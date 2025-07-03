Yüksek gerilim hattına konan karga yangın çıkardı

Yüksek gerilim hattına konan karga yangın çıkardı
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Yüksek gerilim hattına konan karga yangın çıkardı
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Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'nde yüksek gerilim hattına konan karga yanarak telef olurken, düştüğü otluk alanı tutuşturup yangına neden oldu. Yangında yaklaşık 1 dönüm arazi zarar gördü.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yeni Siteler Mahallesi üzerinden geçen yüksek gerilim hattına konan karga, akıma kapılarak telef oldu.

Yüksek gerilim hattına konan karga yangın çıkardı

TARLAYA DÜŞÜNCE YANGIN ÇIKTI

Karganın cesedinin kuru otların bulunduğu tarlaya düşmesiyle yangın çıktı.

Yüksek gerilim hattına konan karga yangın çıkardı

1 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine olay yerine Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm tarla zarar gördü.

Yüksek gerilim hattına konan karga yangın çıkardı

ANIZ VE OT YAKILMAMASI UYARISI

Konuyla ilgili açıklama yapan Alaplı Belediyesi İtfaiye Amiri Çetin Güner, vatandaşlara anız ve ot yakmamaları yönünde uyarıda bulunarak, muhtemel yangınlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Karga gibi zeki bir canlı gerilim hattına konacak kadar olduysa ona değil onu oraya gönderene bakın. Rabbim diyor ki: Ben azap edecek oldum mu, akıl almaz yerlerden azap ederim.

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Haber Yorumlarımaviterlik:

Bir uyarı levhası bile yok olan zavallı kargaya olmuş

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