Yenidoğan bebekleri öldüren çetenin kan donduran diyalogları: Gelmezseniz fişini çekeceğim

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu yenidoğan bebek çetesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı. İddianamede söz konusu hastanelere de yer verildi.

"GELMEZSENİZ FİŞİNİ ÇEKECEĞİM"

Olayın yankıları sürerken sanıklar arasında geçen konuşmadan yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gazeteci Emrullah Erdinç tarafından yayınlanan fezlekede örgüt lideri Fırat Sarı ile hemşirelerden biri arasında geçen diyalogda "Gelmezseniz fişini çekeceğim" şeklindeki diyalog dikkat çekti.

İşte ikili arasında geçen o diyaloglar;