Vuslat Doğan ve Ali Sabancı, 29 yıllık evliliklerini sonlandırdı

Türkiye'nin en bilinen ailelerinden Sabancı ve Doğan ailelerini bir araya getiren evlilik, 29 yıl sonra çatırdadı. 1996 yılında nikah masasına oturan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çifti, evliliklerini sonlandırdı.

"BİRİMİZ KIŞTAYKEN DİĞERİMİZ YAZDAYDI..."

Söz konusu gelişmeyi bir fotoğrafla duyuran Sabancı ve Doğan, şu açıklamayı yaptı: "29 yıllık evliliğimizi sonlandırdık. Birlikte yaşamı da kutladık birçok zorluğu da göğüsledik. Pek çok güzel anı biriktirdik. En önemlisi hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik.

Son yıllarda ise ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı...çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk. Derken bir akşam ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, iyileşme azmi ve çabasıyla devam eden zor bir sürece girdik.

Başlarda bu olay bizi daha da yakınlaştıracak, güçlendirecek sandık. Öyle olmadı. Birimiz çok ağır geçirdiği 3 aydan sonra normal hayat yaşantısına dönebildi. Diğerimiz ise hayati tehlikesi olmamasına rağmen 2 yıl boyunca devam edecek, ağır adımlarla ilerleyen çok zor bir sürece girdi. Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde ise artık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık.

"BİRBİRİMİZDEN HİÇBİR MADDİ TALEBİMİZ OLMADAN AYRILIYORUZ"

Geçtiğimiz bu zor dönemlerde bizi sevgiyle saran, dualarını esirgemeyen ve gönülden destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugün ayrılırken kayda geçirmek istediğimiz üç konu var: Birincisi, birbirimizi hiçbir gün kazadan sorumlu tutmadık, suçlamadık. İkincisi birbirimizden hiçbir maddi talebimiz olmadan ayrılıyoruz. Üçüncüsü bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz. Vuslat Doğan ve Ali Sabancı"

TEKNE KAZASI GEÇİRMİŞLERDİ

2023 yazında ünlü çift, Yunanistan'ın Leros Adası'na doğru yol alırken korkunç bir tekne kazası geçirmişti. Kaza sonrasında her iki isim de aylarca tedavi görmüş, Vuslat Doğan Sabancı yüzündeki yaralar nedeniyle 3 kez estetik operasyon geçirirken, Ali Sabancı ise arka arkaya 11 kez ameliyat olmuştu.

5 MİLYAR TL'LİK TAZMİNAT TALEBİ İDDİASI

Öte yandan, çiftin boşanma kararı aldıklarını açıklamalarının ardından ortaya dikkat çekici bir iddia da atılmıştı. Vuslat Sabancı'nın, ölümden döndükleri kazanın faturasını eşine kestiği ve 5 milyar TL'lik boşanma tazminatı talep ettiği öne sürülmüştü.