8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nde COVID-19'da Fizyoterapinin Önemi Ele Alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nde COVID-19'da Fizyoterapinin Önemi Ele Alındı

8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nde COVID-19'da Fizyoterapinin Önemi Ele Alındı
Habermetre - Haberler | Toplum

Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde pandemi tedbirleri kuralları çerçevesinde sınırlı sayıda katılım ile gerçekleştirilen sempozyuma Rektör Prof. Dr.

Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde pandemi tedbirleri kuralları çerçevesinde sınırlı sayıda katılım ile gerçekleştirilen sempozyuma Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başta olmak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak Ali Değirmenci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, PAÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Kitiş, İyi Parti Denizli İl Başkanı Raziye Akışık, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan sempozyum protokolün açılış konuşmaları ile devam etti.

İlk olarak söz alan PAÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Kitiş yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: "Bugün toplanmamıza vesile olan 8 Eylül, Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu tarafından 1996 yılında 'Dünya Fizyoterapi Günü' (World Physical Therapy Day) olarak kabul etmiştir. WCPT halen, Dünya Sağlık Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Yaşlılık Enstitüsü, UNİCEF gibi uluslararası birçok kurum ve kuruluşlarla toplum sağlığı ile ilgili ortak projeler yürütmekte, aktif ve sağlıklı yaşlanma, osteoartrit, osteoporoz, diyabet ve obezite gibi kronik hastalıklardan korunma ve tedavileri konusunda politika yapıcılarla birlikte çalışabilmektedirler. Biz de 1995 yılında Pamukkale Üniversitesi bünyesinde vermeye başladığımız Fizyoterapi eğitimiyle mesleğinde donanımlı, temel ahlak ve tıp etiğine sıkı sıkıya bağlı, mesleki bilgi ve uygulamalarını başarı ile icra eden fizyoterapistler yetiştirdik ve bu görevimize devam ediyoruz. Bu yılki programımızda da tüm dünyayı amansız bir şekilde etkileyen COVID-19 pandemisinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamalarını bilimsel bir platformda konunun uzmanları ile tartışmak istedik. Sempozyumumuza verdikleri desteklerinden dolayı sayın Rektörümüze, bilimsel katkıları için tüm konuşmacı öğretim üyelerine, Yüksekokulumuz düzenleme komitesi üyelerine, idari personel ve Halkla İlişkiler Birimi'ne teşekkürlerimi sunar, başarılı bir sempozyum geçmesini dilerim. Hayatlara umut olan, bilgi, emek, sabır ve azimle yaşama yıllar ve anlam katan, COVID-19 pandemi sürecinde hasta olan ve hayatını kaybeden meslektaşlarımızı rahmet ve şükranla anıyor, tüm meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin Dünya Fizyoterapistler Günü'nü kutluyorum. "

Rektör Kutluhan: "Denizli, Dünyada fizik tedavi alanında bir destinasyon olacak"

Törende gerçekleştirdiği konuşmada Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, bu sempozyumun pandeminin başından itibaren pandemi ile mücadelede neler yapıldığının muhakemesi ve bundan sonra neler yapılması gerektiğinin ele alınması adına önemli olduğuna dikkat çekti. Sempozyumun hem bilime hem de insanlığa hayırlı olmasını diledi. Bir ülkenin rehabilitasyon imkanlarının, o ülkenin gelişmişlik seviyesinin anlaşılmasında önemli bir etken olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Kutluhan, "Bizim rehabilitasyona önem vermemiz, gelişmişliğe, modernliğe ve insana önem vermemiz anlamına gelmektedir. Rehabilitasyon o kadar önemli ki bir ameliyat sonrasında hastanın rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşması son derece mutluluk veren bir şeydir. Biz, rehabilitasyona önem veriyoruz. Rektörlüğe geldiğim bir yıllık süreçte en önem verdiğim konulardan bir tanesi fizik tedavi ve rehabilitasyondur. Bunun için, gelecek yıl açılmasını beklediğimiz Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon binamızın bitmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Denizli, gerek yaşlı nüfusu gerekse sağlık turizmi gereği rehabilitasyona muhtaç bir şehir. Denizli, Dünyada fizik tedavi alanında bir destinasyon olacak. Fizyoterapi alanında ikinci önemli çalışmamız ise yüksekokulumuzu fakülteye dönüştürmek. Bu konuda bizler elimizden gelen tüm gayretleri gösterdik. Ankara'dan güzel haberler bekliyoruz. Denizli'de fizyoterapiye gösterilen önem diğer illere de örnek olacaktır. " şeklinde konuştu.

Rektör Kutluhan: "Denizli'deki insanları fizyoterapi ile buluşturmak istiyoruz"

Konuşmasının devamında pandemi sürecinde PAÜ Hastanelerinde verilen mücadele ve bu mücadeleye fizik tedavinin katkısına değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, tedavi sürecinin ardından uygulanan fizik tedavi yöntemlerinin hastaların iyileşmelerindeki önemine değindi. Rektör Prof. Dr. Kutluhan: "Hastanede fizyoterapinin de çok yoğun bir şekilde desteği ile ölüm oranları azalmıştır. Örneğin, tedavi sırasındaki bir ciğer egzersizlerinin öneminin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Bizim yapacağımız iş çok fazla. Bizim evde fizyoterapi bakım hizmetini yapmamız gerekiyor. Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nin şehir ile bütünleşmesi her alanda olacak. Dolayısıyla biz Denizli'deki insanları fizyoterapi ile buluşturmak istiyoruz. Pandemiden dolayı fizyoterapiye ihtiyacı olmasına rağmen evinden çıkamayan birçok insan var. Biz, bunlara ulaşalım. Bu konuda büyükşehir belediyesi ve diğer kurumların destek vereceğine inanıyorum. " şeklinde konuştu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, konuşmasının sonunda tüm fizyoterapistlerin 'Dünya Fizyoterapistler Günü'nü tebrik etti.

Başkan Vekili Değirmenci: "Evde fizyoterapi hizmeti bir ihtiyaç ve biz destek vermeye hazırız"

Törenin son açılış konuşmasını programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak katılan Ali Değirmenci gerçekleştirdi. Konuşmasına, fizyoterapinin hayatın her alanında olduğuna dikkat çekerek başlayan Ali Değirmenci, toplumdaki insanların yaşam kalitesinin arttırılmasında fizyoterapinin meşakkatli bir iş olduğuna değindi. Uzun bir süredir Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak evde bakım hizmeti verdiklerinin altını çizen Değirmenci, fizyoterapist taleplerinin de geldiğini, bu alanda büyük bir ihtiyaç olduğunu ve destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, sempozyumun hayırlara vesile olmasını diledi.

Açılış konuşmalarının ardından program Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Müzik Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatıma Akyüzlüer ile Öğr. Gör. Birol Işıkdemir'in birlikte sunduğu müzik dinletisi ile devam etti.

Müzik dinletisinin ardından sempozyumun ilk oturumu; oturum başkanlığını Doç. Dr. Orçin Telli Atalay ve Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Gürsoy'un üstlendiği Covid-19'da Yoğun Bakım ve Kardiyopulmoner Rehabilitasyon ana başlığındaki Prof. Dr. Hülya Sungurtekin'in yaptığı Covid-19'da Yoğun Bakım Deneyimleri adlı sunum ve Dr. Fzt. Harun Taşkın'ın yaptığı Covid-19'da Kardiyopulmoner Rehabilitasyon adlı sunum; Covid-19'da Kas-İskelet Sistemi Etkilenimi ve Rehabilitasyonu ana başlığındaki Doç. Dr. Gülin Fındıkoğlu Ergin'in yaptığı Covid-19'da Kas-İskelet sistemi Etkilenimi adlı sunum ve Uzm. Fzt. Mücahit Öztop'ın yaptığı Covid-19'da Kas-İskelet Sistemi Rehabilitasyonu adlı sunumları ile gerçekleşti.

Sempozyumun ikinci oturumunda ise oturum başkanlığını Prof. Dr. Nesrin Yağcı ile Doç. Dr. Erdoğan Kavlak'ın yaptığı Covid-19'da Nörolojik Sistem Etkilenimi ve Rehabilitasyonu ana başlığındaki sunumlar olan Dr. Öğr. Üyesi Selma Tekin'in Covid-19'da Nörolojik Sistem Etkilenimi adlı sunum ve Dr. Öğr. Üyesi Emre Baskan'ın Covid-19'da Nörolojik Rehabilitasyon adlı sunum; Covid-19'da Toplum Sağlığı ve Rehabilitasyonu ana başlığında Fzt. Ayşegül Kitiş'in Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde Covid-19 Deneyimi adlı sunum, Öğr. Gör. Dr. Ayşe Nur Oymak Soysal'ın Covid-19'un Egzersiz Alışkanlıklarına Etkileri adlı sunum ile devam etti.

Sempozyum öğretim üyeleri ile konuşmacıların hep birlikte hatıra fotoğrafı çekilmeleri ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Haluk Levent Gülben Ergen
Spor Max Meyer Umut Meraş Mert Müldür Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nde COVID-19'da Fizyoterapinin Önemi Ele Alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 17:55:46. #1.14#

title