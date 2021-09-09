8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nde COVID-19'da Fizyoterapinin Önemi Ele Alındı

Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde pandemi tedbirleri kuralları çerçevesinde sınırlı sayıda katılım ile gerçekleştirilen sempozyuma Rektör Prof. Dr.

Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde pandemi tedbirleri kuralları çerçevesinde sınırlı sayıda katılım ile gerçekleştirilen sempozyuma Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başta olmak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak Ali Değirmenci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, PAÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Kitiş, İyi Parti Denizli İl Başkanı Raziye Akışık, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan sempozyum protokolün açılış konuşmaları ile devam etti.

İlk olarak söz alan PAÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Kitiş yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: "Bugün toplanmamıza vesile olan 8 Eylül, Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu tarafından 1996 yılında 'Dünya Fizyoterapi Günü' (World Physical Therapy Day) olarak kabul etmiştir. WCPT halen, Dünya Sağlık Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Yaşlılık Enstitüsü, UNİCEF gibi uluslararası birçok kurum ve kuruluşlarla toplum sağlığı ile ilgili ortak projeler yürütmekte, aktif ve sağlıklı yaşlanma, osteoartrit, osteoporoz, diyabet ve obezite gibi kronik hastalıklardan korunma ve tedavileri konusunda politika yapıcılarla birlikte çalışabilmektedirler. Biz de 1995 yılında Pamukkale Üniversitesi bünyesinde vermeye başladığımız Fizyoterapi eğitimiyle mesleğinde donanımlı, temel ahlak ve tıp etiğine sıkı sıkıya bağlı, mesleki bilgi ve uygulamalarını başarı ile icra eden fizyoterapistler yetiştirdik ve bu görevimize devam ediyoruz. Bu yılki programımızda da tüm dünyayı amansız bir şekilde etkileyen COVID-19 pandemisinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamalarını bilimsel bir platformda konunun uzmanları ile tartışmak istedik. Sempozyumumuza verdikleri desteklerinden dolayı sayın Rektörümüze, bilimsel katkıları için tüm konuşmacı öğretim üyelerine, Yüksekokulumuz düzenleme komitesi üyelerine, idari personel ve Halkla İlişkiler Birimi'ne teşekkürlerimi sunar, başarılı bir sempozyum geçmesini dilerim. Hayatlara umut olan, bilgi, emek, sabır ve azimle yaşama yıllar ve anlam katan, COVID-19 pandemi sürecinde hasta olan ve hayatını kaybeden meslektaşlarımızı rahmet ve şükranla anıyor, tüm meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin Dünya Fizyoterapistler Günü'nü kutluyorum. "

Rektör Kutluhan: "Denizli, Dünyada fizik tedavi alanında bir destinasyon olacak"

Törende gerçekleştirdiği konuşmada Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, bu sempozyumun pandeminin başından itibaren pandemi ile mücadelede neler yapıldığının muhakemesi ve bundan sonra neler yapılması gerektiğinin ele alınması adına önemli olduğuna dikkat çekti. Sempozyumun hem bilime hem de insanlığa hayırlı olmasını diledi. Bir ülkenin rehabilitasyon imkanlarının, o ülkenin gelişmişlik seviyesinin anlaşılmasında önemli bir etken olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Kutluhan, "Bizim rehabilitasyona önem vermemiz, gelişmişliğe, modernliğe ve insana önem vermemiz anlamına gelmektedir. Rehabilitasyon o kadar önemli ki bir ameliyat sonrasında hastanın rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşması son derece mutluluk veren bir şeydir. Biz, rehabilitasyona önem veriyoruz. Rektörlüğe geldiğim bir yıllık süreçte en önem verdiğim konulardan bir tanesi fizik tedavi ve rehabilitasyondur. Bunun için, gelecek yıl açılmasını beklediğimiz Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon binamızın bitmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Denizli, gerek yaşlı nüfusu gerekse sağlık turizmi gereği rehabilitasyona muhtaç bir şehir. Denizli, Dünyada fizik tedavi alanında bir destinasyon olacak. Fizyoterapi alanında ikinci önemli çalışmamız ise yüksekokulumuzu fakülteye dönüştürmek. Bu konuda bizler elimizden gelen tüm gayretleri gösterdik. Ankara'dan güzel haberler bekliyoruz. Denizli'de fizyoterapiye gösterilen önem diğer illere de örnek olacaktır. " şeklinde konuştu.

Rektör Kutluhan: "Denizli'deki insanları fizyoterapi ile buluşturmak istiyoruz"

Konuşmasının devamında pandemi sürecinde PAÜ Hastanelerinde verilen mücadele ve bu mücadeleye fizik tedavinin katkısına değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, tedavi sürecinin ardından uygulanan fizik tedavi yöntemlerinin hastaların iyileşmelerindeki önemine değindi. Rektör Prof. Dr. Kutluhan: "Hastanede fizyoterapinin de çok yoğun bir şekilde desteği ile ölüm oranları azalmıştır. Örneğin, tedavi sırasındaki bir ciğer egzersizlerinin öneminin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Bizim yapacağımız iş çok fazla. Bizim evde fizyoterapi bakım hizmetini yapmamız gerekiyor. Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nin şehir ile bütünleşmesi her alanda olacak. Dolayısıyla biz Denizli'deki insanları fizyoterapi ile buluşturmak istiyoruz. Pandemiden dolayı fizyoterapiye ihtiyacı olmasına rağmen evinden çıkamayan birçok insan var. Biz, bunlara ulaşalım. Bu konuda büyükşehir belediyesi ve diğer kurumların destek vereceğine inanıyorum. " şeklinde konuştu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, konuşmasının sonunda tüm fizyoterapistlerin 'Dünya Fizyoterapistler Günü'nü tebrik etti.

Başkan Vekili Değirmenci: "Evde fizyoterapi hizmeti bir ihtiyaç ve biz destek vermeye hazırız"

Törenin son açılış konuşmasını programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak katılan Ali Değirmenci gerçekleştirdi. Konuşmasına, fizyoterapinin hayatın her alanında olduğuna dikkat çekerek başlayan Ali Değirmenci, toplumdaki insanların yaşam kalitesinin arttırılmasında fizyoterapinin meşakkatli bir iş olduğuna değindi. Uzun bir süredir Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak evde bakım hizmeti verdiklerinin altını çizen Değirmenci, fizyoterapist taleplerinin de geldiğini, bu alanda büyük bir ihtiyaç olduğunu ve destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, sempozyumun hayırlara vesile olmasını diledi.

Açılış konuşmalarının ardından program Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Müzik Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatıma Akyüzlüer ile Öğr. Gör. Birol Işıkdemir'in birlikte sunduğu müzik dinletisi ile devam etti.

Müzik dinletisinin ardından sempozyumun ilk oturumu; oturum başkanlığını Doç. Dr. Orçin Telli Atalay ve Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Gürsoy'un üstlendiği Covid-19'da Yoğun Bakım ve Kardiyopulmoner Rehabilitasyon ana başlığındaki Prof. Dr. Hülya Sungurtekin'in yaptığı Covid-19'da Yoğun Bakım Deneyimleri adlı sunum ve Dr. Fzt. Harun Taşkın'ın yaptığı Covid-19'da Kardiyopulmoner Rehabilitasyon adlı sunum; Covid-19'da Kas-İskelet Sistemi Etkilenimi ve Rehabilitasyonu ana başlığındaki Doç. Dr. Gülin Fındıkoğlu Ergin'in yaptığı Covid-19'da Kas-İskelet sistemi Etkilenimi adlı sunum ve Uzm. Fzt. Mücahit Öztop'ın yaptığı Covid-19'da Kas-İskelet Sistemi Rehabilitasyonu adlı sunumları ile gerçekleşti.

Sempozyumun ikinci oturumunda ise oturum başkanlığını Prof. Dr. Nesrin Yağcı ile Doç. Dr. Erdoğan Kavlak'ın yaptığı Covid-19'da Nörolojik Sistem Etkilenimi ve Rehabilitasyonu ana başlığındaki sunumlar olan Dr. Öğr. Üyesi Selma Tekin'in Covid-19'da Nörolojik Sistem Etkilenimi adlı sunum ve Dr. Öğr. Üyesi Emre Baskan'ın Covid-19'da Nörolojik Rehabilitasyon adlı sunum; Covid-19'da Toplum Sağlığı ve Rehabilitasyonu ana başlığında Fzt. Ayşegül Kitiş'in Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde Covid-19 Deneyimi adlı sunum, Öğr. Gör. Dr. Ayşe Nur Oymak Soysal'ın Covid-19'un Egzersiz Alışkanlıklarına Etkileri adlı sunum ile devam etti.

Sempozyum öğretim üyeleri ile konuşmacıların hep birlikte hatıra fotoğrafı çekilmeleri ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre