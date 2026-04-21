Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'inde Ederson sürprizi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından eleştirilerin hedefi olan ve yedek soyunması beklenen Ederson'a güvenini göstererek ilk 11'de şans verdi. Ederson, bu sezon kupada ilk kez süre alacak.

  • Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki TÜMOSAN Konyaspor maçı, 20.30'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.
  • Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Brezilyalı kaleci Ederson'u bu sezon ilk kez kupada forma giyecek şekilde ilk 11'de sahaya sürdü.
  • Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki ilk 11'i Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, İsmail, Musaba, Kerem ve Cherif'ten oluşuyor.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ZORLU MAÇ SAAT 20.30'DA

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak Ozan Ergün'ün yöneteceği 90 dakikada Murat Altan ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev yapacak. VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'DE EDERSON SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 30. haftasında oynadığı Çaykur Rizespor mücadelesinin uzatma anlarında büyük bir hata yapan ve topu kalesinde gören Ederson'un bu zorlu mücadelede oynaması beklenmiyordu. Ancak teknik direktör Domenico Tedesco, Brezilyalı eldivene güvenini göstererek yıldız ismi ilk 11'de sahaya sürdü. Ederson böylece bu sezon ilk kez kupada forma giyecek. 

FENERBAHÇE'NİN SAHAYA ÇIKACAĞI KADRO

Öte yandan Fenerbahçe'nin Konyaspor mücadelesinin ilk 11'i şöyle: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, İsmail, Musaba, Kerem, Cherif.

Yorumlar (1)

Sadık:

Konyasporın en büyük rakibi Hakamlerdir.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

