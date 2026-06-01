Geceyi süsleyen 'Mavi Dolunay' Van'da böyle görüntülendi

Van semalarında gece saatlerinde ortaya çıkan 'Mavi Dolunay', eşsiz görüntüler oluşturarak gökyüzü tutkunlarını kendine hayran bıraktı. Açık ve sakin havanın etkisiyle net bir şekilde gözlemlenen dolunay, kentin tarihi yapılarıyla birleşince eşsiz manzaralar ortaya çıktı.

Havanın kararmasıyla birlikte gökyüzünde beliren ve normalden daha parlak olan dolunay, eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Havanın açık olmasıyla birlikte tüm ihtişamıyla görünen 'Mavi Dolunay', vatandaşların ilgisini çekti. Mayıs ayının son gecesinde Van semalarında yükselen 'Mavi Dolunay', gökyüzü meraklılarına unutulmaz anlar yaşattı. Dünya genelinde astronomi meraklılarının merakla beklediği 'Mavi Dolunay' evresi, Van ve çevresinde net bir şekilde gözlemlendi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı