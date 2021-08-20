36 yaşındaki Pelin Karahan, peş peşe leopar desenli bikinili pozlarını paylaştı
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin başrol oyuncusu Pelin Karahan, sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı. 36 yaşındaki güzel oyuncunun art arda paylaştığı bikinili pozları takipçilerinden tam not aldı.
Uzun bir aradan sonra TRT1 ekranında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde başrol oynayan Pelin Karahan, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu ailesiyle tatilde aldı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, gün içerisinde yaptıklarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
BİKİNİLİ POZLARINA BEĞENİ YAĞIYOR
Instagram'da 4,3 milyon takipçisi bulunan 36 yaşındaki iki çocuk annesi Karahan, son olarak peş peşe leopar desenli bikinili pozlarını paylaştı. Güzel oyuncunun duvar önünde verdiği pozlar kısa sürede binlerce beğeni aldı.