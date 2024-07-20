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Van Gölü'nde 19 can alan akıntı! Tehlikenin boyutu uzaydan çekilen fotoğrafa da yansımış

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Van'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte 19 kişi, göl, gölet, dere ve sulama kanallarında boğularak hayatını kaybetti. Van Gölü'ndeki akıntıya dikkat çeken uzmanlar göl çevresinde güvenli plaj sayısının artırılması çağrısında bulunuyor. Öte yandan; NASA tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında, Astronot Kate Rubins tarafından uzaydan çekilen ve birinci olan Van Gölü fotoğrafında göldeki girdap da görülüyor.

Bu yıl Van'da serinlemek için göl, gölet, dereler ve sulama kanallarına giren 19 kişi boğuldu. Uzmanlar Van Gölü'ndeki ana akıntı sistemlerine dikkat çekip, vatandaşları uyardı.

Van Gölü'nün 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanı, 461 metre maksimum derinliğe sahip çok büyük bir ekosistem olduğunu anlatan YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, gölde 5 ana akıntı sistemi bulunduğunu söyleyerek, "Biri Tatvan Körfezi'nde saat yönünün tersine dönen bir akıntı. Van Gölü Körfezi'nde güneye doğru akan bir akıntı var. Diğer bir akıntı sistemi ise Çarpanak Adası ile gölün daha kuzeyinde olan Erciş Körfezi olarak isimlendirdiğimiz bölgedeki akıntılar. Erciş Körfezi, Çarpanak Adası ile gölün kuzeyinde kalan kısım akıntılar bakımından aslında en aktif yönünü oluşturuyor. Çünkü Van Gölü'ne dökülen en büyük akarsular burada yer alıyor. Bu akarsuların etkisiyle beraber burada 3 akıntı sistemi var. Dolayısıyla mevsime, rüzgara göre bu akıntılar adeta gölde hem dipte hem de yüzeyde bir akarsu gibi büyük akıntılar oluşturuyor" dedi.

"GÜVENLİ PLAJLAR ARTTIRILMALI"

Dr. Akkuş, özellikle Van Gölü'nün irili ufaklı akıntılar barındırdığını belirterek bu konuda daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Dr. Akkuş, "Özellikle havanın rüzgarlı olduğu dönemlerde bu akıntılar daha şiddetli bir konuma geliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte haliyle insanlar Van Gölü'ne girmek istiyorlar. Bu noktada Van Gölü çevresinde insanların güvenle girebileceği plaj sayısını arttırmamız lazım. İnsanların göle girince nereye kadar girmeleri gerektiğini gösteren ayırıcılar olacak. Ayrıca her plajda cankurtaranların olması lazım" dedi.

Van Gölü'nde 19 can alan akıntı! Tehlikenin boyutu astronotun uzaydan çektiği fotoğrafa da yansımış

VAN GÖLÜ'NDEKİ GİRDAP UZAYDAN ÇEKİLEN ÖDÜLLÜ FOTOĞRAFTA

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından 2021'de düzenlenen 'Dünya Turnuvası' adlı online fotoğraf yarışmasında, Astronot Kate Rubins tarafından uzaydan çekilen ve oyların çoğunu alarak birinci olan Van Gölü fotoğrafında göldeki ana akıntılar da görülüyor. Uzaydan çekiler bu fotoğrafta gölün Erciş tarafının görüntülendiğini belirten Dr. Akkuş, "Aslında bu fotoğraf Van Gölü'ndeki güçlü akıntıları net bir şekilde ortaya koymuş. Burada göle dökülen Zilan, Deliçay ve Bendimahi çayları Van Gölü'nün Erciş Körfezi'nde adeta çok büyük girdabı oluşturuyor. Tatlı su girişiyle beraber bikarbonatlar yönünden zengin olan gölde saat yönünün tersi istikameti yönünde çok güçlü bir akıntının oluştuğunu görüyoruz. Yine yarımada olarak bilinen kısma geçtiğimizde burada da yine saat yönüne doğru akıntının olduğunu görüyoruz. Çarpanak Adası'na doğru yaklaştıkça küçük çaplı akıntıların meydana geldiğini görüyoruz. Bu akıntılar sizi kıyıdan alıp açığa doğru götüren akıntılar. Çarpanak Adası tarafına geldiğimiz zaman gölün derinliğinin aniden arttığına şahitlik ediyoruz. Burada derinlik hızlı bir şekilde artıyor" diye konuştu.

Van Gölü'nde 19 can alan akıntı! Tehlikenin boyutu astronotun uzaydan çektiği fotoğrafa da yansımış

Van Gölü'nde 19 can alan akıntı! Tehlikenin boyutu astronotun uzaydan çektiği fotoğrafa da yansımış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Gölü NASA Van Doğa 3.Sayfa Eğitim Yaşam Haberler

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