Üye Girişi
Haberler
MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz

MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz

 Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti

Telsizin markasını görenler bir daha baktı! Muhalifler son zaferini böyle duyurdu

 Cep telefonu alacaklar dikkat: Taksit sayısı değişti

Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksit sayısı değişti
Tutuklanan protestocu gençlerin 'Cezaevinde başörtülerinin kesildiği' iddiasının ardından soruşturma başlatıldı

Tutuklanan gençlerin başörtülerinin kesildiği iddiası! Soruşturma başlatıldı

Yılancı Osman yılanlarını zabıtanın üstüne saldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Otogarı'nda denetime çıkan zabıta ekipleri, 'Yılancı Osman' olarak bilinen Osman Aslan'ın ayran tezgahına el koymak istedi. Ancak Aslan ise tezgahında baktığı yılanlarını zabıtaların üstüne saldı.

Adana Otogarı'nda denetime çıkan zabıta ekipleri, kamuoyunda 'Yılancı Osman' olarak bilinen Osman Aslan'ın ayran tezgahına el koymak istedi.

Yılancı Osman yılanlarını Zabıta'nın üstüne saldı

YILANLARINI ZABITA'NIN ÜSTÜNE SALDI

Yılancı Osman'ın zabıta ekiplerine direnmesiyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Yılancı Osman, tezgahında baktığı yılanlarını zabıtaların üstüne saldı. Tezgahı alındıktan sonra eline megafon alan Yılanı Osman'ın, "Vatanı ben satmadım, ben ayran satıyorum ayran..." dediği görüldü.

Yılancı Osman yılanlarını Zabıta'nın üstüne saldı

YILANCI OSMAN KİMDİR?

Adana Otogarı'nda kendi yaptığı acılı ayranları satarak geçimini sağlamaya çalışan Osman Aslan, 62 yaşında bir yılan bakıcısı olarak biliniyor. Halk arasında 'Yılancı Osman' olarak bilinen Aslan, yılanlarla ilgili aktiviteleri ve gösterileriyle sosyal medyada geniş bir ilgi alanına sahip bulunuyor.

Yılancı Osman yılanlarını Zabıta'nın üstüne saldı

Yılancı Osman yılanlarını zabıtanın üstüne saldı
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
img

TFF başkanından Dursun Özbek'e canlı yayında olay cevap
img

Acun'un kanalında sansürlenen görüntü
img

İtalya'da manşet oldu
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNediyonDegisik:

Adam reklamdan fazla para kazaninca zabita el koyuyor. altin bulursan devlet el koyuyor. zengin olup gosteris yaparsan. kayyum atiyor. belediyeleri rakip parti fazla alirsa kayyum ataniyor. devlet yetkililerinin aleyhinde konusamiyorsun direk hapis veya korkutulup bi daha yapma diye saliyorlar baska ne gorcez bilmiyorum halk korkusundan kral ciplak diyemiyor durumda :D

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yılancı Osman kimdir? Yılancı Osman nerede? 31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşında okullar tatil mi? HTŞ terör örgütü mü? İlber Ortaylı hastalığı ne, neden hastaneye kaldırıldı? Furkan Kızılay sevgilisi Tutku Yılmaz kim, ne zaman evlenecekler? Holding konusu ne, neyi anlatıyor? Rüyada öldüğünü görmek ne anlama gelir? Holding karakterleri kim? Holding gerçek hayat hikayesi mi, yaşanmış mı? Holding yabancı diziden uyarlama mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.