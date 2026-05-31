Bitlis yaylalarında çiriş otu mesaisi devam ediyor

Bitlis'te vatandaşlar, baharın habercisi çiriş otunu toplamak için dağlara tırmandı. Zorlu yamaçlarda organik olarak yetişen şifalı bitki, hem lezzet hem de sosyal aktivite sunuyor.

Bitlis'te vatandaşlar bahar aylarının habercisi ve sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan çiriş otu (güllük) toplama mesaisi devam ediyor.

Bu yıl kış mevsiminin ardından baharın bölgeye gecikmeli gelmesi, çiriş otunun da belli bölgelerde yeni yeni filizlenmesine neden oldu. Dağların zirvelerinde eriyen karların ardından toprak altından baş gösteren şifalı bitkiyi toplamak isteyen vatandaşlar, zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmandı. Arkadaşlarıyla birlikte çiriş otu toplamak için dağlara çıkan yöre sakinlerinden Mehmet Okay, bu yıl baharın geciktiğini belirterek, "Bu yıl bahar memleketimize biraz geç geldi. Dolayısıyla yüksek kesimlerde, belli bölgelerde çiriş otları daha yeni yeni filizlenmeye başladı. Dağların zirvesindeki karların erimesiyle birlikte bu eşsiz lezzet de gün yüzüne çıktı. Biz de bu fırsatı değerlendirerek arkadaşlarımızla birlikte dağlara çıktık" dedi.

Çiriş otu toplamanın kendileri için aynı zamanda bir sosyal aktivite olduğunu vurgulayan Okay, "Burası bizim için sadece çiriş otu toplama yeri değil. Günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşmak, stres atmak ve temiz havada doğa yürüyüşü yapmak için de harika bir fırsat sundu. Arkadaşlarımızla hem dağ havası aldık hem spor yaptık hem de doğanın bize sunduğu bu şifalı lezzeti topladık. Zorlu ve dik yamaçlara tırmanmak yorucu olsa da buradaki manzara ve huzur her şeye değdi" şeklinde konuştu.

Doğal ortamda tamamen organik olarak yetişen ve mutfakların vazgeçilmezi olan çiriş otunun, Bitlis yaylalarındaki toplama mesaisinin bir süre daha devam edeceği belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
