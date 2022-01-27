45 yaşından sonra ortaokul ve lise diploması aldı, hedefi tıp okumak

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BURSA'daki Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu'nda hizmetli olarak çalışan ilkokul mezunu Ayşe Soylu (58), 45 yaşından sonra okumaya karar vererek ortaokul ve lise diploması aldı. Şimdi üniversite sınavlarına hazırlanan Soylu, "Tıp okumak ve doktor olmak istiyorum" dedi.

İnegöl ilçesindeki Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu'nda hizmetli olarak çalışan Ayşe Soylu, öğrencileri görünce yarım bıraktığı eğitimini tamamlamaya karar verdi. 45 yaşından sonra ortaokul ve lise eğitimini bitiren Soylu, çevresindeki 25 kişiye de örnek olup, diploma almalarını sağladı. Ağabeyini Alman eşinden de Almanca öğrenen Soylu, şimdi de tıp okumak için kolları sıvadı.

Soylu'nun, eğitim kadrosu ve öğrenciler tarafından çok sevildiğini söyleyen okul müdürü Burhanettin Özdemir ise "Ayşe abla okulumuzun Adile Naşit'i. Hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin okulda en ufak başı sıkıştığında başvuracağı kişi. Okulun tüm anahtarları cebinde. ve her türlü eksikliği giderebilecek, tamiratını, temizliğini yapabilecek özelliği var. 35 yıllık çalışanım. 30 yıllık idareciliğim var. Azminden, çalışmasından gerçekten çok memnunuz. Çalıştığı diğer arkadaşlara da örnek oluyor. O açıdan Ayşe abla, okulumuzun gülü. Okula başladığımda, ortaokulu dışarıdan bitirdiğini biliyorum. Daha sonra açık liseye başvurduk. Kısa bir sürede de açık liseyi bitirdi. Şu an Ayşe ablanın hedefleri büyük. Elimizden kaçıracağız diye korkuyorum" ifadelerini kullandı.