30 Mart Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 30 Mart 2021 günlük hava durumu tahminleri!

atandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 30 Mart Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

30 MART SALI GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ

ÇANAKKALE °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinden sonra iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

AMASYA °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ARTVİN °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 7°C Parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 8°C Parçalı bulutlu

VAN °C, 10° Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 17°C Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C Az bulutlu

SİİRT °C, 17°C Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C Az bulutlu

30 MART SALIİSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve Kuzeybatı (Karayel), öğle saatlerinden itibaren Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

30 MART SALIANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların kıyı kesiminde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altında olması tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

30 MART SALIİZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli parçalı ve zamanla çok bulutlu bugün öğle saatleri ve sonrasında kuzey kesimleri yağışlı geçecek. Yağışlar yağmur, Balıkesir ve Manisa illerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacak.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece azalacak.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, kıyı kesimlerde orta kuvvette bugün zamanla kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) kıyı kesimlerde fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esecek.

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