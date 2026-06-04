Sivas Valisi Şimşek'ten güvenlik ve trafik uyarıları

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vali Şimşek; "Şehrimizde başta asayiş ve güvenlik hizmetleri olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin kesintisiz, etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi adına bütün kurumlarımızla sahada ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Karayolları 16. Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cemal Kurban ve İl Göç Müdürü Hamza Demir katıldı. Toplantıda İl Güvenlik ve Asayiş gelişmeleri ele alındı.

İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nın ardından, Vali Yılmaz Şimşek; İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın ile birlikte İl Güvenlik ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

68 trafik kazasında 159 kişi yaralandı

Geride bıraktığımız Kurban Bayramı sürecinde ilimizde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişinin vefat ettiğini belirten Vali Şimşek "Özellikle şehir dışından gelen hemşehrilerimizin memleket ziyaretleriyle önemli bir yoğunluk yaşadı. Elbette bu tablo bizleri memnun etmiş, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmiştir. Ancak yaşanan bu yoğunluk, trafik güvenliği açısından bazı riskleri de beraberinde getirmiştir. Bayram süresince ilimiz genelinde meydana gelen bir ölümlü trafik kazasında maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ayrıca meydana gelen 68 trafik kazasında toplam 159 vatandaşımız yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Diğer taraftan malumunuz, insanlarımızın memleketlerine gideceği tatile çıkacakları hareketli bir yaz ayına girmiş bulunuyoruz. Özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın ilimize gelişiyle birlikte şehir içi ve şehirlerarası trafik yoğunluğunda artış beklemekteyiz. Bu süreçte trafik kurallarına uyulması, hız limitlerine riayet edilmesi ve özellikle uzun yolculuklarda gerekli dinlenme molalarının verilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu vesileyle ben tüm sürücülerimizi trafik kurallarına uyma konusunda azami hassasiyet göstermelerini rica ediyorum" dedi.

Mayıs ayında Sivas'a 127 kg lağış düştü

İlimizde son aylarda yoğun yağışların ön plana çıktığını ifade eden Vali Şimşek, Mayıs ayında 127 kilogram yağış düştüğünü belirterek "Öncelikle şunu özellikle vurgulamak isterim ki; bu yıl ilimizde son yılların en yüksek yağış miktarları kaydedilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ocak ayından bu yana yaklaşık yüz yıllık ortalamaların iki katı seviyesinde yağış gerçekleşmiştir. Mayıs ayı uzun yıllar ortalamasında metrekareye düşen yağış miktarı 60,3 kilogram iken, 2026 yılı Mayıs ayında bu oran 127 kilogram olarak gerçekleşmiştir. Elbette bu durum, barajlarımızın doluluk oranlarına da olumlu şekilde yansımıştır. Birçok baraj ve göletimiz tam doluluk seviyesine ulaşmıştır. Özellikle ilimizin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasında büyük önem taşıyan Pusat-Özen Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100 seviyesine yükselmiştir. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu oran yaklaşık yüzde 35 seviyesindeydi. Geçen yıla göre en dikkat çekici artışlardan biri ise 4 Eylül Barajı'nda yaşanmıştır. Barajımızın mevcut doluluk oranı bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 65 seviyesindedir. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu oran yalnızca yüzde 5 civarındaydı. Yani yaklaşık yüzde 60'lık çok ciddi bir artış söz konusudur. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki; mevcut veriler, ilimizin su kaynakları bakımından geçen yıla kıyasla çok daha güçlü, güvenli ve sürdürülebilir bir seviyede bulunduğunu açıkça göstermektedir" diye konuştu.

İlimizde meydana gelen yağış kaynaklı olaylarda 42 hanenin etkilendiğini ve AFAD'dan 3,5 Milyon lira destek sağlandığının altını çizen Vali Şimşek "Diğer taraftan yoğun yağışların sel, su baskını ve taşkın gibi bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdiğini de belirtmek gerekir. Maalesef bu durum tarım sektörümüzü olumsuz yönde etkilemiş ve bazı tarım arazileri sular altında kalmıştır. Su altında kalan tarım arazilerimizle ilgili süreçler ekiplerimizce yakından takip edilmekte olup, suların çekilmesiyle birlikte zarar tespit çalışmalarına başlanacaktır. Yine ilimizde meydana gelen yağış kaynaklı olaylardan toplam 42 hanemiz etkilenmiş olup, AFAD Acil Yardım Ödeneği kapsamında bu hanelerimize yaklaşık 3,5 milyon TL destek sağlanmıştır. Bundan sonraki süreçte de devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Kayıp vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor"

16 Mayıs 2026 tarihinde Koyulhisar ilçemizde meydana gelen trafik kazasında Kelkit Çayında kaybolan vatandaşın arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Vali Şimşek "Kaybolan kızımızı arama çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir. AFAD, Jandarma, Emniyet, İl Özel İdaresi ve Sağlık Müdürlüğü personellerinden oluşan 66 kişilik ekip; olayın gerçekleştiği ilk andan itibaren hem kıyı tarama hem de su altı arama faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir"

"Vatandaşlarımızın dikkati çok önemli"

Yaz aylarında ilimizde artış gösteren kene vakaları hakkında da açıklamalarda bulunan Vali Şimşek "Bildiğiniz üzere yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi kapsamında kene vakalarında da artış yaşanmaya başlamıştır. Maalesef şu ana kadar bu nedenle 3 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bizler Valilik olarak; İl Özel İdaremiz ve ilgili kurumlarımızla birlikte özellikle riskli bölgelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik ilaçlama desteği ve bilgilendirme faaliyetlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz. Ancak bu süreçte vatandaşlarımızın da bireysel tedbirlerini ihmal etmemeleri büyük önem taşımaktadır. Özellikle kırsal alanlarda bulunacak vatandaşlarımızın gerekli koruyucu önlemleri almaları, riskli durumlarla karşılaşmaları halinde ise vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları hayati önem arz etmektedir. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan azami dikkat ve hassasiyet beklediğimizi ifade etmek isterim" dedi.

Başta asayiş ve güvenlik hizmetleri olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi adına sahada olmaya devam edeceklerini vurgulayan Vali Şimşek, "İlimiz genelinde son üç aylık konuları ve bu sürede meydana gelen olayları ele aldığımız kamuoyunu bilgilendirme açıklamamızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sözlerimin sonunda; şehrimizde başta asayiş ve güvenlik hizmetleri olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin kesintisiz, etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi adına bütün kurumlarımızla sahada ve vatandaşımızın yanında olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için çalışmalarımızı aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı