendisi)

• 2013 - Dhoom-3 (Kargaşa) - Karakter: Sahir/ Samar

• 2014 - PK (Peekay) - Karakter: PK

• 2015 - Dil Dhadakne Do (Bırak Kalp Atsın) - Karakter: Pluto (Seslendirme)

• 2016 - Dangal - Karakter: Mahavir Singh Phogat

• 2017 - Secret Superstar (Süperstar) - Karakter: Shakti Kumar

• 2018 - Thugs Of Hindostan (Hindistan'ın Haydutları) - Karakter: Gurdeep (Yapım Aşamasında)