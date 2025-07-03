Yüksek gerilim hattına konan karga yangın çıkardı
Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'nde yüksek gerilim hattına konan karga yanarak telef olurken, düştüğü otluk alanı tutuşturup yangına neden oldu. Yangında yaklaşık 1 dönüm arazi zarar gördü.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yeni Siteler Mahallesi üzerinden geçen yüksek gerilim hattına konan karga, akıma kapılarak telef oldu.
TARLAYA DÜŞÜNCE YANGIN ÇIKTI
Karganın cesedinin kuru otların bulunduğu tarlaya düşmesiyle yangın çıktı.
1 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ
İhbar üzerine olay yerine Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm tarla zarar gördü.
ANIZ VE OT YAKILMAMASI UYARISI
Konuyla ilgili açıklama yapan Alaplı Belediyesi İtfaiye Amiri Çetin Güner, vatandaşlara anız ve ot yakmamaları yönünde uyarıda bulunarak, muhtemel yangınlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.