94 Roketli Saldırı Düzenlendi, 7 Sivil Şehit, 113 Yaralı Var"

Başbakan Binali Yıldırım, "Hatay'a 60, Kilis'e 34 olmak üzere 94 saldırı düzenlendi. Operasyonlarda 7 sivil şehit, 113 yaralımız var. 15 günde 538 hedef imha edildi, 935 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Hatay ziyaretinin ardından havayoluyla Gaziantep'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, ardından karayolu ile Kilis'e geldi. Tarihi Çalık Camisi'ne düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Suriyeli Tarık Tabbak ve Muzaffer Aydemir'in ailelerine taziye ziyaretinde bulunan Yıldırım'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik etti. Roketli saldırı sonrasında hasar görün tarihi Çalık Camisi ile Doğanhan Restoran'da incelemelerde bulunan Yıldırım, ardından Cumhuriyet Caddesi esnafı ile tek tek selamlaştı. Zeytinli Kavşağı'nda bulunan Zeytin ağacı önünde poz veren Yıldırım, ardından Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı ziyaret etti. Başbakan, Valilik girişinde zeytin dalları ile karşılandı. Basın mensuplarının yanına gelen Başbakan gazetecilerle tek tek tokalaştı. 43 gün arayla ikinci kez Kilis'i ziyaret eden Başbakan Yıldırım, Valilik çıkışında ise 16. gününde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi.

KİLİS VE HATAY BİLANÇOSU

Başbakan Yıldırım, Kilis ve Hatay ziyaretinde her iki kentin valilerinden harekat ve kentteki son durum hakkında detaylı bilgi aldığını belirterek, harekatın bilançosu ile ilgili rakamları açıkladı. Harekatın başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Yıldırım, "20 Ocak'ta başlayan 15. günü tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor. Askeri açıdan operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Karşı taraftan terör örgütü, alçak saldırılarını sürdürüyor" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 538 hedefi imha ettiğini ve 935 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Yıldırım, düşen roketlerle ilgili ise, "Önceki ay ve yıllardaki 700 binin üzerindeki saldırı ve tacizi saymıyorum, Zeytin Dalı operasyonu başladığı ilk günden bu güne Hatay'a 60 Kilis'e 34 olmak üzere 94 roket, füze saldırısı yapılmış. 7 sivil vatandaşımız şehit olmuş, 110 vatandaşımız yaralanmış. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 538 belirlenen hedefi imha 935 terörist de etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

ESNAFA MÜJDELİ HABER

Yıldırım, bölgedeki harekat nedeniyle zor anlar yaşayan Kilis ve Hatay esnafına da müjde vererek, "Esnafımızın işleriyle ilgili bir takım sorunları söz konusudur, sigorta vergi kredi gibi taahhütlerini yerine getirmekte zorlanıyorlardı. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu toplantısını yarın gerçekleştireceğiz. Aldığımız bazı tedbirler vardı daha kapsamlı bir karar üzerinde çalışacağız. Hem Hatay hem Kilis Valiliğimize gerekli kaynak ve parasal destek yapılmaktadır, mağdur olan vatandaşlarımızın kısa vadeli ihtiyaçları görülmektedir" şeklinde konuştu.

"HALKIN MORALİ YÜKSEK"

Başbakan Yıldırım, Kilis ve Hatay'daki yaşayanların harekata büyük destek verdiğini, düşen roketlere rağmen halkın moralinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bugünkü ziyaretlerimizde gördüğümüz en önemli husus gerek Kilis'te gerek Hatay'da, gerekse ilçelerinde vatandaşlarımızın moral moralin çok yüksek. Bu operasyon dolayısıyla bu atların roketlerden füzelerden dolayı herhangi bir moral bozukluğu olmadığı gibi aynı zamanda teröre karşı, ülkemize yapılan bu saldırıyı karşı da çok daha hızlanmış bilenmiş bir durumdadır. Karşılaştığımız her vatandaşımız her insanımız bize, 'Biz de gidelim' dediler. Bu operasyon ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Böyle büyük bir milletin bir evladı olmaktan bir kez daha gurur duydum" ifadelerine yer verdi.

"GEREKEN DERS VERİLECEK"

Yıldırım, Çanakkale Zaferi ve İstiklal Savaşı'nı da hatırlatarak, teröristlere bugün de gereken dersin verileceğini söyledi. Başbakan Yıldırım, "Bu milletin geçmişinde çok büyük zaferler vardır. Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde nasıl istilacılara gereken dersi verdiysek, bugün de milletimizin can ve mal güvenliğini tehdit oluşturan, sınır güvenliğimize zarar veren, hem ülkemizde hem komşu topraklarda, Afrin'de Fırat Kalkanı bölgesinde PKK, PYD,YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin zulmünden inim ineyim inleyen Suriyeli kardeşlerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak için kahraman Mehmetçiklerimiz polisimiz jandarmamız güvenlik güçlerimiz canla başla fedakarca çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar. Bütün bu operasyonlarda görev olan kardeşlerimizi kahraman Mehmetçiğimizi Allah muvaffak etsin diyorum. Allah onların yar ve yardımcısı olsun alınlarından öpüyorum. Onların her biri Türk milletinin gurur abidesidir. Hepsiyle gurur duyuyorum, iftihar ediyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE BARIŞIN ADRESİ"

Başbakan Yıldırım, bölgenin geleceği için mücadele ettiğini kaydederek, "Türkiye bu bölgede barışın istikrarın adresidir. Türkiye sadece 81 milyon vatandaşın geleceği için değil aynı zamanda güneyinde yaşayan milyonlarca Müslüman kardeşlerinin, Arap, Kürt, Türk, Türkmen kardeşlerinin veya farklı etnik gruba mensup kardeşlerimizin geleceği için huzuru için de büyük bir mücadele vermektedir" dedi.

MÜTTEFİK ÜLKELERE ÇAĞRI

Yıldırım, Türkiye'nin müttefiki ülkelere de çağrıda bulunarak, "Müttefik diye düşündüğümüz bazı ülkelerin ne yazık ki bu terör örgütleri ile iş tutuyor olması milletimiz ve bizi ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Bugün atılan füzelerin roketlerin ve terör örgütlerinin elindeki silahların nereden geldiğini çok iyi biliyoruz. Onun için dost bildiğimiz bu ülkelere bu vesileyle bir kez daha buradan diyoruz ki, terör örgütleri ile düşüp kalkmaktan vazgeçin diyoruz. Devletler devletlerle iş yapar. İnsan öldürmekten başka meziyeti olmayan aşağılık terör örgütleri ile hiçbir yere varamazsınız. Hiçbir terör örgütünü yok edemeyeceğiniz gibi bölge insanının da sempatisini güvenini kazanamazsınız. Türkiye dostluğa çok önem verir. Ama ülkemize düşmanlık edenler husumet gösterenler bunu çok iyi bilsin ki, bu da karşılıksız kalmaz" şeklinde konuştu.

NATO ÜLKELERİNE SERT TEPKİ

Yıldırım, terör örgütünün NATO ülkelerinde de kara propaganda yaptığını söyleyerek, bu ülkelere sert tepki gösterdi. Türkiye ile ittifakını sürdürmek isteyen ülkelerin, terör örgütünün yaptığı algıya itibar etmemesi gerektiğini kaydeden Yıldırım, "Bugün Fırat Kalkanı bölgesinde Cerablus'tan Azez'e kadar 2 bin kilometrekarenin üzerindeki bu topraklarda huzur var, barış var, kardeşlik var. Bölgedeki bu valilerimiz, görevlilerimiz oraya dönen 100 bin civarında Suriyeli kardeşlerimizin hayata tutunmaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyorlar. Okullar açılıyor 150 binin üzerinde öğrenci var, hastaneler faaliyete geçti. Ticari hayat başladı. Türkiye bu bölgelere barış getiriyor, huzur getiriyor kardeşliği tesis ediyor. Alçak terör örgütü ne yazık ki birçok ülkede bir algı operasyonu üzerinde çalışıyor. Kara propaganda yapıyor. Türk askerinin sivilleri hedef aldığı gibi yalana bile başvurmaktan çekinmiyor. Sivil hedeflere, nasıl sivillerin hedeflendiğini, binaların yerle bir edildiği, nasıl acımasızca sivil insanların katledildi görmek istiyorsanız, Hatay'a, Kilis'e gidin. Reyhanlı'ya, Hassaya gidin göreceksiniz. 94 tane füze ve roketin 15 günde buralarda patlatıldığını ve birçok insanımızın hayatını kaybettiğini yaralandığını ve sivil vatandaşın tedavi altında olduğunu göreceksiniz. Onun için bize karşı bir karalama kampanyasını yapanlara ve itibar edenlere bir çift sözümüz var. NATO'dan müttefikimizsiniz ve çeşitli alanlarda birlikte çalışıyoruz. Eğer bu İttifak devam edecekse, çapulcuların sözüne itibar etmeyeceksiniz. Türkiye gibi dostluğuna güvenilir bir ülkenin sözlerine itibar edeceksiniz. Aksi halde Türkiye olarak, Türk Devleti olarak, aziz milletimiz olarak biz de gereken tedbirleri alırız. Ülkemizin milletimizin başımıza başına bela olan bu terörün de üstesinden geliriz. Başlarken terörü milletin gündeminden çıkaracağımızı söyledik ve bunun için milletimize bir sözümüz var. Bunun için gece gündüz demeden polisimiz jandarmamız güvenlik görevlilerimiz, koruyucularımız, özel harekatçılarımız, silahlı kuvvetlerimizin mensupları büyük bir özveriyle, büyük bir gayretle çalışıyorlar. Bu işte geride kalacak, daha güzel günlerin ülkemizin gençlerimizin geleceği yönelik hayallerinin gerçeğe dönüşeceği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konudaki kararlı tutumu ve hükümetimizin operasyon konusundaki desteği ve milletimizin arkamızda top yükün olarak durması bizim en büyük gücümüz bizim en büyük kaynağımızdır" diye konuştu.

Yıldırım, harekatta şehit olan asker ve sivillere rağmen, yaralılara ise geçmiş olsun temennisinde de bulundu.

(Cahit Özçelik - Mehmet Ali Dağ - İsmail Coşkun - Volkan Kayalar/İHA)