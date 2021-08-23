49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi hayran bıraktı

Bir süredir oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık yapan Defne Samyeli, önceki gün Bodrum'da sahneye çıktı. İddialı kıyafetleri ve fiziğiyle her daim adından söz ettiren Samyeli, transparan kıyafetiyle sahneye çıkınca ışıkların kurbanı oldu.

49 yaşındaki Defne Samyeli, spikerlik geçmişinden sonra kariyerine oyuncu ve şarkıcı olarak devam etmeye karar verdi. Bunların yanı sıra sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Samyeli, hem tatil hem de iş için gittiği Bodrum'da sahneye çıktı. Şarkıcı, performansının yanı sıra kıyafetiyle de adından söz ettirdi.

TRANSPARAN ELBİSEYLE SAHNEYE ÇIKTI

Yaşına rağmen düzgün fiziğiyle her daim gündem olan Defne Samyeli, son konserinde transparan siyah mini bir elbise giydi. Göğüs dekoltesiyle dikkat çeken şarkıcı, transparan elbisesiyle tüm bakışları üzerine çekti. Güzelliğiyle göz kamaştıran şarkıcının sahnedeki rahat halleri de seyircilerin gözünden kaçmadı. Transparan elbisesiyle hayranlarının karşısına çıkan Samyeli, sahne ışıklarının kurbanı olunca frikik vermekten kurtulamadı.

KIZINDAN TAM NOT ALDI

Instagram'da 873 bin takipçisi bulunan Defne Samyeli, transparan elbisesiyle verdiği pozları da yayınlamayı ihmal etmedi. "Sahne öncesi" notuyla paylaşım yapan Samyeli, kızı Deren Talu'dan da tam not aldı. Annesi kadar gündemden düşmeyen Deren Talu, paylaşıma alev emojisi koydu.