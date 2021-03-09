6. İstanbul Publishing Fellowship başladı

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen İstanbul Publishing Fellowship (Uluslararası İstanbul Yayımcı Profesyonel Buluşmaları) başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, bu yıl salgın koşulları sebebiyle bir dizi yenilik yapılan etkinliğe, 60 ülkeden 345 yayımcı katıldı.

Açılışta konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, programın bu yıl odak ülkesi olarak belirlenen Azerbaycan'ı tebrik ederek, "Türk edebiyatının sınırlarının genişliğinin fark edilmesi için Azerbaycan'la başlanılması çok isabetli olmuş. Bütün misafirlere başarılı bir toplantı diliyorum. Umuyorum ki pandemi bittikten sonra önümüzdeki yıl çok daha kalabalık bir programda bir araya geleceğiz." dedi.

"Organizasyona bu yıl 20 bin dolarlık teşvik ödülüyle destek olduk"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da gelecek yıl İstanbul Publishing Fellowship'te 100 ülke ve 500 yayıncıyla buluşmayı arzu ettiğini belirterek, "Konu İstanbul olunca, İstanbul'daki bir buluşma olunca elimizde değil, hep zirveyi hedefliyoruz. Yayıncılık mesleği bir tutku bir sevda gerektiren bir meslek. Bu mesleğe gönül vermiş tüm yayıncılarımızı ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğini gönülden kutluyorum. Üçüncü kez katıldığım bu organizasyona bu yıl 20 bin dolarlık teşvik ödülüyle destek olduk. İnşallah gelecek yıl, bunu 50 bin dolar yapacağız." diye konuştu.

Yerlikaya, bu yıl yabancı yayınevlerini teşvik ederek, Türkçe kitapları kendi dillerine çevirmelerini istediklerini belirtti.

Program kapsamında bu yıl ilki düzenlenen "İstanbul Telif Ödülleri"ne de işaret eden Yerlikaya, "Bu yarışmalar, Türk yayıncılık sektörünün gelişmesiyle kültürel iş birliği sağlanmasına ve tanıtıma büyük katkı sağlıyor. Ödüle layık görülenleri, şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Yayıncılara teşvik veren bir programı da yürütüyoruz"

Açılışa video mesaj gönderen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da yayıncılık sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişimi ve daha da büyümesi için sektör temsilcileri ile yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yavuz, Türkiye'nin kültürel ve edebi birikimini yabancı okurlara kendi dillerinde okuma olanağı sağlayan TEDA projesine değinerek, "2005 yılından beri Bakanlığımızın Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme (TEDA) projesi ile Türk kültür, sanat ve edebiyatıyla Türkçe eserlerin farklı dillerde yayınlanmasını ve yayım marifetiyle yurt dışında tanıtılmasını sağlamak için faaliyet gösteren yayıncılara teşvik veren bir programı da yürütüyoruz." dedi.

Bu yıl da önemli görüşmelerin ve anlaşmaların yapıldığı başarılı bir etkinliğin gerçekleştirileceğine inandığını dile getiren Yavuz, şunları aktardı:

"Telif alışverişi, kültürel değişim ve etkileşim, Türk yayıncılarının yeni pazarlara açılması, yabancı yayıncıların ülkemizde iş yapmaları ve en önemlisi de telif hakları alanında karşılıklı görüşmelerin yürütülmesini amaçlayan 'Uluslararası İstanbul Yayıncılık Profesyonel Buluşmaları', düzenlendiği ilk günden bugüne kadar 3 binin üzerinde telif ön anlaşmasına ve 6 binin üzerinde ikili iş görüşmesine başarıyla sahne oldu."

"Yayınlarımızı tüm dünyaya açmak mümkün"

TBYM Başkanı Mustafa Doğru da dünya yayıncılarıyla Türk yayıncılığının karşılıklı iş birliğinin artırılması ve İstanbul'un bir telif pazarı haline getirilmesi amacıyla ilk kez 2016'da düzenlenen İstanbul Fellowship'in, her yıl hedeflerini büyüterek yayıncılık dünyasının kalbini İstanbul'a taşımaya devam ettiğine dikkati çekti.

Kitap aşkına yollara düşmüş çok gezen bir grupla bir arada olmaktan memnun olduğunu ifade eden Doğru, "Geçtiğimiz 5 programa katılan yayıncılar gönüllü elçilerimiz oldular. İstanbul Fellowship'in yankılarını yıl boyunca duyduk ve övgü dolu sözler işittik. Bu program sayesinde başta Avrupa, Arap dünyası, Asya ve Afrika olmak üzere tüm dünyada bir network oluşturmak ve yayınlarımızı tüm dünyaya açmak mümkün. 2010 yılında Türk yayıncıları 210 milyon bandrollü kitap üretmişken 2020 yılında 433 milyona ulaştı. Bu da 10 yılda ikiye katlanacak bir hızda büyüdüğümüzün bir işaretidir." şeklinde konuştu.

"Ticaretin yükselen bayrağının rüzgarı kültür olacaktır"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise kurum olarak 1885 yılından beri kitap ve mecmua yayıncılığı yaptıklarını hatırlatarak, "Neredeyse 1,5 asırdır, bir yandan ekonomi ve ticareti geliştirmek için çalışırken, diğer yandan bunun vazgeçilmez ayağı olan yayın ve kültür için de gayret gösteriyoruz." dedi.

Uluslararası telif hakları etkinliğinin İstanbul'a yeni bir değer daha kattığını vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Biz de İstanbul Ticaret Odası olarak bu etkinliğe destek vermekten büyük onur duyuyoruz. Görev süremiz boyunca da katkı vermeyi sürdüreceğiz. Çünkü hem Şekib Avdagiç hem İTO Başkanı olarak 'isminde İstanbul, içeriğinde kültür ve kitap olan bir etkinliği' desteklemenin, İstanbullu tüccarların zorunlu vazifesi olduğuna inanıyorum. Biliyoruz ki yazarlarımız ve yayıncılarımız desteklendiği sürece, ticaretin yükselen bayrağının rüzgarı kültür olacaktır. Bu yüzden ayrıca, programda İstanbul Ticaret Odası Özel Ödülü vermekten de mutluluk duyuyoruz."

Açılışa ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Vekili Ali Odabaşı, Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı Fatoş Altunç, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu Başkanı Münir Üstün ile Basın Yayın Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek katıldı.

Odak ülke Azerbaycan

Program kapsamında bu yıl ilk kez bir ülkenin yayıncılığının ve edebiyatının merkeze alınarak tematik bir şekilde işleneceği "odak ülke" çalışması yapıldı.

Bu düşünceden hareketle Türkçenin köklü bir dil olduğunu tanıtmak ve uluslararası ilgi uyandırma amacıyla 6. İstanbul Publishing Fellowship'in odak ülkesi Azerbaycan seçildi.

Azerbaycanlı yayıncıların yanı sıra şair ve yazarların konuk edildiği programda Azerbaycan edebiyatı ve yansımaları ile ilgili birçok seminer ve etkinlik gerçekleştirilecek.

İlk kez "Telif Ödülleri" verilecek

Türkçeden yabancı dillere telif alışverişini teşvik ederek sektörün gelişimine, kültürel iş birliğine ve tanıtımına katkıda bulunmak, telif çalışmalarını teşvik etmek ve başarıları ödüllendirmek amacıyla İstanbul Valiliğinin himayesinde bu yıl ilk kez "İstanbul Telif Ödülleri" de verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref