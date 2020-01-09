32 yıl hapsi isteniyordu 15 ayda tahliye oldu

09.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:31

Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden ve tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan Görkem Sertaç Göçmen tek tutuklu olduğu dosyadan tahliye oldu. Göçmen'in tahliyesinin ardından Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi, Bakırköy Muharebe Bürosu'na davanın mağdurlarından A.A.'nın önlem alması gerektiğine ilişkin yazı gönderdi.



Bakırköy'de kız arkadaşını darp edip tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim babası ise Uşak Cumhuriyet savcısı Görkem Sertaç Göçmen, 3 Ekim 2018'de tutuklanmıştı. Bu dosya kapsamında 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Göçmen geçtiğimiz günlerde 15 aylık tutukluluğunun ardından tahliye oldu. Tahliyesinin ardından Göçmen'in tutuklu bulunduğu Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi, Bakırköy Muharebe Bürosu'na sanık Göçmen'in tahliye olduğunu ve mağdur A.A.'nın önlem alması gerektiğine ilişkin bir yazı gönderdi. Öte yandan Göçmen'in 4 ayrı suçtan ceza aldığı ancak bu davalarda hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı da (HAGB) öğrenilmişti. Göçmen'in HAGB dosyalarına bir yenisi de eklendi. Sanık Göçmen hakkında şu anda 5 ayrı suçtan HAGB kararı bulunuyor.



Hemşireye, hakaret iddiasıyla yargılanmasına devam ediliyor



Görkem Sertaç Göçmen'in 30 Ocak 2017'de bulantı ve kusma şikayetiyle gittiği Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi acil servisinde görevli hemşire Leyla Koçka'ya küfürlü kelimeler kullanarak "Canımı haddinden fazla yakarsan o iğneyi g. sokarım" diyerek 'kamu görevlisine hakaret' suçundan açılan davasında 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Bakırköy 22. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında hakimliği bırakıp oğlunun avukatı olan anne Aynur Göçmen, müvekkilinin o sözleri söylemediğini, söylese bile şarta bağlı kullanılan sözler olduğu için hakaret suçunu işlemediğini savunmuştu.



Beyaz Kod Olay Bildirim Tutanağı'nda savcının tehdit ettiği iddia edilmişti



Oğlunun avukatı Aynur Göçmen, müvekkilinin beraatini isterken, hakim eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelemişti. Öte yandan hastanenin Beyaz Kod Olay Bildirim tutanağında Göçmen'in babası Uşak Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen'in şikayetçi olunursa hastaneyi başına yıkacağını söylediği iddia edilmişti.



Alışveriş merkezinde bıçakla saldırı davasının görülmesine devam ediliyor



Göçmen, 10 Şubat 2017'de ise bir alışveriş merkezi mağazasında kıyafet denemek için kabine girmek isterken, Oğuzhan Beyler'in bulunduğu kabinin perdesini aralamıştı. Yaşanan tartışmada iddiaya göre Göçmen, Oğuzhan Beyler'e küfür edip, Beyler'in arkadaşı Atakan Honça'ya sustalı bıçak ile saldırmıştı. Göçmen'in olayda bıçak ile kavgayı ayırmak isteyen üniversite öğrencisi Muhammed Kızılkaya'yı (23) yaraladığı öne sürülmüştü. Görkem Sertaç Göçmen'in bu dosyada 'kasten yaralama', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'hakaret' ve 'bıçak bulundurma' suçlarından 6,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davasının görülmesine devam ediliyor.



Hakim -Savcı lojmanının camından kafeye ateş açtı



Göçmen'in 6 Eylül 2017 tarihinde Ataköy'de kız arkadaşıyla tartışırken kendisine bakmasına öfkelendiği kafe işletmecisi ve çalışanları ile tartıştığı öne sürülmüştü. Bu tartışmada darp edilen Görkem Sertaç Göçmen'in, kafenin karşısındaki hakim-savcı lojmanındaki evine giderek 6. kattan kafeye doğru ateş ettiği iddia edilmişti. Ateş sonucu parkta oturan Abdulhamit Pahıl yaralanmıştı. Bu olay nedeniyle Göçmen hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından dava açılmıştı. Öte yandan olay günü evde yapılan aramada Görkem Sertaç Göçmen'in odasındaki bazanın altında 1 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği bulunduğu öğrenilmişti.



Hükmün açıklanması geri bırakılmıştı



Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesi Göçmen'i Abdulhamit Pahıl'a yönelik 'olası kasıtla silahla yaralama' suçundan 2 bin TL, Ali Arif Özet'e karşı 'tehdit' suçundan ise 500 TL para cezasına çarptırmıştı. Sanığa verilen para cezasında hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.



'Basit yaralama' suçundan yeniden iddianame hazırlanmış, anne reddini istemişti



Kararın ardından mahkeme, ateş etmenin 'kasten güvenliğin tehlikeye sokulması suçunu değil, 'yaralama' suçuna teşebbüs olduğunu belirterek olay yerinde orada bulunan Ali Arif Özet ve Emre Peker yönünden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzakere yazılmasını istemişti. Yeniden hazırlanan iddianamede Görkem Sertaç Göçmen'in 2 müştekiye karşı 'basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. Bu davada da sanık oğlunun avukatlığını yapan anne Aynur Göçmen dosya kapsamında bir hükmün zaten var olduğunu söyleyerek "Aynı eylem ile ilgili tekrar yargılama yapılamaz. Davanın reddine karar verilmesini talep ediyorum" demişti.



Anne Göçmen "Oğlumu savunmaya gururla devam edeceğim" demişti



Geçtiğimiz aylarda görülen davanın duruşmasının ardından basın açıklaması yapan avukat Göçmen, "Eski hakim olabilirim. Yeni avukat olabilirim. Anneliğin eskisi yenisi olmaz. Ebedi ve ezeli bir sıfattır. Oğlumu savunmamdan daha doğal hiçbir şey olamaz. Bu konuyu herkese hatırlatırım. Oğlumu savunmaya gururla devam edeceğim" diye konuşmuştu. Olaya ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor.



32 yıl hapsi isteniyordu 15 ayda tahliye oldu



Görkem Sertaç Göçmen iddiaya göre, 2 Ekim 2018'de Bakırköy'de kız arkadaşını darp ederken çevredeki vatandaşların tepkisine öfkelenip üzerine aracını sürdüğü 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Göçmen'in aracı ile ayrıldıktan 15-20 dakika sonra olay yerine dönerek burada bulunan Zişan Mert D.'nin kafasına pense ile vurduğu iddia edilmişti. Eski hakim ile savcı oğlu Göçmen'in olay nedeni ile 3 Ekim 2018'de tutuklanmıştı. Göçmen hakkında bu olay nedeniyle 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma ' ve 'mala zarar verme' suçlarından 32 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Göçmen'in dava süreci devam ederken bir kısım şikayetçiler, şikayetlerinden vazgeçmişti. Göçmen bu dosya kapsamında 15 ay tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve müşteki avukatı tahliyeye itiraz etti



Sanık Göçmen'in tahliyesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile olay anında araçta bulunan sanığın eski kız arkadaşı A.A.'nın avukatı Turgay Özcan ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler avukatı Büşra Öztürk tahliye kararına itiraz etmişti. Tahliyeye itirazı değerlendiren Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanığın sabit ikametgah sahibi olup kaçma şüphesinin bulunmaması, tutuklamanın tedbir olup yargılamanın geldiği aşama itibariyle tutuklamadan beklenen faydanın sağlanmış olması nedeniyle itirazların ayrı ayrı reddine karar verdi.



Eski kız arkadaşının annesini tehdit ettiği davasında hükmün açıklanması geri bırakılmıştı



Göçmen'in Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç sürmeden önce tartıştığı kız arkadaşının annesi Ş.A.'yı tehdit etmesine ilişkin dava ise karara bağlanmıştı.



"Ben namusumu temizlerim"



Görkem Sertaç Göçmen'in Ş.A.'ya gönderdiği 2 Ekim 2018 tarihli mesajda, "Ben namusumu temizlerim. İstanbul'a ayak bastığımda görürüz sonuçları" şeklinde mesaj atarak tehdit suçunu işlediğini aktaran mahkeme, sanığın 5 ay hapis ile cezalandırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.



Garson'un yüzüne mermi fırlattığı davada da hükmün açıklanması geri bırakılmış



Görkem Sertaç Göçmen'in Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezinin restoran bölümünde çalışan Kadir Ç.'ye yanında birkaç kişi ile giderek hakaret ve tehditte bulunduğu ve mermi fırlattığına ilişkin davasında da hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı ortaya çıktı. Görkem Sertaç Göçmen hakkında Kadir Ç'yi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı ve hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada şikayetçi, şikayetinden vazgeçmişti. Şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle bu suçlardan açılan kamu davasının düşürülmesine karar verildiği de ortaya çıktı. Yargılamayı yapan Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın 1 adet mermi fırlatarak müştekiyi tehdit etmesine ilişkin suç hakkında ise önce 6 ay hapis cezası verilmesi yönünde hüküm kurdu. Bu cezada indirim yapan mahkeme sanığın 5 ay hapis ile cezalandırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme 'ateşli silah ya da mermi bulundurma' suçundan ise önce sanığın 1 ay hapis ve 5 gün para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın pişmanlığını dikkate alan mahkeme hapis cezasında indirim yaparak neticeten 25 gün hapis ve 80 TL para cezasına karar verdi. Sanık hakkında verilen bu cezada da hükmün açıklanması geri bırakıldı.



"Mutluluğun resmini çizdik"



Öte yandan hakimliği bırakıp oğlunun avukatı olan Aynur Göçmen kendini sosyal medyada 'Kadının psikolojik şiddeti nedeniyle suça sürüklenen bireylerin sözcüsü' olarak tanımlıyor. Avukat Göçmen'in paylaşımlarına kimi kesimler destek verirken, kimileri ise doğru bulmuyor. Oğlunun tahliye edilmesinin ardından avukat Aynur Göçmen Bakırköy Adliyesi önünde sanık oğlunun avukatları ile çekildiği fotoğrafını ise sosyal medya hesabından 'mutluluğun resmini çizdik' notuyla paylaştı. Aynur Göçmen duruşmaların ardından yaptığı basın açıklamalarında adil bir yargılama istediğini sık sık dile getirmişti.



Mağdur avukatlarından Özcan, "Şaşkınız, beklemediğimiz bir şeydi"



Davaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan mağdur A.A.'nın avukatı Turgay Özcan, Görkem Sertaç Göçmen'in Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını sürdüğü dava dosyasına bakıldığında öldürmeye tam teşebbüs olduğunu söyleyerek, "Birden fazla insana kast edilmiş bir eylem. Ama mahkeme burada bir tahliye kararı verdi. Biz de şaşkınız, beklemediğimiz bir şeydi" dedi.



"Özgürlüğüne saygı duyacağız derken müvekkilimizin özgürlüğü elinden alındı"



Avukat Özcan, Görkem Sertaç Göçmen'in olay günü araçta bulunan mağdur A.A.'yı özgürlüğünden mahrum bırakma konusunun irdelenmesi gerektiğini söyleyerek, "Müvekkilimizin ablası ile dün görüştüm. Müvekkilimin nasıl olduğunu sorduğumda, yataktan kalkamadığını ve ayakta duramadığını söyledi. O kadar korkmuş, o kadar sinmiş ki, Mahkemeye gelirken o kadar korkuyor ki, sanığı gördüğü zaman başını kaldırıp bakamıyor. Bir genç kızın bir ailenin hayatı sanığın yapmış olduğu bu fiillerden dolayı perişan oldu. Aile bir türlü kendine gelemiyor. İşin enteresan yönü bizim müvekkilimiz ile sanık aynı üniversitede. Sanık üniversite eğitimine kaldığı yerden devam etmek isteyecek. Peki bu durumda bizim müvekkilimizin o üniversiteye gitme şansı var mı? Uzaklaştırma kararı verseler dahi bir şey yaparsa bunun hesabını kim verecek? Mantıklı bir tahliye kararı olmadığı o kadar açık ki. Birisinin özgürlüğüne saygı duyacağız derken, bizim müvekkilimizin özgürlüğü mahkeme elinden aldı" dedi.



"Suç makinesi gibi, bu insan"



Sanığın işlediği birçok suçta hükmün açıklanmasının geri bırakılma kararı (HAGB) olduğunu aktaran avukat Özcan, "HAGB kararları alırsınız. 2'sinde benim hiçbir müvekkilimin böyle bir imkandan faydalandığını görmedim. Burada bizim bildiğimiz 4 ya da 5 tane hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla ilgili sanığın faydalandığı imkan var. Suç makinesi gibi esasında bu insan. Bu insan suç işliyor, hükmün açıklanması müessesinden faydalanıyor ve sanığın avukatı olan annesi mahkemede benim oğlum sabıkasızdır diye savunma yapıyor. Siz gideceksiniz hakim savcı lojmanında çocuk parkının olduğu yerde pompalı tüfek ile ateş edeceksiniz, oradaki küçük canların insanların hayatını tehlikeye sokacaksınız ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla ilgili bir karar alacaksınız" diyerek şaşkınlığını aktardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA