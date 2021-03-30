30 Mart Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 30 Mart 2021 günlük hava durumu tahminleri!
atandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 30 Mart Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?
30 MART SALI GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA BÖLGESİ
ÇANAKKALE °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KOCAELİ °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
EGE BÖLGESİ
A.KARAHİSAR °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinden sonra iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
ADANA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ANKARA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
KONYA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
KASTAMONU °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
AMASYA °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
ARTVİN °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ERZURUM °C, 7°C Parçalı bulutlu
HAKKARİ °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 8°C Parçalı bulutlu
VAN °C, 10° Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
DİYARBAKIR °C, 17°C Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C Az bulutlu
SİİRT °C, 17°C Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 20°C Az bulutlu
30 MART SALIİSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı ve Kuzeybatı (Karayel), öğle saatlerinden itibaren Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
30 MART SALIANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların kıyı kesiminde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altında olması tahmin edilmektedir.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
30 MART SALIİZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Bölge geneli parçalı ve zamanla çok bulutlu bugün öğle saatleri ve sonrasında kuzey kesimleri yağışlı geçecek. Yağışlar yağmur, Balıkesir ve Manisa illerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacak.
HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece azalacak.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, kıyı kesimlerde orta kuvvette bugün zamanla kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) kıyı kesimlerde fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esecek.