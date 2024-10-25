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'Yenidoğan çetesi' iddianamesi kabul edildi! Müfettiş raporundaki detaylar tüyler ürpertti

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İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 47 şüpheliye ilişkin soruşturmada hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Türkiye'yi sarsan olayda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan müfettiş raporundaki detaylar ise adeta tüyler ürpertti.

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 22'si tutuklu 47 şüpheliye ilişkin soruşturmada iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan müfettiş raporu da yer aldı.

HASTANEDE DOKTOR YOK

Raporda, Ayaz K. isimli bebeğin 26 Kasım 2023'te bir devlet hastanesinde doğduğu, ilk aşamada sağlıklı olan bebekte kalp yetmezliği geliştiği için özel bir hastaneye sevk edildiği, bebeğin sevk edildiği özel hastanenin yoğun bakımının da yetersiz olduğu belirtilerek, "Genel durumu ve solunum sıkıntısı artarak devam eden bebeğe ellerinde devre olmadığı için entübasyon gecikmeli olarak yapılıyor" denildi. Bebeğe sadece şüpheli hemşire Çağla Durmuş'un müdahale ettiği anlatılan raporda, "O sırada hastanede olması gereken Dr. Dursun Eryılmaz hastanede yok. Hasta 24'üncü saatinde ex oluyor (ölüyor)" ifadeleri yer aldı.

BEBEĞİ BESLEMEMİŞLER

Erken doğan bebek Kaya olarak raporda yer alan çocuğun ise öldüğü gece hastanede yenidoğan hemşiresi bile olmadığı, sadece bir hemşire yardımcısının olduğuna dikkat çekildi. Doğumundan 4 gün sonra hayatını kaybeden Havvanur bebeğin de ölüm raporunun bilerek yanlış yazıldığı tespit edildi. Örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Doktor İlker Gönen'in olayı örtbas etmek için ex saatini değiştirdiği ve ölüm sebebini de yanlış yazdığı belirtilen raporda, "Ex olduğunda 200 gram olan bebeğin kısa bağırsak olduğu için değil, beslenmesinde yeterli enerji, protein, fosfor desteği alamadığı için malnütrisyona girdiği tespit edilmiştir" denildi.

PASİF ÖTANAZİ UYGULANMIŞ

Kerem bebeğin ise yoğun bakımda olduğu sırada kalbinin durduğu, uygun şekil ve sürede canlandırma yapılmadığı anlatılan raporda şunlara yer verildi: "Hemşirenin telefonda konuştuğu doktor İlker (hastane dışında) hastaya canlandırma uygulamasına gerek olmadığı, hasta dosyasına 20 dakika canlandırma uygulanmış gibi göstermesinin yeterli olacağını ifade etmiş. Sahte dosya düzenlenmesini istemiş. Hastaya pasif ötanazi uygulanmış."

TELEFON KONUŞMALARI KAN DONDURDU

Çete lideri Fırat Sarı ile Çorlu Reyap Hastanesi hemşiresi Bahar Kanık'ın telefon konuşmaları kan dondurdu:

  • DOKTOR: Ben gelinceye kadar ölmesin ha!
  • HEMŞİRE: Sarıkaya'nın (bebeğin adı) fişini çekeceğim he gelmezseniz.
  • DOKTOR: Haha dedemin fişi (Yerli bir komedi filminden bahsediyor).

"ÖLSÜN DEMİŞLER"

Doktor yokluğundan bir hemşire yardımcısının müdahale etmek zorunda kaldığı ve bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin bir telefon tapesi de iddianamede yer aldı. İki farklı hemşire arasında geçen telefon görüşmesi kan dondurdu.

  • Hakan Doğukan Taşçı: Kanka bir tane bebek ölüyordu. Lan gizlice girip iki dakika 'CPR' yap çocuğa diyecektim de...
  • Hüseyin Günerhan: Nerede?
  • Hakan Doğukan Taşçı: Güneyde.
  • Hüseyin Günerhan: Güneyden bize ne bırak bebek ölsün ki rahat şikâyet edelim.
  • Hakan Doğukan Taşçı: Kanka yazık ya çocuk gözümün önünde öldü.
  • Hüseyin Günerhan: Ne oldu ki nesi varmış?
  • Hakan Doğukan Taşçı: 28 haftalık. Hoca demiş ki, kayarsa tüpünü çek yaşamaz bu...
  • Hüseyin Günerhan: Şaka mı yapıyorsun ya hiçbir şey yapmamışlar, ölsün demişler.

HAYAT HAKLARI ELLERİNDEN ALINDI

İddianameye giren müfettiş raporunda, "Teorikte hekimin, pratikte ise hemşirenin izlemine bırakılan yüzde 90 yenidoğan bebeğin hayat hakları ellerinden alınmıştır. Değişiklik yapılmadan bu olayların tekrar ve tekrar yaşanacağı kanaatindeyiz" denildi.

İŞ BİRLİĞİ YAPILAN HASTANELER

  • Akabe Sağlık Tesisleri
  • Doğamed Sağlık Hizmetleri
  • Ekip Sağlık Hizmetleri
  • Güney Hastanesi
  • Medilife
  • Özel Avcılar Hospital Hastanesi
  • Özel Avrupa Şafak Hastanesi
  • Özel Bağcılar Medlife Hastanesi
  • Özel Doğa Hospital
  • Özel İstanbul Şafak Hastanesi
  • Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri
  • Refik Arslan Sağlık Hizmetleri
  • Reyap Sağlık Hizmetleri
  • Silivri Kolan Hastanesi
  • Yonca Sağlık Hizmetleri
  • Medisense Sağlık Hizmetleri
  • Gmz Sağlık Hizmetleri
  • Özel Reyap İstanbul Hastanesi
  • Özel Trg Hospitalist Hastanesi
'Yenidoğan çetesi' iddianamesi kabul edildi! Müfettiş raporundaki detaylar tüyler ürpertti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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Yorumlar (6)

VATANDAŞ:

Elektrik yada su bir bölgede fazla kullanılıyorsa dikkat çeker. Eşek değilsen fark edersin yada suç ortagısındır. O kadar vaka barındır. O kadar ölüm olsun. Kimsenin dikkatini çekmesin. Ha bi hastane de Mehmet Müezzinoğlunun du. Malum partiden. Hatırlatayım.

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Zeki Sevindik:

butip insanlarin doktorluk .unvanını silin birdaha gurev almasin insan sevgisi olmayana gurev vermeyin

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Erkan Arslan:

Aldıkları Tüm Parayı Dilan Polat Gibi Adaleti indirme Hakimine Söz Vererek Devlete iade Edecez Dedikleri An Serbest Kalirlar

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Ahmet AKGÜL:

bebek ölünce, devlet neden para veriyor onu anlamadım? öldürmeye teşvik gibi ya

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İsa Polat:

kimin parmagi var siyasilerden kim bilir işin icinde

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Netherill:

ipte hayat vardır!!

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