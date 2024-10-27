Yenidoğan çetesi skandalında yeni detaylar! Suçlamaların odağındaki hastaneden açıklama var

Türkiye'yi derinden sarsan "Yenidoğan çetesi"ile ilgili her gün yeni gelişme yaşanıyor. Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 47 şüpheli hakkında 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istenirken özel hastanelerin ise kapatılarak mal varlıklarına el konulması istendi.

Yaklaşık bin 400 sayfalık iddianamede, şüpheliler arasında geçen diyaloglar da yer aldı. İddianameye yansıdığı haliyle çete elebaşı olarak nitelendirilen ambulans çalışanı Gıyasettin Mert Özdemir ile Özel Duygu Hastanesi çalışanları arasında geçen diyaloglarda 112'ye bildirimden hasta transferi ele alındı. Özel Duygu Hastanesi, açıklama yaparak soruşturma dosyasında bir kez adlarının yer aldığını ancak çete tarafından bebek sevk edilen hastaneler arasında olmadıklarını savundu.

"KENDİ GELMİŞ HASTA GİBİ GÖSTERİRİM, DOĞRU MU?"

Hastanenin ismi CİMER'e yapılan ihbarda yer alırken yapılan soruşturma neticesinde ulaşılan deliller dahilinde bu hastane kapatılan hastaneler listesine alınmadı. Özel Duygu hastanesi iddianameye, çete elemanlarının 112'ye bildirmeden çocuk kabulü konusundaki bazı girişimleri nedeniyle eklendi. Tutuklu Gıyasettin Mert Özdemir, hastane yöneticisi Mehmet Burak Sezer ile hastane çalışanı Burcu Şahin Gül'e 112'ye bildirmeden bebek hasta kabul yöntemini anlatıyor, Sezer de "Kendi gelmiş hasta gibi gösteririm doğru mu?" diye soruyor. Özdemir, Sezer'e acilden girişini yaptırıp hastaneye yatırmasını söylüyor. Bir başka görüşmede Özdemir, Sezer'e, Senin yenidoğan uzmanın yok ya sen dışardan hasta getiremezsin" diyor. Sezer de yanıt olarak "Poliklinik hastam mı diyeceğim?" diye soruyor. Çete lideri olarak nitelendirilen Özdemir, Sezer'e, "Hayır aciline gelmiş gibi olacak" yanıtını veriyor.

"YAKALANIRSAM AMBULANSIM BAĞLANIR"

Bir başka kayıtta, Özdemir hastanenin özel hemşirelik birimi yöneticisi Burcu Şahin Gül ile görüşüyor. Gül,telefonla aradığı Özdemir'e, " Ambulansım GPS ile takip edildiği için yakalanırsam, ambulansım bağlanır, ambulansımın çıktığını bildirmem gerekiyor" diyor. Özdemir, kendilerinin hiçbir yere bildirmediğini belirterek yanıt veriyor. Aralarında geçen görüşmenin ardından Gül, yöneticisi ile konuştuğunu ve sorunu çözdüğünü belirtiyor.

Hastane adına açıklama yapan Avukat İlknur Çavdar Kısacık, tutuklu sanık Özdemir'in hastanelere sevk yöntemlerini anlatmasına rağmen, kendilerinin protokollere uygun davrandığını ileri sürdü. Hastanenin tanık olarak bilgiler vererek olayın aydınlatılmasına katkı sağladığını da ileri süren Avukat Kısacık, açıklamasında şu görüşleri savundu:

"Konuşmaların akışı farklı olup hastanemizin tüm protokollere uygun olarak hasta kabulünü yaptığı anlaşılacak durumdadır....Soruşturma dosyasında hastanemize ait 1 adet kayıt bulunmaktadır. Bu kayda istinaden yapılan derinlemesine soruşturmada hastanemizin bu suretle hasta alımı yapmadığı anlaşılmıştır."

"HASTANE YÖNETİCİLERİ İDDİANAMEDE ŞÜPHELİ OLARAK YER ALMAMIŞTIR"

Kısacık, iddianamede yer alan olayın, sadece bir hasta transferinde olduğunu, iddianamede ses kayıtlarında yer aldığı gibi olmadığını, yani 112 den bebek hasta kabulü yapıldığını, devletten hiçbir bebek kabul etmediklerini ileri sürdü. Açıklamada ek olarak şu iddialara yer verildi:

"Özel Duygu Hastanesi, devletten hiç bebek sevki almamıştır, teknik olarak da alamaz çünkü NEONATOLOG kadrosu yoktur. Özetle, Özel Duygu Hastanesi, çetenin devletten aldığı bebekleri sevk ettiği hastaneler içerisinde değildir. Soruşturma dosyasında, yöneticilerimizden Mehmet Burak Sezer 'tanık' olarak dinlenmiştir. Hastanemiz yöneticileri, iddianamede şüpheli olarak yer almamıştır.